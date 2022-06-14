专访：美国是时候表明有对话的意愿

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中美基辛格研究所所长戴博（Robert Daly）接受DW采访时表示，美中军方开启对话很重要，为形成这一局面，美国应取消对中国防长李尚福的制裁。
中国国防部长李尚福在香格里拉对话上表示，如果中美发生激烈冲突对抗，将是世界不可承受之痛，相互尊重、和平共处、合作共赢才是中美相处之道。但他强调，在台湾问题上，中国不会容忍任何挑衅行为。
在中美因台湾等系列问题陷入外交紧张之际，欧盟派出了一个高规格的代表团参加亚洲顶级安全论坛香格里拉对话，承诺更多参与印太安全，以维护地区稳定。
美国防长奥斯汀周六在香格里拉对话上强调，台海冲突将造成毁灭性后果。他也表示，美中对话对于避免可能导致冲突的错误判断“至关重要”。此前，北京方面拒绝了他与中国国防部长的正式会面。
德国国防部长皮斯托里乌斯在香格里拉对话上表示，印太地区如果发生武装冲突，也会对欧洲和德国带来后果。他宣布，2024年将向该地区派出两艘舰只。此外，他还呼吁中国停止招募德国联邦军退役飞行员为中国提供培训。
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