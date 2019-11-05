专访：肯定林郑并不意味不会替换她

德国之声：周二，中国最高领导人习近平在上海会晤了香港特首林郑月娥，并对林郑以及香港政府的工作高度评价，这是否说明林郑月娥的地位又稳定了呢？

林和立：无论如何林郑月娥下台的命运已经不可能改变了，无论是明年三月，人大解除她的职务，还是让她再留任一年。在她卸任之前，习近平只能对她表示支持，但这并不意味着中央对她工作的肯定，否则也不会有那么多关于她即将下台、由中央物色合适人选接替她的传言。

德国之声：香港爆发大规模示威浪潮以来，这应当是习近平第一次单独会晤林郑月娥和公开表态。您觉得这是一个什么信号呢？

林和立：中共四中全会公报和之后人大法工委沈春耀的讲话都流露出一个信号，就是北京今后任命和罢免香港特首及高级官员的机制要改进。也就是说，今后接替林郑的人选必须更支持中央，也更具备政治手腕。林郑过去几个月的表现大家有目共睹，她已经成为香港历来民意支持率最低的特首。很多观察家都认为，中央已经对林郑失去信心，已经成为一只跛脚鸭。习近平虽然今天对林郑的工作予以肯定，并不意味着北京没有计划安排一个替代人选。

德国之声：就今天习近平和林郑谈话的内容来看，您认为今后中央对香港的政策会发生什么变化吗？

林和立：今后的政策一定会变得更加强硬。四中全会公报已经明确表示，香港要扮演捍卫国家安全的角色，23条立法会再次被提上议事日程，也有可能会在一年之内颁布国家安全法。所以可以肯定地说，中央对香港的全面管控会变得更严。

德国之声：抗议浪潮已经持续了五个月之久，虽然港府宣布撤回修例，又实施了禁蒙面法，但事态仍旧没有缓和的迹象。您认为香港局势今后会如何发展？

林和立：我认为香港的问题是一个政治问题，也就是政治和解的问题。香港民众要求政治改革，尤其是要求选举方式的改革。他们希望一人一票选举香港特首和立法会议员。而在北京看来，这些要求是很难被接受的。恰恰相反，北京是希望加强对香港的管控，避免香港局势危害国家安全，避免香港出现颜色革命。因此，北京的立场和香港示威者的诉求是背道而驰的。有鉴于此，我认为，今后一段时间内，香港的抗争会进一步升级。

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