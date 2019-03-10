专访：艺术家道德品质不好 作品就不好？

德国之声：洛特女士，电视纪录片《离开梦幻庄园》（Leaving Neverland）在美国播放后，众多国际电台从节目单上撤下了杰克逊最火的歌曲。在该纪录片里，两名男子报告了曾在孩提时代受迈克尔·杰克逊的性侵。您如何评价这样的反应？

洛特：这样的反应让我相当震惊。即使将艺术家的所作所为当作对其艺术质量的评定标准大有意义，制裁行为却绝顶荒唐。因为，发动对个人的公共指摘并不能等同于司法裁决。而此类反应自然会有这样的效果：一旦好名声因受公共指控而遭置疑，就会导致某个艺术家生命的完结，--尤其是那些未像杰克逊那样地位已然稳固的人。

德国之声：相关指控并不新鲜。针对杰克逊已打过两桩官司，而他均被裁定无罪。在这部纪录片中，虽有当事人非常详细的叙述，但并未能提供新证据。那么，何以很多人现在会改变对杰克逊遗产的原先看法呢？

洛特：我想，那些电台是害怕，通过纪录片呈现在观者眼前的性侵犯罪现象，人们在感情上受到的触动更大，强于人们只从报纸上了解。这些电台设想，过去数周或数月，但凡听到杰克逊的歌，人们眼前可能就会出现相关（性侵）画面。我只是觉得，若以为如今已不能让成年人承受混合感情状态带来的压力，那倒该令人不安了。

德国之声：那么，制裁目的何在呢？

洛特：可能更多地是出自对公众舆论的害怕，而非源自本有的道德理念。然而，动用新闻审查手段，当事人实际上便站到了道德愤怒者一边。眼下，似乎是这种想法占上风，即：若在阅读或聆听艺术作品时如果内心的感受是五味杂陈，则这一点就证明该艺术作品不够格。

杰克逊的梦幻庄园 如今被指控为案发现场

德国之声：将一个私人生活不检点、不道德，甚至有违法行为的人的艺术扫地出门，意味着，将当事人与其艺术等而视之。这合适吗？

洛特：不合适。这一点如何怪诞，只消比较一下科学所处的情景便清楚：您不妨设想一下，某人刚荣获诺贝尔经济学奖，却传来消息，称他曾性侵过少年。没人会因此生出念头，宣布此人的经济学著作从此不再合适。涉及艺术，我们显然持有不同观念，而这些观念也和我们寄望于艺术的那些需求有关。

德国之声：这些需求变化了吗？

洛特：在摇滚乐鼎盛期，占主导地位的实际上是这一观念：艺术家自过其另类生活，一种无定规、更危险的生活，人们把这种生活同18世纪晚期盛行的天才观相捆绑：此人不受社会通行规则的限制，而是自设标准。如今，这种观念显然行不通了，现在，人们对艺术家们提出的是全然不同的希望。

德国之声：继续是天才，但同时得是可亲的邻居？

洛特：正是如此；而且他们还应是表率。从演员们在美国受到的压力上便可感觉到这一现象。这一压力随着不断变动、日益高企的政治正确标准而增加。要是扮演过某个少数族群成员、或扮演过某个瘫痪人，从而违反了在我看来非常荒唐的那个行为新规范，就得公开道歉。这一新的、其实让演员在表演上无法有创作发挥空间的规范，不能允许他们扮演隶属某个少数族群或团体的个人，因为那便被视为是褫夺了那些族群和团体自己认为本身该扮演的角色。

德国之声：不过，要是除开抵制行为不论，社会如今更公开讨论种族主义或性侵一类议题，这总还值得欢迎吧？

洛特：这些事情当然有好的地方，比如，引发争论，使人们在涉及道德的问题上更加敏感、谨慎；不过，它也会带来副作用：常导致过度反应。我指的是柏林一所高校里欧根-戈姆林格（Eugen-Gomringer）诗句遭遇的遐迩闻名的命运等一类事件。该诗成了本值得欢迎、但部分蜕变为歇斯底里的一场有关性骚扰讨论的牺牲品。而若预先想设定听众的反应，自己扮演道德仲裁所角色，从而经由道德检查来保护受众柔弱的感情，这丝毫没有意义。

60冥诞 回首迈克尔·杰克逊传奇一生 震惊世界 2009年6月25日，一条短讯震惊了全世界：年仅51岁的流行乐之王迈克尔·杰克逊突然去世。而就在之前不久，他刚刚宣布重回乐坛，进行「This is It」公开巡演。他是娱乐圈空前绝后的超级明星，一生中总共售出了7.5亿张唱片。

60冥诞 回首迈克尔·杰克逊传奇一生 童年不幸 1958年8月29日，迈克尔·杰克逊出生于美国印地安那州的加里(Gary)。他的家在黑人聚居区。迈克尔·杰克逊有5个兄弟和3个姐妹，家境贫困。很多年后，他曾经充满痛苦地回忆说，他的童年为演艺事业作出了巨大牺牲。

60冥诞 回首迈克尔·杰克逊传奇一生 "杰克逊五人组" 迈克尔·杰克逊的父亲很早就逼迫他的孩子们踏入演艺圈。迈克尔5岁时，就和兄弟们一道踏上了舞台，并且获得了许多新秀奖。1969年，五兄弟与摩城唱片公司签约。

60冥诞 回首迈克尔·杰克逊传奇一生 重大突破 1982年，迈克尔·杰克逊发布了个人专辑《颤慄》，开启了属于他自己的成功音乐生涯。这张唱片为他“封王”，总共发行了1.08亿张。1987年的专辑《飙》以及1991年的《危险之旅》则分别获得了3000万张以及1500万张的不俗销量。

60冥诞 回首迈克尔·杰克逊传奇一生 形象工程 这位天王巨星，却总是对自己的外貌不满意。1979年，他在一次导致鼻梁骨折的事故后，首次接受了整容手术。他还不断地让自己的肤色变白。迈克尔·杰克逊声称，他为自己的黑皮肤而骄傲，但是却患有皮肤疾病。他佩戴口罩的频率越来越高，自称是因为害怕感染疾病。

60冥诞 回首迈克尔·杰克逊传奇一生 梦幻庄园 1988年，迈克尔·杰克逊在加利福尼亚购买了一处庄园，并且按照彼得潘的家乡命名为“梦幻庄园”。这里就是一个小型游乐场，甚至还配备有电影院和动物园。他邀请社会下层儿童以及身患重病的儿童免费游玩。迈克尔·杰克逊的宠物猩猩“泡泡”(Bubbles)也时常出现在这里。

60冥诞 回首迈克尔·杰克逊传奇一生 真爱？作秀？ 1994年，这位流行音乐天王迎娶了摇滚乐之王“猫王”的女儿丽莎·普莱斯利(Lisa Marie Presley)。然而，这段婚姻只持续了20个月。不断有人猜测，这场婚姻只是演给媒体看的一场戏。普莱斯利后来说，她当时绝对“爱上了他”，但是她不愿意成为他“公关机器的一部分”。据悉，两人之间的第一次公开亲吻，就是由迈克尔·杰克逊的经纪人安排的。

60冥诞 回首迈克尔·杰克逊传奇一生 初为人父 在与猫王之女离婚后，他又与护士罗伊(Debbie Rowe)结婚。据称，这场婚姻是商业化运作安排的，原因是迈克尔·杰克逊想要孩子。罗伊为他生了两个孩子。按照迈克尔·杰克逊的说法，第三个孩子是通过代孕而生的。他拥有对三个孩子的单独抚养权。

60冥诞 回首迈克尔·杰克逊传奇一生 全球巡演 1996年到1997年，迈克尔·杰克逊进行了他最后一次全球巡演。该巡演与专辑《他的历史》同名，共在全球58座城市开了82场音乐会，观众人数高达450万。在巡演中，迈克尔·杰克逊一再表演其标志性的“太空步”。

60冥诞 回首迈克尔·杰克逊传奇一生 娈童指控 1994年，迈克尔·杰克逊首次面对娈童指控。他在向儿童家长支付了数百万美元后，后者停止了诉讼。2003年，他又面对新的指控。尽管两年后他被宣告无罪，但是名誉却彻底毁灭。图为2005年，精疲力竭的迈克尔·杰克逊与母亲一起离开法院。

60冥诞 回首迈克尔·杰克逊传奇一生 准备复出 2009年3月，迈克尔·杰克逊突然宣布重回乐坛。《就是这样》(This Is It)的巡回演出门票销售超越了绝大多数人的预期。但是，也有人怀疑他的健康状况是否能承受40场巡演。2009年6月25日，离他的首场巡演还有18天，迈克尔·杰克逊突然去世，震惊了全世界。

60冥诞 回首迈克尔·杰克逊传奇一生 药物过量 法医鉴定结果显示，迈克尔·杰克逊死于过量服用麻醉药物“异丙酚”。这一药物是由他的私人医生默里(Conrad Murray)提供的，目的是治疗严重的睡眠障碍。2010年，默里以过失致死罪被起诉，并且在2011年被判罪名成立、4年监禁。2013年，他因表现良好，获得减刑出狱。

60冥诞 回首迈克尔·杰克逊传奇一生 死后哀荣 2009年7月7日，他的葬礼在洛杉矶举行。共1.8万乐迷以及2000名记者出席了葬礼，其中不乏众多社会名流。观看电视转播的人数更是高达将近5亿。迈克尔·杰克逊的遗体，被装载于一具金色的灵柩内。

60冥诞 回首迈克尔·杰克逊传奇一生 名门之后 他为三个孩子留下了数十亿美元的遗产。20%的遗产都投入了慈善事业。现在，二女儿帕里斯(Paris Jackson)是一位小有成就的模特，大儿子迈克尔则是音乐制作人。

60冥诞 回首迈克尔·杰克逊传奇一生 无尽财富 迈克尔·杰克逊去世后，依然有两张专辑出版。据《福布斯》杂志的估计，他去世后的作品收入高达10亿美元。而每年迈克尔·杰克逊的冥诞，也总是有许多歌迷前去他的墓前凭吊。

60冥诞 回首迈克尔·杰克逊传奇一生 墙上天王 1979年，迈克尔·杰克逊成年后的第一张专辑名为“墙外”(Off the Wall)。而在2018年夏天，伦敦国家肖像馆的展览名称则是“墙上”(On the Wall)，48名艺术家的肖像在银幕上呈现。迈克尔·杰克逊冥诞期间，肖像馆组织了不少特别活动。 作者: Suzanne Cords, Silke Wünsch



哲学家玛丽娅-西比拉·洛特是波鸿市鲁尔大学伦理与美学教授。其研究领域涉及日常生活伦理及哲学和艺术的相互影响关系。目前，她是比勒费尔德大学跨学科研究中心成员。

采访有删节

Torsten Landsberg