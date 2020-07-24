 专访：美驻成都领馆关闭是″一场真正的悲剧″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.07.2020

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专访：美驻成都领馆关闭是"一场真正的悲剧"

杰夫·穆恩（Jeff Moon）曾经在2003到2006年期间担任美国驻成都总领事，他在接受德国之声采访时对成都领馆的闭馆表示遗憾，认为过去35年美国在中国西部地区建立起来的联系在短短几天之内毁于一旦。

China US Konsulat in Chengdu (Getty Images/AFP/N. Celis)

美国驻成都总领馆摘牌一刻

(德国之声中文网)

德国之声：您曾经担任美国驻成都总领事。在美国要求中国关闭驻休斯敦总领事馆之后，美驻成都总领馆也关闭了。您认为这仅仅是一场针锋相对的较量吗？
 

穆恩：单纯从战术层面来讲，这是一次针锋相对的较量。但是从更广的视角来看，这是一场真正的悲剧。1985年，老布什政府在成都开设了总领事馆，美国在这35年时间里在中国西部地区建立起来的联系，就在这过去的短短几天内被撕裂。这会给很多人造成影响，包括美国和中国人民，包括两国政府。成都以及周边地区的中国公民有理由为此感到悲伤，因为他们原本可以在成都领事馆办理赴美签证，或者参与一些文化交流活动。对于生活在成都地区的美国人群体来说，这也是一大损失，因为他们需要从使领馆获得领事服务。

这些领事业务对于中方来说也很重要，因为中国希望吸引更多的美国企业来投资。两国政府也会蒙受损失，因为通常情况下大使馆是主管国与国之间的官方交流，而领事馆才是真正建立联系和促进交流的机构。我认为中国（关闭美驻成都领事馆）的决定是一个错误，因为中方从中获得的益处要远远多于美方。中国几乎可以不受限制地进入美国社会；而中方却始终在不遗余力地以一种不对等的方式限制美国驻成都外交人员进入中国社会。

China Peking | Chinesische und US-amerikanische Fahnen nebeneinander (picture-alliance/dpa/A. Wong)

中美争端升级的表现，但不是冷战

德国之声：那您认为中国政府为什么选择关闭成都领事馆呢？有什么特定因素使得这一举措成为针对关闭休斯敦领事馆的对等反击措施呢？

穆恩：其实中方可以有两种选择。除了成都之外，他们还可以选择关闭武汉领事馆，这是美国在中国规模最小的使领馆。看起来是美方关闭驻武汉总领馆，中方关闭驻休斯敦总领馆，一边关一个，但其实这些驻华使领馆是有地位排序的，成都总领事馆的地位要高于武汉。所以我认为美国政府已经正确解读了中方的意思，这不是简单的各自关闭一间领事馆，而是一种争端的升级。中方无法抗拒民族主义式的冲动，采取了这样的应对方式。但是就像我说的，我认为他们会后悔的。

德国之声：但是您知道，在这之前，美国国务院上周的表态基本上是宣告了对华接触政策的终结，这一政策是过去将近半个世纪里美中关系的根基。如果从这个角度来看，我们是不是可以说中国和美国之间已经进入了一场新的冷战呢？

穆恩：美中关系肯定是陷入冰期了，但我不认为我们可以称之为冷战。我认为，当年美国和前苏联之间的那种冷战对峙，如今是不存在的。比如当时美国和前苏联之间是没有经济往来的。然而我们和中国之间的关系是如此的相互交织，虽然特朗普政府想要让两国脱钩，但要做到这一点是极其困难的。你知道，在华盛顿这边流传着一种理论，认为特朗普政府就是因为看到这次大选前景不妙，所以才会在选前极力实施两国之间的脱钩。

德国之声：那么在美国大选之后，这种脱钩进程是否还会继续，我们将拭目以待。感谢您接受采访。

穆恩：谢谢。

观看视频 01:08

美駐成都領館關閉 中方接管 群眾圍觀


采访记者：Brent Goff

 

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