 专访：自由贸易——″美国已经失去影响力″ | 经济纵横 | DW | 22.11.2020

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经济纵横

专访：自由贸易——"美国已经失去影响力"

在中国的主导下，世界上最大的自由贸易区RCEP诞生。贸易专家Rolf Langhammer接受德国之声采访时，分析了RCEP对全球化和欧盟的意义，以及这个自贸协议对下任美国总统会产生的影响。

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中国与另外十四个国家就建立世界上最大规模自由贸易圈签署了协议

德国之声：特朗普上台之前，美国希望跨太平洋伙伴关系协定（TPP）将中国排除在外。特朗普任职美国总统后不久就退出了这项协议。现在出现了一个更大规模的自贸协议RCEP，其中包括中国，但没有美国。美国是否已经失去了在亚太地区的影响力？

Rolf Langhammer：是这样的。并且这是美国自己一手酿成的。特朗普真是太不应该退出协议了，谈判已经完成了。TPP是一个很好的，涵盖广泛的协议，其中包含了不少新领域，比如制定了数字贸易规则。而这当然也是符合美国利益的，因为协议内容也有美国的手笔。现在他们两手空空。尽管中国那份协议内容上乏陈可新，但基本上是建立在贸易自由化的基础上的，它是一个涵盖了大部分亚太国家的协议。而中国则定下了协议的基调。

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特朗普政府多次抨击多边组织，并指世贸对美国不公而阻挡世贸新任总干事任命，使得这个全球贸易争端解决机构陷入瘫痪。拜登表示自己将有不同做法。

中国与亚太地区14国周末签署的自贸协定让德国经济界高兴不起来。外贸商会难掩失望。政界人士反应则相对矜持。

澳大利亚和中国都是区域全面经济伙伴关系协定RCEP的签署国，但是专家认为，两国之间的政治和贸易摩擦似乎无法通过这个协议找到出路。

德国之声：中国通过协议获得了多少权力？

Rolf Langhammer：中国拥有的经济和政治实力不会因为协议变得更多。但这是一个重要的信号，中国不仅可以像上世纪90年代末亚洲危机后那样，与个别亚洲国家签订双边协议，还能够与包括韩国和日本在内的整体地区签订协议。将日本纳入其中尤为重要，因为美国退出TPP后，是日本积极游说其余的11个国家，最终达成了协议。两个自贸协定，日本都在其中，日本将继续积极活跃在泛太平洋经济区，但也难以逃避来自中国以及东盟国家的压力，因为它们是日本重要的贸易伙伴。

德国之声：许多工业国家也担心害怕中国，因为中国可能会迅速地从客户的角色发展成为竞争对手。日本、韩国、澳大利亚等工业国家参与这个自贸区的动机是什么？难道他们就不怕中国会超过他们吗？

Rolf Langhammer：其一，这些国家可能别无选择，其二，协议当然也符合他们的利益。因为如果他们不参与其中，他们自己在中国的投资待遇可能会更加糟糕。中国希望吸引更多的外国直接投资进入中国，但也希望通过这些投资来控制国内市场的生产。尤其是日本和韩国，为了不落后于人，除了签署协议，没有其他的选项。

Prof. Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel

外贸专家Rolf Langhammer


德国之声：全球最大的自由贸易区对欧盟意味着什么？
 
Rolf Langhammer：欧盟将协议与人权，可持续性、保护民间社会或促进中小型企业等等政治目标挂钩的做法是束缚自己的手脚。在与南美洲国家的南方共同市场（MERCOSUR）达成协议上，欧盟试图实现这一目标。但在东南亚这却并不容易，因为在这个地区，人权并不是受到关注的焦点。举个例子，欧盟至今无法与东盟国家达成自贸协议，因为不愿与泰国军政府进行谈判，缅甸罗兴亚人堪忧的人权状况也不符合欧盟在人权方面必须遵守的标准。

欧洲目前有两个重要的自贸协定，分别和日本、韩国签署的协定，还有就是尝试与中国签署双边投资保护协议。谈判已持续了7年，本应在德国今年担任欧盟轮值主席国的时候结束谈判，但事实并非如此。现在欧盟必须要做出抉择。要么放弃其严格的政治对话准则，要么在缔结协议方面落后于亚洲国家。

德国之声：这一协议对下届美国总统拜登的经济政策走向意味着什么？

Rolf Langhammer：作为总统，拜登首先将专注于国内政治。我不认为短期内他会有什么动力去改变特朗普的做法。欧盟很可能会敦促重启停滞不前的跨大西洋贸易与投资伙伴协议（TTIP）谈判，这很可能受到拜登方面的欢迎。不过短期内他不会加入跨太平洋协议(TPP)，他会等待一段时间。而与中国达成协议—那是绝对不可能的。

 

外贸专家Rolf Langhammer是德国基尔世界经济研究所(ifw)教授。

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