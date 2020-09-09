专访：美国可能支持印度打中国

（德国之声中文网）中印两国自5月起在靠近「实际控制线」（LAC）的边境区域发生数次军事冲突，9月7日出现1975年停火协议以来首次鸣枪，双方冲突升温。

德国之声专访美国智库兰德公司（RAND Corporation）研究员葛莱斯曼（Derek Grossman），分析中印边境最新局势发展。

德国之声：有别于此前的低调处理，中国军方官媒这次称印军所为是「严重的军事挑衅」，违反双方协议。你认为中印战争是否已经迫在眉睫？

葛莱斯曼：中印边界冲突在过去几周加剧，我仍然认为双方都不希望发生热战，但碍于象征意义和心理上的后果，双方都也不愿意退让。

我担心的是，不管是中印哪一方发起，随着敌对行为增加，都可能导致武装冲突，而引发类似1962年的边境战争。我不会说战争迫在眉睫，但随着一次又一次的敌对事件，这种可能性就会上升。

德国之声：中印外长将在莫斯科会晤，你认为他们能解决什么实际问题？如果不能，为什么？

葛莱斯曼：中印外长肯定会互相冷落。虽然矛盾特别尖锐，但我认为保持对话的开放性、有意解决僵局，总是有帮助的。两位外长应该做的是缓和措辞，并为实现外交解决方案而努力。

两国军方之间曾举行多次会议，而且级别很高，但都无济于事。归根究底，中印冲突问题需要用外交手法解决，可能还需要恢复莫迪和习近平之间的非正式会晤，好像2018年和2019年分别在中国武汉和印度钦奈（Chennai）见面，以缓和紧张局势。

德国之声：美国总统特朗普说他愿意帮忙，美国或其他第三国能否做调解人，协助缓和紧张局势？

葛莱斯曼：印度一直要求美国不要插手中印边境的争端，而中美关系现在也肯定不是很好，所以我认为美国调解的可能性极低。

也就是说，一旦中印两国开战，美国很可能会支持印度而不是中国，新德里可能会欢迎美国的支持，以确保胜利。

德国之声：你认为德国或欧盟能在中印边境冲突中，发挥什么作用吗？

葛莱斯曼：我的感觉是，德国和欧盟被认为比美国更中立。因此，如果中印紧张局势显着升级，德国和欧盟可以更有效地充当调解人。

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