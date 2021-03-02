专访：肛拭子测新冠，真的有必要吗？

（德国之声中文网）一段时间以来，一些乘飞机入境中国的旅客接受了肛拭子新冠核酸检测。这一方法也被用于中国国内居民。3月初，中国外交部一位发言人对路透社表示，中方实行的防疫措施是以科学为依据的。德国之声请教了一位研究排泄物核酸检测新冠病毒功效的专家——纽约蒙特菲奥医学中心（Montefiore Medical Center）的微生物学家温迪·塞姆萨克（Wendy Szymczak）。

德国之声：和我们大家最熟悉的鼻拭子检测相比，肛门拭子核酸检测能带来什么不同？

塞姆萨克：肛拭子核酸检测的主要优点是，可以在出现症状后更长一段时间里测出SARS-CoV-2新冠病毒的核糖核酸（RNA）。传统的鼻咽拭子检测，大约在两周时间内可以测出病毒，如果病人症状属于温和的话。而在粪便里，我们看到在大约4周时间里都能检测出病毒，在某些病人身上甚至时间更长，最长达70天。但最需要注意的是，并不是所有病人都在粪便里排出病毒。

德国之声：所以说，要是想查一查某人在较长一段时间后体内是否还存在新冠病毒，这种方法是有一定意义的。

塞姆萨克：对，是这样。要看你作检测的目的是什么。如果你要给一个人作诊断，如果病人到医院或急诊处就诊，那么它（肛拭子核酸检测）可能会有帮助，因为你多出了一段额外的能检出感染的时间。不过对无症状感染者以及作为筛检手段，它是否有用，则有点难说。因为我们并不知道这些感染者是否只在粪便里排出病毒，还是说他们也能感染其他人。

纽约蒙特菲奥医学中心临床微生物学家Wendy Szymczak

德国之声：为什么新冠病毒在粪便里存在的时间比在咽喉部更长？

塞姆萨克：这个我们还不清楚。我们知道，新冠病毒可以感染胃肠道内的细胞，但我们不知道为什么病毒在粪便里排出的时间比在上呼吸道要长。

德国之声：肛拭子检测的缺点是什么？

塞姆萨克：绝对不能把它作为唯一检测手段。一定要同时作鼻咽拭子核酸测试。另一个缺点是，人们不喜欢这种方式。人们不愿意接受肛拭子检测，尤其是当他们刚刚结束了一段旅行，刚刚下飞机。被采集肛门拭子可能令人非常不适。另一个选项是作粪便检测。不过我想，可以想象，采集这些样本可能是一个较大的物流工程。

德国之声：肛拭子采样究竟是怎么进行的？人们是自己来？要进洗手间隔间？还是有人会跟着你一起去？

塞姆萨克：我想，会由一个专业人员来操作。会把棉签伸入肛门大约一英寸，旋转，然后抽出。

德国之声：如果你要检测一大批人，有什么理由会让你选择肛拭子检测，而不是我们所熟悉的方式？

塞姆萨克：我不认为可以只作肛拭子检测。我想问题在于，既作鼻咽拭子，又作肛拭子检测是否有意义？是为了要检出那些上呼吸道已测不出病毒的漏网之鱼吗？这一点上，我不知道。这意味着大量的额外工作，需要大量的额外资源，对旅客来说造成很大的不便和不适。我们不知道这是否有必要。我们不清楚，如果（感染者）仅在粪便中排出病毒意味着什么，他们是否会对其他人构成感染风险。

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