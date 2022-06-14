专访：美国是时候表明有对话的意愿

中国：中美激烈冲突对抗是“世界不可承受之痛”

中国国防部长李尚福在香格里拉对话上表示，如果中美发生激烈冲突对抗，将是世界不可承受之痛，相互尊重、和平共处、合作共赢才是中美相处之道。但他强调，在台湾问题上，中国不会容忍任何挑衅行为。