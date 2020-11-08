专访：美大选后“对华关系脱钩将继续下去”

如果拜登出任下一届美国总统，各种极限施压下的中美关系会回暖吗？哪些领域会变得甚至更糟？中国国际政治学者、中国人民大学美国研究中心主任时殷弘向德国之声表达了他的看法。
（德国之声中文网）德国之声：针对美国媒体目前报道的大选结果，您对结果本身有什么看法？
时殷弘：对结果本身没有什么看法，这就是最后结果了。特朗到目前为止虽然不承认，但是他翻不过来了。从美国大部分政治势力来看，无论是从法律观点来看还是从政治观点来看，都不会允许推翻目前的结果。
德国之声：特朗普在任期间，中美关系经历了一连串的相互极限施压，那么如果拜登顺利出任总统，中美关系会出现本质上的改变吗？
时殷弘：有一些因素决定特朗普下台、拜登上台以后中美关系会出现一些有限的、局部的缓解和稳定。还有一部分基本的，决定性的因素注定中美关系从结构上，基本面貌上不会改变。在某些领域可能有局部改善。在另一些领域可能会有更进一步的恶化。
主要在贸易领域，可能会有所改善。中美贸易协议可能会重新谈判。在外交方面，实际上中美外交在高层上已经脱钩了。拜登上台后，外交脱钩的现象迟早会被扭转。美国会和中国一样，寻求全球多边主义和全球治理。因此中美之间在气候变化以及反恐方面会进行原则上的合作。另外在民用网络安全和共同抗击新冠大流行疫情方面也会有所合作，这都是从原则上来讲。具体来说，合作的结果将相当有限。
另一方面，在台湾、南海、新疆、香港这一系列问题上，美国和中国的根本对立，接下来在西藏和中国宗教状况的这样一些问题上，美国的对华态度与特朗普执政期间相比，拜登时代甚至会有过之而无不及。对华关系脱钩，将继续下去。对中国所谓的颠覆、渗透、间谍活动所展开的抵制行动，我相信会继续下去。中美之间军事冲突的风险会有所降低。
德国之声：从对待中国的态度来说，你觉得拜登和特朗普最大的不同之处在哪里？
时殷弘：拜登还没有开始执政，不知道有什么不同。他到目前为止的表态相当糟糕。为了竞选，同时也为了表明他内心的信仰，取悦于民主党左派，争取共和党建制派等等。目前的表态很糟糕。
德国之声：在中国国内有许多观察美国大选关心中美关系的普通老百姓认为，如果此次特朗普下台，中美关系会出现缓和，进入回暖期。中美关系会告别剧烈冲突，针锋相对的阶段，您如何看待这种预期？
时殷弘：这样的判断能否代表中国14亿人，还需要充分的调查才能判断。我无法代表中国老百姓，我只代表我自己。
德国之声：那就是说对于有这种期待的人，您觉得他们的预期现实吗？
时殷弘：我之前已经表示了我的态度了，你可以看看合不合理。对于拜登行政当局，我想中国广大民众的预期恐怕不会像德国广大民众预期那样浪漫。德国人也不要浪漫。现在的拜登不是过去的拜登副总统。拜登行政当局也回不到奥巴马政府的状态。Back to the past（回到过去），只能是halfway(回去一半)。修补同盟关系，也不可能做的程度非常高。会有所修复，但是相当有限。这适用于美国和德国的关系，甚至也适用于中美关系。
德国之声：就是说您觉得欧洲人也不应对拜登抱有太美好的幻想？
时殷弘：欧洲人容易有幻想。拜登上来，欧美同盟关系一定会有所改善、有所缓解。但是根本就不可能回到奥巴马政府时期美国和盟国的关系。世界已经变了，美国已经变了，欧洲也已经变了。
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采访记者：任琛
中国领事馆被要求关闭；美国官方公开称中国“不是正常国家”；国务卿蓬佩奥呼吁全球一起反抗中国，否则“共产中国就会改变我们”……美国是否正在加速推进早已启动的美中“脱钩”进程？一场新的冷战是否能靠白宫易主来避免？
周日接受福克斯新闻电视台专访时，美国总统特朗普表示，如果“中国不能正确地对待美国”，他“当然会选择彻底切断和中共的关系”。事实上，中美之间的脱钩进程早已启动，而且中国当局同样也在推动。