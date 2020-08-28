专访艾未未：武汉封城是一个好的决定，但……

中国艺术家艾未未在其新片《加冕》中讲述了一个专制国家如何通过严厉的封锁和隔离对付新冠疫情的故事。该片素材来自武汉市民。在柏林生活多年后，艾未未现居英国剑桥。在接受德国之声专访中，艾未未谈到这部纪录片的诞生及疫情的社会影响。
德国之声：艾未未，您执导《加冕》一片的初衷是什么？
艾未未：和我的大多数工作一样，执导《加冕》也是为了获得对一个新的未知事件的更深刻的认识。就像2008年四川大地震后，以及2015年难民危机中一样。在如此震荡的条件下，我们可以更好地理解政治和每个社会的人。
德国之声：执导一部影片，自己却不在现场，最大的挑战是什么？
艾未未：今天的技术让远程执导成为可能。导演着手这个话题时最大的挑战是方案。片中可以看到，年轻人、医生护士和其他医疗人员在短短几天内乘坐大巴来到武汉。中国或许是唯一能达到如此速度和力度的国家。这部片子展示了国家如何建立包括方舱式野战医院在内的基础设施，以及为第一线人员提供必要装备。这些细节令我惊讶，是威权统治下人类行为的深刻体现。
我们也展示了在封锁解除后他们如何招募年轻人加入共产党以及参加庆祝活动。在严格控制的专制国家中，这些积极的、客观的时刻很难拍摄。
片中还讲述了一位到武汉参加紧急救助的建筑工人离开武汉受阻的故事。他设法冲破卡夫卡式官僚主义离开该市。但遗憾的是，我们后来听说，孟良（音）虽然回到了家，但因遇到经济上的问题上吊了。这是关于这个时代的悲惨而平凡的故事。
德国之声：您是如何保障您在中国的摄影师的安全？
艾未未：我无法保障任何人的安全。我每天都提出要求，但每个人都可以选择他认为安全的方式。所有人都有防护装备，都被告知必要的医疗规程。尽管如此对摄影师来说还是很危险的。我们因此建议他们出于保护素材的目的每天从网上寄出素材。大多数摄影师都是业余的，是第一次参加一部电影的拍摄。
德国之声：您经常批评中国严厉的政策。这一次您如何评价？
艾未未：中国作为一个威权国家最为有效地应对了如此具有挑战性的情况。其间中国强烈压制人权、个人权利、私人空间以及个人意愿。实际上，中国限制了所有人的自由，加强了自己的权力。这是这个国家快速发展的基本特征，在过去30年很奏效。
同时，中国也创造了一个信任缺失的社会。执政党从来不是通过人民的认可获得合法性，而更多是通过警察、大肆宣传和限制信息。中国这个国家和其人民彼此不信任，但却要求人民服从国家，用法律和暴力来维护统治。
德国之声：在疫情初次爆发时，除了对武汉严格封城之外有更好的做法吗？
艾未未：武汉封城是一个好的决定。中国有100多个武汉这样规模的城市。如果没有限制来往于疫情中心的道路，会发生真正的人道主义灾难。但是，封家门、抓人以及隐瞒实情的状况是不应该发生的。这引起了很大的恐慌。
在当局1月23日封锁武汉之前的一两个月里，他们就知道新冠病毒人传人，但却隐瞒感染者人数和死亡人数。
德国之声：对于新冠大流行带来的变化，您最大的担心是什么？
艾未未：：对于我们从中能学到什么，我感到很悲观。我认为情况会重新正常化，人们会摘下口罩，把它扔进垃圾桶。我觉得一般来讲人们不会学到很多东西。即便他们学到了什么，也会浮于表面，就像在中国那样。
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中国艺术家艾未未执导、德国参与联合制作的反映难民题材的纪录片《人流》入选奥斯卡最佳纪录片的评选。这部电影在今年的威尼斯电影节上参加竞逐时，就引起了电影界和舆论的关注。