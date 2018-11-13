专访：联邦议院讨论新疆问题具有重要意义

德国之声：中方强烈抗议联邦议院辩论新疆再教育营问题，您在多大程度上为此吃惊？

科夫勒：中国一贯对有关其人权政策的批评提出抗议，只是形式各有不同，有时是外交抗议，有时是在直接交谈中提出。不过，在我看来，像上周那样的做法实在闻所未闻。电话直接打到联邦议员办公室，施加压力，这是不行的。德国议院地位独立，不容任何人指手划脚，规定它该讨论或不该讨论什么。反过来，我们也不这么做。

此外，我们收到人权组织尤其是有关维吾尔族人境遇的令人忧虑的报告。根据这些报告，维族人被强迫集体居住在非法营地，遭受虐待和酷刑；中国官方将部分营地称为再教育营，甚至美化为职业培训中心。在新疆地区，当局使用摄像机、街道监控、住宅搜查、网络电子设备监控、DNA数据搜集等手段监控百姓，其程度到了无以复加的地步。就此而言，上周联邦议院的相关辩论是重要的。

中方对相关批评做出如此敏感反应，那么，这个亚洲大国不断增加的自信是否在其中扮演了某种角色？

中国是世界上人口最多的国家和第二大经济体。所以，中国显示自信，并不足怪。它表现在所有政治领域。不过，在一个基于规则的世界，指出他国的弊端应是可能的。我们德国积极致力于实现这么一个世界。说到底，德国自己也要接受国际间的批评，比如，今年在日内瓦接受联合国人权理事会的详细审查。在程序进行过程中，我们也受到过中方的批评。

我们对批评持开放态度，愿意与他国展开对话。对中国这样的世界大国来说，这也应该是可能的。中国国内的侵犯人权行为也违背中国宪法，违反国际协议。若要建立起可靠的伙伴关系，则其前提之一就是，相互应能直率地论及此类违规行为。

像中方现在那样，试图对德国议员施压，这种做法是否让您忧虑？

目前，我们的自由民主制度面对国内外一系列挑战，一些大国试图破坏基于规则的世界秩序和在联合国这样的国际平台内的合作。人权在全球范围受到攻击。中国宣扬自己的人权观。这一情况的确让我忧虑。我认为，我们必须与我们的外交伙伴们紧密站在一起，守护我们的价值。不过，这在未来的确不会变得容易。

联邦外长马斯在访华期间对北京的穆斯林维吾尔少数族群政策提出批评。联邦德国政府致力于推进中国国内人权状况的改善，同时又想避免不因此损害德中关系，这两个目标何以能并行不悖？

我认为，恰恰是那些双边关系历史悠久的国家，应能坦率讨论彼此之间的不同观点和分歧。我们将一如既往，提出批评性问题，直陈弊端。我深信，捍卫人权有利于稳定与和平。在这个世界上，人们到处都在要求得到自由表达、宗教自由、不受歧视的权利。从长期角度看，压制这样的要求、剥夺这样的权利，只会导致不稳定。我深信这一点。

马斯在北京与王毅会面

不论有多少分歧，在我看来，继续与中国政府进行定期、密切的交流，非常重要。我们同中国之间有这么一种最高层面的交流，马斯外长的访问便是一个明证。在这样的对话层面上，我们也必须继续谈及那些敏感议题。

与此同时，还有日内瓦联合国人权理事会，--交流有关人权问题的中心论坛。我们应积极支持、利用它。正如德国今年年初所做的那样，11月份，中国必须在那里面对国际社会的批评性提问，其中就包括联邦德国政府的提问。此外，我们和中国之间还有人权对话机制，用于详细讨论德中两国国内的人权问题。上一轮对话2016年分别在柏林及我的选区特劳恩施泰因（Traunstein）举行。今年年底，我们将继续对话，中方已邀请我们去北京。

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