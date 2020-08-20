专访：美大学多数中国相关课程恐违反国安法

延伸阅读：《港區国安法》威胁师生安全 美名校课程加警语

(德国之声中文网) 德国之声：大多数的美国高校机构新学期几乎都将透过线上的方式来教授课程，部分教授中国相关课程的学者担忧，这种上课模式可能会增加部分老师与学生成为《港区国安法》打压目标的风险 。您认为教授中国相关课程学者的担忧主要包含哪些方面？

钱喜娜 (Sheena Greitens) ：过去几个月，美国高等教育机构因新冠疫情都被迫将课程转为线上进行，而自从七月中国政府在香港施行《港区国安法》後，许多教授中国相关课程的学者目前都面临的核心问题是，如何在适应线上课程与国安法的同时，确保学生的安全与隐私权，以及学术自由不会受到影响。

虽然学者无法清楚了解哪些课程内容可能被中国当局视为颠覆中国政权，但从国安法的法条定义上来看，该法所打压的目标范围似乎很广。这表示，大部分与中国政治丶社会学或法律相关的课程，某种程度上一定会包含违反国安法的内容。

在线上进行教学代表非修该堂课的学生或外人，也能轻易的观看上课内容，甚至将课程内容录下来并与他人分享。这些可能性进一步提升线上教学的风险，因为中国政府官员可能运用这些教学内容，来决定透过特定方式对特定人士施压。



德国之声：普林斯顿大学政治系的助理教授楚克斯(Rory Truex) 与其他数名教授中国相关课程的学者在上周《华尔街日报》发布的一篇报导中，分享了一些能降低国安法对学生造成威胁的方法。您认为学者在考量这些做法的同时，该如何做才能防止自我审查的情形发生？

钱喜娜：教授能透过不同的策略来降低国安法对学生带来的风险，并同时保障学术自由不受影响。楚克斯与其他学者在亚洲协会的网路平台《中参馆》发表了一些想法，包含在学期开始前，寄信提醒修课的学生他们可能面临的风险，学校也不该预设每堂线上课程都需要录影存挡。

此外，学校也应该授权教授根据课程内容的风险，来编制课程的教学大纲，并自行决定哪些课程内容适合放上网。教授与学校也该让学生能评估参与特定课堂讨论，是否会对他们的安全造成影响，并在他们决定不参与课堂讨论时，免受责罚。

我们必须明白的是，没有任何一名在美国大学任教的教授，能完全消除国安法对中国相关课程带来的风险，因为本质上来说，这些风险源自於中国政府所推行的国安法，以及中国政府亟欲将该法的效力拓展至境外。

德国之声：您几年前曾做过一项研究调查，显示教授中国相关课程的学者，往往得自己去面对教授敏感议题所带来的挑战或风险。您认为高等教育机构该怎麽做才能确保他们有提供自家学者足够的支持？

钱喜娜：我们的研究调查显示当研究中国议题的学者在过程中遇到挑战或打压时，他们通常是自己处理这些情况，而他们服务的学校或高教机构很少提供协助。我认为大学需要仔细且全面的审视他们与中国所进行的合作丶研究计画丶交换计画或是募款活动，并依据这些活动来统整一套符合基本学术原则的应对策略。

他们应该要搜集相关讯息，并确认校方与学者都知道目前彼此正在进行哪些与中国相关的活动或是课程。此外，学校与学者都应该善用彼此的优势去找出潜在的风险，并试图去控制风险。大学应该与专注在中国相关研究的学者讨论他们可能面临到的风险，确保这些学者在进行研究时不会遇到太多阻碍。



德国之声：在中美两国争端持续升级之际，让学者能在不受干扰的情况下，继续针对中国相关议题进行研究与教学对世界来讲有多重要？

钱喜娜：中国法律丶国内政治与中国的外交跟安全法律都是不断在变化的领域，而增加对这些领域的了解对美国跟全球来说也非常重要，所以我认为让了解中国议题的学者能继续进行研究是非常重要的。

此外，对於在大学教授中国相关科目的学者来说，能够继续透过教学让学生对中国有一个很全面且准确的认识也是非常重要的。因为人民与学生能够透过这些管道去认识中国，以及中国对国家安全跟全球政策所对来的影响。

钱喜娜是美国德州大学奥斯丁分校公共事务学院的副教授，她的研究领域包含东亚丶独裁国家的政治与外交丶以及美国的国安议题。

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