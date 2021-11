专访：美国对台战略趋清晰 台湾四个月兵役已够

(德国之声中文网)外界关注美国对台策略转向,台湾国防安全研究所国防战略与资源研究所长苏紫云,接受德国之声专访时表示「战略清晰」与「战略模糊」的二分法已不适用,他同时反驳外界对台湾军力的种种「误解」,强调台湾以不对称战力(asymmetrical force)有能力防止中国攻击,而习近平基於政治风险考量,不会轻易犯台。



德国之声:美国总统拜登日前表示美国将协防台湾,但白宫不久澄清美国政策没有改变,其後台湾总统又首度证实美军在台协训国军。您如何解读这一系列的説法?

苏紫云:蔡英文总统在处理外交事务上非常谨慎,一定是跟美国沟通好丶有默契才出来确认美军在台,这显示了台美互信。而她不愧是谈判专家,用语非常精准,只是说有美军的「presence」(存在),而不是「station」(部署)或者「residence」(在驻),即美军在台湾是短暂顾问或提供训练,而不是驻军。

而拜登总统的説法,显示了战略「建设性清晰」(constructive clarity),就是在既有战略模糊之下,防止军事冒险的底线慢慢地清楚了,以前的「战略清晰」与「战略模糊」的二分法已经不适用了。白宫的説法是另外一种艺术,它只是说政策没有改变,并没有跟拜登总统的用词有明显的违背,我的解读是外交上的艺术,在国际间是非常常见的。

从拜登到蔡英文的表态,我们可以拼出一个拼图,可见政治上丶军事上都是「建设性清晰」的大框架。这个拼图还包括几个月前美日丶美韩元首会面後把台海和平与稳定纳入联合声明丶美国国务院亚太副助卿华自强(Rick Waters)批评中国误用2758号决议来排除台湾丶布林肯表示支持台湾参与联合国,以及美国海军部长戴托罗(Carlos Del Toro)讲要用尽方法阻止中国侵台。





德国之声:美国现在的转向,会导致中国不满丶台海局势更加不稳吗?

苏紫云:台海局势已经不会更坏了。中国有可能会继续派军机绕台,这符合中共的政治意图,就是七分政治丶三分军事,用军事胁迫做出政治的表态,同时对内部宣传。但中国军机的引擎寿命估计只有1000到2500小时,而西方的军机有一万小时,共机不断绕台其实对他们负担很重,後面会很吃力,所以他们不会有长期丶大规模的活动。

中国这样展示肌肉,反而是在帮台湾找朋友,它越压制台湾,国际上支持台湾的力量就越大。我们的生活方式与民主价值当然是我们的最高优先,但台湾的安全对於其他国家来讲也是很重要的,比如日本,它的能源有90%要经过台海周边,所以才説日本海上生命线。对於美国也一样,美国所强调的飞弹防御,台湾可以做出一些贡献,也就是中国的战略核潜舰(SSBN),它如果从巴士海峡进入菲律宾西部,那它的潜射弹道导弹(SLBM)就可以打击到美国西岸,对於美国的飞弹防御就会造成比较大的威胁。

远在欧洲也是一样,南海一年的航运占了全世界的五分之三,这个海上交通綫,在欧洲跟东北亚的海上贸易占了很大的成分,所以维持台海丶南海是同一个问题,关系到欧洲的经济发展及东北亚能源安全。

不管是美国或其他国家对台湾的友善态度,台湾都会更谦虚地看待,自己要负起防卫责任,为国际安全贡献,像北约的精神「人人为我,我为人人」(All for one, one for all)。拜登先生的説法丶朋友的这种承诺,会提高台湾人的信心,但我要强调这有点像比赛中的啦啦队,台湾作为跑手,还是要自己快跑才会到达终点,要强化自己的防卫力量,进行军事改革。



德国之声:您觉得台湾这位跑手的体能和心理素质如何?预备好比赛吗?

苏紫云:我们随时都在比赛,已经跟共产党比赛了70年。台湾不是反对中国,这只是北京的战略叙事。台湾是民主,中国是威权,这是制度的竞争,不是统独的问题,精确的讲是反共不反中。

跟其他民主国家比起来,目前台湾的心理状况丶士气一般来讲算高。其他民主国家也会怕战争,日本丶美国丶西欧国家都怕,冷战时期美国最怕是核战争,欧洲很怕一早起来马路上塞车,不是因为上班的关系,而是怕俄国和华沙公约国家的战车塞满了欧洲。

我觉得欧洲丶北约的哲学非常值得台湾参考,冷战时北约只有一万辆战车,华约有五万辆,北约只有2000多架战机,华沙有大概4000架,所以北约那时候在打不对称战争(asymmetrical warfare)的战略。北约跟当时的华约是陆地接触,台湾跟中国有海洋分隔,台湾不会浪费这种地理优势,我们现在就是要努力的赛跑,继续强化自己,让敌人无法过海。

德国之声:台湾人小确幸,而且对解放军的威胁习以为常,一旦危机来了,台湾能够应付吗?

苏紫云:1996年飞弹危机,那时候台湾经济发展得很好,大家也是一样过得很平常的生活,但是中国突然要做飞弹试射,台湾立刻就团结起来,甚至很多士兵都写了遗书。1999年921大地震丶2008年大台风,台湾人也都是立刻团结起来的。



德国之声: 但有意见批评台湾军队士气低落丶装备落後,真的能保卫台湾吗?

苏紫云:我想説的是,台湾跟其他民主国家一样,会有很多抱怨,这是民主国家才会有的状况。在这背景之下,一些关於台湾军队的观察我们会注意,但西方国家军队也经常有这样的声音出现,譬如有些国家会觉得自己军队太肥,有些国家觉得他们的食禄不好,这些都是广义的问题,称之为军事文化,但还不至於是士气的问题。

台湾的准备其实还算充足,我们外岛的库存不管是弹药还是粮食,能支撑近24个月。至於军事装备,我们现在选择的是不对称的途径(asymmetrical approach),我们常讲的「整体防卫构想」(Overall Defense Concept, ODC),其实更精确讲是「整体防卫成本」(Overall Defense Cost),就是从成本的观念看待台湾装备的投资,我们是用飞弹,防空飞弹或反舰飞弹,去减少中国解放军在数量上的优势。所以台湾政府编列了80亿美元的特别预算,这是一个对的投资方向。

在历史上我们看到很多弱国打赢强国的真实案例,现在的马拉松比赛,就是纪念公元前490年的马拉松战役,小小的雅典击败了强大的波斯帝国。我们也学习到英国人的勇气,他们在二战只有900架战斗机,但是对抗纳粹德国的4000架战机。用简单的话来讲,以前美国麦克阿瑟将军说台湾是不沉的航空母舰,那现在的科技给了台湾机会,可以变成不沉的神盾舰,也就是用更多这种有效的飞弹,来抵消中国的数量优势。

德国之声: 所以面对中国的军事威胁,台湾不要比人数,要比战术?

苏紫云:对,台湾比较幸运,不像越战丶韩战,中国的人数比较多,可以发挥优势。但中国要登陆台湾,他们一定要搭船,而两栖登陆是军事上一个最复杂的工程,中间有很多落点,包括第一梯队丶第二梯队丶後勤等等,这都给台湾很多机会去击败中国的入侵,台湾可以用反舰飞弹进行攻击。因为战场的不同,我们有不对称的优势。

譬如説以色列,国土很小,人数很少,现役的军人只有17万,敌人大概是它的五倍之多,而且跟邻国是土地接壤,敌人走路就可以过来,但他都可以打赢敌人,保护自己。那台湾是个岛,有海峡作区隔,一定比以色列更有能力保护自己。



德国之声: 但台湾跟以色列不一样,以色列连女生都要当兵,台湾现在服兵役只有4个月,这样足够吗?

苏紫云:以色列是全民皆兵的概念,要服兵役将近28个月(编按:以色列男性义务役兵役时间为30个月,女性兵役时间为24个月),台湾目前只有4个月。但现在国防的概念完全不同了,像瑞士当兵只有18周,比台湾更短,美军基本训练也是四个月左右,就可以达到合格战斗兵。

台湾现在是全自愿役。现在战争的训练成本相对比较高,一枚反坦克飞弹就要近8万美元,所以让专业的军人服役五年,训练他操作这种高科技武器,会是比较好。那基本的枪械操作丶实弹射击,其实四个月就足够了,这是我们比较过各国的趋势所做的改革。

加上台湾是岛屿防卫的状况,根本不需要太多地面部队,我们主要是用防空或反舰飞弹系统。这可以参考瑞典丶挪威,他们同样是用这种「岸防」(coast defense)的概念,做反登陆的准备。



德国之声: 但台湾可以跟北欧国家比较吗?他们面对邻国的威胁程度应该没有台湾高?

苏紫云:对,但逻辑是一样的,因为挪威丶瑞典主要的威胁是俄罗斯,他们知道在有限的资源之下,他们选择的方法不可能去建造大战舰或航空母舰,而是选择反舰飞弹,这样的话敌人就无法靠近,是一个「区域拒止」(area denial)的策略,一个很重要的军事哲学,所以台湾选择这样的方法。那当然会搭配既有的常备军力,但真正的关键是在不对称战力(asymmetrical force) 。



德国之声:假如中共真的打台湾,您认为什麽时候?

苏紫云:从中共历史来看,它发动战争不会在意任何的代价,但它会在意风险,这是中共唯一不能接受的,不管它的军事传统文化是説不打没把握的仗,还是现实的政治环境,如果攻击台湾失败了,习近平先生和共产党的统治正当性就会瓦解,这是中共不会轻易打台湾的主要原因。这就可以解释为什麽台湾人警戒但是不紧张。

中国攻击台湾的时间表是动态的,不是北京自己决定的,包括台湾也是个参与者(player)。当台湾的防卫力量越强,这个时间表就一直往後延。

这些年,台湾自制的那些军事装备 「玉山舰」下水 「玉山舰」是新型两栖运输舰,该舰于2021年4月13日在高雄港区下水。中央社援引台湾海军报道称,此军舰将担负两栖作战、外离岛物资支援、人道救援等任务。此运输舰以台湾最高峰为典故,命名「玉山舰」,预计2022年交舰。

这些年,台湾自制的那些军事装备 「国舰国造」的里程碑 台湾总统蔡英文和国防部长邱国正等人出席了「玉山舰」的下水典礼。蔡英文表示,玉山舰除了是台湾海军首艘万吨级两栖运输舰外,「更是依据国防战训需求而设计建造,是国舰国造的另一里程碑,相信有了这艘运输舰加入,能强化海军执行任务能力,让国防力量更加坚实」。

这些年,台湾自制的那些军事装备 沱江级巡逻舰 根据中华民国海军网站,台湾「國艦國造」计划对于沱江軍艦建造、磐石軍艦建造和光華六號後續艇建造给出详细说明。其中沱江軍艦係(图)為迅海計畫建置的多功能三級艦;具有雷达隐身功能和“強大的打擊火力以及高存活性設計”。第一艘原型舰2012年11月动工建造,2014年3月举行下水仪式,同年12月交付。

这些年,台湾自制的那些军事装备 磐石軍艦——台湾海军吨位最大的船舰 磐石舰的全名“磐石号快速战斗支援舰”,属于油弹补给舰。其名称典故来于台湾百岳之磐石山,在2015年1月交舰,是台湾排水量最大的船舰。据报道,磐石舰担负油弹补给与人道救援任务,舰上有野战医院,甲板与机库可以各停放一架33吨直升机。

这些年,台湾自制的那些军事装备 光华六号后续艇 光华六号后续艇是台湾国际造船(CSBC)为中华民国海军制造的导弹快艇,属于近岸作战打击兵力。这是依据中华民国海军“光华六号”计划案建造的导弹快艇,中华民国海军网站表示,“因应台海战备需求,海军需筹建性能较优、耐波性较佳之大型飞弹快艇”。“光华六号”计划共建造30艘导弹快艇,全案已于2011年12月2日完成。

这些年,台湾自制的那些军事装备 正在制造的防御潜舰 除了「國艦國造」外,也有「潜舰国造」,也就是自制防御潜舰。中华民国海军自行研究并设计建造的柴电潜舰在2014年时开始规划,并于2016年首度正项编列预算启动。该自制防御潜舰由台湾国家中山科学研究院负责规划并与美国企业洛克希德马丁共同研制,排水量大约2500吨到3000吨之间,由台湾国际造船公司负责建造。预计首艘原型潜舰最快2024年下水、 2025年正式成军。

这些年,台湾自制的那些军事装备 雄风系列反舰飞弹 除了舰艇外,台湾在反舰飞弹和制海武器领域也进行自主研发,最有名的当属“雄风”系列。该类型的反舰飞弹普遍装备于大中小型作战舰艇上,其研制始于上世纪70年代末期,分I/II/III三个型号,其中图为III型(简称“雄三”)超音速反舰飞弹。台湾军方没有正式公布“雄三”的有效射程。

这些年,台湾自制的那些军事装备 经国号战斗机 经国号战斗机又称F-CK-1战斗机,这是台湾在美国技术协助下设计、开发的一种轻型超音速多用途喷气战斗机。在中华民国空军的规划下,此战斗机与台湾从法国采购的幻影2000-5战斗机以及从美国采购的F-16战斗机,一同构成台湾空军防卫的主力。这是1980年代在时任中华民国总统蒋经国指示下展开的“自制防御战机”,命名为“经国号”以纪念蒋经国。

这些年,台湾自制的那些军事装备 “经国”配“天剑” 台湾自主制造战机的发展专案分四个部分,分别为“鹰扬”、“云汉”、“天雷”和“天剑”。其中“鹰扬”发展机身,“云汉”发展引擎及其相关系 统,“天雷”发展航电系统,“天剑”发展空对空导弹。图为天剑二型空对空导弹,此中程导弹是由中华民国中山科学研究院在美国协助下为经国号战机所研发生产的装备。

这些年,台湾自制的那些军事装备 自制的高教机“勇鹰” 蔡英文上台后力推 “国机国造”计划,图为被视为台湾本土制造代表之一的新式军用高级教练机 “勇鹰”,该原型机在2019年9月亮相。据媒体报道,勇鹰(T-5 Brave Eagle)属于第五代高级喷气教练机,也能在“平战转换”的需求下转换为攻击机的角色,执行防卫作战的任务。

这些年,台湾自制的那些军事装备 锐鸢无人机 锐鸢无人机,原名 “中翔二号”无人机,是台湾中科院研发的战术型无人飞机系统。据报道, 此系统具有快速部署、长时滞空巡侦、目标监侦定位、电子反干扰与即时影像传输等功能,目前在台湾岛地面部署,进行战场侦察、不对称作战与提供天然灾害救灾资讯等任务。

这些年,台湾自制的那些军事装备 “天弓三型”地對空武器系統 除了“国机国造”计划外,台湾也在反战术弹道导弹方面推出 “层系计划”,由中华民国中山科学研究院研发天弓防空系列。其中,天弓三型(简称“弓三”)被专门编列为 “强弓专案”。据研发者介绍,弓三武器系統除了飛彈及箱之外,其射控系統包含相列雷達、戰術中心、電源車、通信中繼及發射架,可同時接戰高性能戰機、巡弋飛彈、反輻射飛彈及短程戰術彈道飛彈等多目標威脅。

这些年,台湾自制的那些军事装备 雷霆2000多管火箭系统 雷霆2000多管火箭系统是高度整合的射击指挥系统,是台湾参考各国现代化设计后自力研制的多管火箭炮。该系统1997年正式公开,2012年9月1日移交台湾陆军。据报道,整套系统以射击指挥车、炮车、AT8X8弹药车和三种规格的炮兵火箭组成。这一射击指挥系统具有可自行判断弹种、自动依弹种计算射击诸元、自动调整发射器高低角度与射界等特点。

这些年,台湾自制的那些军事装备 云豹装甲车 云豹装甲车(CM-32/33/34)是中华民国陆军兵工整备发展中心研发的八轮传动装甲车,于2002年完成首辆原型车。图为CM-32指挥车型。而CM-33为榴弹机枪装步战斗车, CM-34 为30毫米机炮装步战斗车。据中央社援引台湾國防部資料,雲豹八輪甲車共可乘坐9人,巡航里程達800公里,轉向半徑11公尺,采用八輪全時傳動模式,具高度機動、越野與涉水能力。



德国之声:既然如此,您如何解读近期解放军的威吓?

苏紫云:我想习近平先生目前不会攻击台湾,因为他没有把握,第一个是台湾的防卫力量,中国没有把握有效的占领,第二个是美国丶日本甚至澳洲可能会协防台湾,这些风险都非常高,所以他不会真正发动攻击。但是他会展示肌肉,中国内部问题很多,他要转移内部的注意力,像他跟俄罗斯海军去日本绕岛,其实也是政治大於军事的意义。

那当然我们永远要保持谨慎,历史上借由演习变成实际攻击的案例很多,所以台湾要维持警戒。在安全问题上面,有点像国际的华尔兹,各国都在跳一个舞步,但是又不能踩到对方的脚,所以战略艺术是一门艺术,我们永远要保持平衡,而前提是自己要有足够的力量。台湾要持续投资防卫的力量,只要中共永远无法有绝对的把握,我们就可以维持和平。

德国之声:那这个游戏就像冷战时期的军备竞赛,双方都不想打仗,但又拼命把自己武装起来。

苏紫云:不得不説,它有点像一个保险,我们没有人希望发生意外,但我们一定要付出保险的成本。台湾很重要的战略是吓阻,我们现在强化防卫的能力,才可以支持吓阻的战略。

所以为什麽台湾国防部长邱国正说我们不会发动「第一击」,绝对不会,因为那是错误的吓阻概念。所谓的吓阻是强调「第二击」或是反击,如果大家都想要第一击,那一下就战争了。台湾是个民主国家,绝对不会发动第一击,包括冷战期间的北约或者西德,也不会有第一击的概念。北约当时的想法是,因为北约都是民主国家,会承受华沙公约国家的第一击,怎麽样防止对方第一击是北约的重点,这完全可以解释台湾目前的状况。



德国之声:假如中共打台湾,会像几十年前一样打金门等外岛吗?还是直接打台湾本岛?

苏紫云:对北京来説是政治上的两难,如果打本岛它没把握,如果打外岛,就等於是把台湾永远分离出去,逼迫台湾独立,这对中共在政治上的布局是反效果的。

在1958年金门炮战,当时毛泽东也是基於这样的思考,所以他只做炮战,而没有要占领金门的想法,就是在军事和政治上要找平衡点。所以对台湾外岛的攻击只有战术上的意义,完全没有战略意义,而且会有很大後座力,政治上的回火(backfire),因此他们攻击外岛的可能性非常小。



德国之声:话虽如此,长期面对中国的军事压力,应如何自处?

苏紫云:台湾面对中国的军事压力,我们会保持警惕,但不会过分忧虑。冷战的历史我们可以学习,包括捷克民主运动,以及西柏林人的勇气与乐观,这些都会给台湾人一个很大的精神支持。

冷战时西柏林被东德包围,西柏林面对比台湾更大的军事威胁,可是西柏林人勇敢地过每一天,而且乐观地看待未来。我永远无法忘记的一个照片是,一个东德的士兵把铁丝网擧起来,让一个小婴儿可以逃到西德去,那个东德士兵脸上是非常恐惧,因为怕被上级责怪惩罚,但他内心的人道精神,希望这个小婴儿到自由的西柏林去。我想历史会不断的重复,我们可以学习这种对抗威权的哲学。

而且台湾比西柏林幸运,西柏林是陆地的边界,台湾有个海峡,比较宽,我们会维持这种自我防卫的能力,还有对抗威权的精神,这是台湾比较持平的看待挑战丶勇敢保护自己的主因。

