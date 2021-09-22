专访：群体免疫实属无奈！清零政策不科学

德国之声：这两天中国福建的抗疫工作引发了国际关注。在58个受感染的儿童中，年龄最小的只有三岁。小学生们深夜在教室里等待检测以及三岁的幼儿拉着箱子自己去隔离的照片，备受争议。您看到照片之后，最大的感受是什么？

黄严忠：我最大的感受是这似乎令人难以置信，虽然也有其他国家采取类似的零感染措施，但是我第一次听说有幼儿要离开父母被送去单独隔离，我觉得这可能对孩子的身心健康无益。类似的做法与清零政策下地方官员的激励机制有关。地方政府面临很大压力要在短期清零，往往会不计代价和手段，采取一些过犹不及的做法。

德国之声：有观点认为中国这样的国家人均医疗资源不足，而且地方差异大，因此，中国选择清零政策是有必要性的；而西方是初期防疫失败后没办法，才提出共存的政策。您如何看待这两种争论。

黄严忠：这种说法并非全无道理。中国较早地有效管控疫情是有目共睹的，因此需要巩固既有的防疫成果。一旦放宽政策，一方面可能导致既有成果的丧失，另一方面也会引起公众对原有政策正当性的怀疑。而西方在疫情失控的情况下提出"群体免疫"概念，其实质就是共存观点，这在某种程度上确实是无奈之举。

然而，如果中国已有80%以上的人口完成疫苗接种，并且根据官方说法，疫苗可以有效降低重症和死亡率，那么是否可以考虑适当放宽原有的围堵措施和严防死守的策略。否则就会让人质疑大规模接种的有效性和必要性。特别是在考虑实行清零政策对社会经济发展的影响和德尔塔毒株传播力显著增强的情况之下，需要思考维持原有政策的成本以及它可能带来的负面影响。我认为，中国为了避免出现西方防疫失败的类似情况而必须保持零感染的观点不科学，而且这种做法难以持久，对于中国的长远发展无益。

世界上十大最危险病毒 马尔堡病毒 最危险的病毒是马尔堡病毒。它的名字来自德国拉恩河畔一个田园牧歌般的小镇——但是这个小镇与病毒本身没有任何关系。马尔堡病毒是一种出血热病毒。与埃博拉病毒一样，马尔堡病毒引发抽搐以及粘膜、皮肤和器官出血。它的致死率高达90％。

世界上十大最危险病毒 埃博拉病毒 埃博拉病毒有五个属种，分别以五个非洲国家和地区命名：扎伊尔、苏丹、塔伊森林、本迪布焦和雷斯顿。扎伊尔埃博拉病毒最为致命，死亡率为90％。它目前在几内亚、塞拉利昂和利比里亚以及其他地区传播。科学家认为，可能是果蝠将扎伊尔埃博拉病毒带入了城市。

世界上十大最危险病毒 汉坦病毒 汉坦病毒包含了几种类型的病毒。它的名字来自韩国汉坦河。1950年朝鲜战争期间，美国士兵被认为最早在那附近感染上这种病毒。症状包括肺部疾病、发烧和肾衰竭。

世界上十大最危险病毒 禽流感病毒 不同种属的禽流感病毒经常性地引起恐慌——这可以理解，因为其致死率高达70％。但实际上，人们最为熟悉的H5N1禽流感的风险非常低。只有直接接触过家禽的人才能被感染。这就是大多数病例出现在亚洲的原因，因为不少亚洲人家里养鸡。

世界上十大最危险病毒 拉沙病毒 尼日利亚的一名护士是第一个拉沙病毒感染者。该病毒是由啮齿动物传播。它可能成为地方性流行疾病——这意味着该病毒发生在一些特定地区，例如在非洲西部，并且反复出现。科学家认为，非洲西部15％的啮齿动物都携带有这种病毒。

世界上十大最危险病毒 胡宁病毒 胡宁病毒可引致阿根廷出血热。该病毒感染者将出现组织发炎、败血症和皮肤出血。问题在于，这些都属于常见症状，因此难以在第一时间觉察或者确认该病毒的感染。

世界上十大最危险病毒 克里米亚-刚果发热病毒 克里米亚-刚果发热病毒是由蜱虫传播的。它的致病方式类似于埃博拉病毒和马尔堡病毒。在感染的第一天，患者的面部、嘴巴和咽喉出现针状出血。

世界上十大最危险病毒 马丘波病毒 马丘波病毒会引发玻利维亚出血热（也称为黑斑疹伤寒）。感染该病毒会出现高烧，并伴有大量出血。它的致病方式类似于胡宁病毒。该病毒可以人传人，而啮齿动物经常携带它。

世界上十大最危险病毒 科萨努尔森林病毒 科学家于1955年在印度西南海岸的林地中发现了科萨努尔森林病毒。它是由蜱虫传播的，但是科学家表示很难确定其源头，通常认为老鼠、鸟类和野猪可能是宿主。感染者出现高烧、剧烈头痛和肌肉疼痛并出血。

世界上十大最危险病毒 登革热 登革热一直威胁着人类。如果你打算去热带地区度假，最好了解一下登革热的信息。登革热通过蚊虫传播，在泰国和印度等国的热门度假胜地，每年影响到5千万到1亿人。但是，对于居住在受登革热威胁的地区的20亿人口来说，这更是一个问题。 作者: Helena Schwar



德国之声：您认为美国防疫工作有什么失误之处？最大的问题在哪儿？

黄严忠：拜登上台后设立执政百日为国民接种一亿剂新冠疫苗的目标已经基本实现。随后，拜登政府又提出在独立日之前实现全美70%的成年人接种疫苗，但这个目标的实现较预期晚了近一个月。然而，此时正值德尔塔毒株在美国加速传播，70%的疫苗接种率已经不足以形成免疫屏障。一方面疫苗对预防德尔塔毒株的有效率开始降低，另一方面出现了突破性感染。现如今，80%以上的疫苗接种率才有可能形成免疫屏障。然而，疫苗怀疑论者在美国占据25%-30%人口，出于此类政治因素，如果不采取强有力的措施，疫苗接种率很难达到80%，所以这也是美国正面临的困境。

德国之声：拜登政府近日宣布，11月开始将放宽入境限制，允许打过疫苗的人入境美国，无需隔离。中美疫苗是不是有可能互认，从而能够使得中美人员流动更加容易？

黄严忠：我认为中美之间的疫苗是可以、也是应该能够互相承认的。入境协调方面的合作本身也应该成为中美之间合作，特别是在应对疫情方面所进行合作的一个重要组成部分。最近，拜登政府公布了关于放松入境管制的消息，只要打过世界卫生组织承认的疫苗的旅客，可以进入美国并不用隔离。这当然也包括中国的疫苗。

但是，这不应该是单方面的事情。对应地，中国也应该承认美国的疫苗，即对于打过美国疫苗的外籍人士和华侨也应该提供类似的方便，做一些灵活性的调整。

总之，这些问题需要双方坐下来进行谈判，作为中美两国疫情合作协调方面的一个组成部分来谈判。

德国之声：中美两国在新冠起源这个问题上仍旧争执不休。一种观点认为必须要彻查新冠的起源，追究赔偿；一种观点认为这是一个永远不会解开的迷，人类应该向前看，总结教训。作为全球公共卫生专家，您如何看待彻查新冠起源问题以及其中的必要性？

黄严忠：我认为探究新冠病毒的起源是有必要性的，特别是考虑到未来如何应对疫情。然而，此次新冠疫情的溯源问题完全被政治化了。以往全球疫情的溯源均未演化为政治问题，国际社会未曾认定一国是流感的"源头"而要求其对此负责并进行赔偿。中国政府最初也没有在疫情起源问题上提出争议，但是在去年2月底开始的中美双方的互动中，中国官方提出武汉首先大规模爆发疫情不等于就是病毒源头的观点，美国随后做出反应，特别是特朗普开始大谈"中国病毒"，并提出中国实验室泄露病毒的说法。此举将新冠病毒溯源问题复杂化、政治化，使中国感受到很大的压力。一经被认定是病毒的起源地，中国似乎就需要对全球疫情负责，例如有观点要求中国支付10万亿赔偿金。

所以疫情溯源问题一旦被政治化，将使得本来就复杂的问题变得越来越充满争议，就像中美两国在过去70年间对美国是否在朝鲜战争中使用细菌武器的问题始终持不同观点。所以，在溯源问题被政治化的形势下，我们可能永远找不到新冠病毒起源的答案。

德国之声：前阵子印度严重的疫情引起了世界上的广泛关注，很奇怪的一点是，非洲的情况似乎很平静，这是因为媒体没有注意到，还是那里的疫情没有想像中的糟糕？

黄严忠：这是一个很有趣的问题，我认为可能有几个不同的因素在相互作用。第一，非洲国家受限于基础设施，其民众接受核酸检测的人数较少，已经感染新冠的民众由于未进行及时检测，所以没有被列入统计数据。第二，相较于欧洲等人口老龄化的国家，非洲国家的人口结构相对年轻。由于老年人口对新冠病毒缺乏免疫力，因此死亡率相对较高。然而，在非洲感染新冠的人群中年轻人所占比例较高，所以死亡率反而较低，不容易引起媒体的关注。第三，新冠疫情在非洲社会的影响和受重视程度可能相对较低，这里面有个"观念"的问题。就像中国认为零感染是了不起的成就，但美国更关注维持国民零感染所付出的代价。

德国之声：现在距离新冠疫情在中国第一次大规模爆发快两年了。对于这次给人类生活带来重大影响的疫情，您觉得我们应该吸收的最大教训是什么？

黄严忠：国家间缺乏一个相互协作的全球疫情监测及反应系统。一方面，一旦有国家监测到不同寻常的疫情爆发，应尽快向其他国家或国际组织传递这一信息；另一方面，其他国家也需要采取积极行动，不要自认为本国的公共卫生系统足够完善而掉以轻心，有很多协调工作需要完善。这个问题在埃博拉病毒爆发后便已经被提出，但是一直未得到很好的解决。许多政治因素妨碍了国家之间的协作，我认为中美两国在应对疫情上都负有很大的责任，无论是综合考虑两国的人口基数还是疫苗生产能力以及个人防护装备的生产能力。然而迄今为止，两个国家除了相互指责，在如何合作应对全球疫情方面并未进行认真有建设性的对话。

德国之声：很多人都很奇怪为什么2002-2003年间的SARS就没有发展成全球疫情，而这次新冠疫情却蔓延到全球？

黄严忠：首先，如果将SARS和COVID-19进行对比，SARS病毒一般在感染者出现发烧、咳嗽等明显症状之时才发生传播，因此很容易识别并采取有效的公共卫生措施加以应对，但是COVID-19的无症状传播和潜伏期传播程度极高。其次，2003年SARS爆发时，中国的外贸进出口在世界贸易总量中占比相对较低，而现今中国在全球贸易中的比重已经从2003年的5.3%上升至2019年的12.8%，中国与世界的联系更加紧密。SARS为什么没有成为全球大流行传染疾病是一个值得继续思考研究的问题，这也许存在运气的成分。2003年一名SARS病毒携带者在美国纽瓦克机场转机时已经发病，回到加拿大后成为一名超级传播者。如果她/他选择在美国停留进行救治，美国可能成为SARS病毒的又一个爆发地。在这个意义上，疫情的传播是有偶然性的。但可能更重要的还是病毒本身的特性，相比SARS，新冠病毒的人际传播速度更快、潜伏期更长。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 新冠病例全球激增 新冠肺炎的全球感染数字在6月28日突破1000万例，截至6月29日全球已有超过50万人死于新冠肺炎，而美国则是受影响最严重国家，死亡人数逾12.5万人，相当于全世界的死亡病例中，每四人有一人来自美国。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 美国疫情持续肆虐 美国1月底确诊首例新冠病毒患者，疫情此后在全国各地蔓延，3月底时累计确诊人数超越中国和意大利通报的数字。6月下旬，美国多州的新确诊人数再次呈现直线上升，而出现这一现象的部分原因在于许多联邦州已宣布解除活动禁令、恢复正常生活。在非裔美国人因警察暴力丧生后，各地爆发的大规模反种族主义抗议活动也导致新冠病毒感染者数量上升。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 拉美疫情失控 5月底，拉美国家成为新冠疫情的另一个重灾区，确诊案例不断增加。巴西、墨西哥、秘鲁、厄瓜多尔、智利的死亡人数持续上升。而大部分拉丁美洲的新增案例都来自巴西。截至6月底，巴西的新冠病毒死亡总数超过5.7万人，仅次于美国。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 北京疫情死灰复燃？三文鱼成背锅侠 6月11日、12日两天内，北京出现了7起新增病例以及数十名无症状感染者。政府部门如临大敌，迅速封闭了6座大型菜市场，实行严格管理。疾控人员在其中一座市场切割三文鱼的案板中检测到新冠病毒后，全北京多家连锁超市纷纷暂时将三文鱼下架。此前，北京市已经超过50天没有出现本地传播病例，仅有零散的境外输入病例。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 各国逐步放松防疫措施 欧美国家、俄罗斯、新西兰等国从6月开始逐步解封。欧洲国家开放边境，企业也重新复工，亚洲和非洲多国慢慢回复正常生活。欧盟考虑在7月初对欧盟外的旅客重新开放边境。巴西、墨西哥、南非、印度和巴基斯坦等国则在持续出现新增病例的情况下准备重新开放公共场所，恢复商店营业。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 到底戴不戴口罩？ 欧美国家一度对佩戴口罩的防护作用存疑，并担心会加剧医护人员的口罩紧缺现象，因此，不建议一般民众戴口罩。但在4月初，欧美国家纷纷转变态度，开始强调，即便是简易的棉布口罩，也能防止无症状感染者的飞沫扩散给他人。捷克、奥地利、德国、英国等国家陆续出台规定，要求民众在公共场合戴口罩。世界卫生组织也在6月更新建议，强力建议戴口罩。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 东京奥运宣布延期 3月底，国际奥委会正式宣布，2020年东京奥运会将推迟一年，最迟在2021年夏季举行。东京奥运会原定于2020年7月24日至8月9日举行。然而在新冠疫情全球爆发后，日本面对的国际压力越来越大，包括加拿大、澳大利亚等多国都表示不会在今年派运动员参赛。在与国际奥委会主席沟通后，日本首相安倍晋三3月24日宣布推迟东京奥运会。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 “全球性大流行” 鉴于新冠病毒已在全球115国扩散，世界卫生组织于3月11日正式将新冠肺炎疫情定性为“全球性大流行”。与此同时，由于疫情大规模爆发，全球许多国家3月宣布进入紧急状态或实行封锁限制，甚至关闭边境以避免疫情进一步扩散。受到防疫措施影响，各国的经济受到重创。国际货币基金组织4月预测，新冠疫情将引发带萧条以来最严重的经济衰退。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 意大利沦陷 德国爆发疫情 2月20日前后，意大利北部疫情突然爆发。2月25日，德国西部海因斯贝格县的一位居民被确诊感染。他与妻子在确诊前曾频繁参与社交活动和狂欢节集会，当地随后出现大量感染者。此后德国各地陆续传出了意大利度假归来者被确诊感染的消息，短短一周内德国的病例总数就新增数百人，至3月9日，德国感染人数破千。意大利疫情在3月失控，确诊案例和死亡人数攀升，成为中国以外疫情最严重国家。该国随即宣布全国进入封锁，禁止公开活动即体育赛事，关闭学校及多数商店。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 新冠病毒抵达欧洲 1月24日，法国卫生当局确认法国境内发生3例新型冠状病毒感染病例，标志着该病毒首现欧洲。数小时后，奥地利报告，一人感染该病毒。1月27日晚间，德国巴伐利亚州确诊一名男子感染了新型冠状病毒。这名男子是汽车零部件制造商Webasto员工，一周前与该公司来自中国的一名女同事有过接触。该女子在返回中国后被确诊。这条传染链总共传染了14人。一名英国商人在新加坡参加会议后感染新冠肺炎，随后在度假时又传染给其它度假者。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 亚洲各国受疫情冲击 新冠疫情迅速从中国蔓延至亚洲多个国家，印度、印尼、日本、新加坡和韩国陆续出现大量确诊病例。中韩疫情在2月逐渐达到峰值，而欧洲国家的疫情才刚刚开始爆发。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 武汉封城 1月23日，中国对武汉实行“封城”，暂停公共交通，以试图遏制该病毒传播。多国政府陆续派机撤侨。1月30日，世界卫生组织宣布将新冠疫情定为"国际关注的突发公共卫生事件"（ PHEIC）。武汉封城持续了76天，直至4月8日才解封。根据湖北省的官方统计数字，当地确诊病例为6.8万人，而港大则在国际医学期刊《刺针》发表研究报告推算，湖北在疫情期间可能有220万人曾经感染新冠病毒。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 确认病毒可“人传人” 1月中旬，专家们致力于确认该病毒是否会“人传人”。冠状病毒具“人畜共通性”，意指可以从动物跳传至人类。某些冠状病毒可经由咳嗽或喷嚏传染。世界各地机场开始对来来自中国的旅客做检查。1月20日，官方确认，该病毒可在人和人之间直接传染。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 新型冠状病毒 专家起初排除了SARS病毒的可能性。2002年，引发致命呼吸性疾病的SARS病毒在中国肆虐，并传播境外，导致全球范围近800人丧生。2020年1月7日，中国科学家宣布，已确认这是一种新型冠状病毒，类似SARS，属于冠状病毒家族，并暂时将它取名为2019-nCoV（2019-新型冠状病毒），患者症候包括发烧、咳嗽、呼吸困难、肺炎。1月13日，世界卫生组织(WHO)正式将武汉肺炎命名为“2019新型冠状病毒”(2019-nCoV)。

从爆发到蔓延全球：新冠肺炎大事记 武汉爆发不明肺炎 2019年12月底，微博上流传着一张武汉市卫生健康委员会的公告，内容首次提到“不明原因肺炎”。 另有一张文件照片显示，该不明肺炎的检测结果接近2003年爆发的SARS(非典型肺炎)。 这两张照片引发广大民众讨论，众人皆担忧SARS疫情重演。2019年12月31日，中国向世界卫生组织报告，该国1100万人口的武汉市发生多起呼吸性感染病例，病毒来源不明。世界各地疾病专家们迅即启动了对该病毒真面目的探寻。 作者: 张筠青



采访专家：黄严忠教授是美国对外关系委员会(Council on Foreign Relations)全球卫生高级研究员、美国西东大学 (Seton Hall University) 外交与国际关系学院教授暨全球卫生问题研究中心主任。

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