 专访：美国是时候表明有对话的意愿 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.06.2023

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时政风云

专访：美国是时候表明有对话的意愿

中美基辛格研究所所长戴博（Robert Daly）接受DW采访时表示，美中军方开启对话很重要，为形成这一局面，美国应取消对中国防长李尚福的制裁。

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