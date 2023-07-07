专访：美国可能意识到中美关系或许要失控了!

德国之声：布林肯前脚刚走，耶伦后脚就到，几周内，两名美国高官连续访问中国，拜登政府的目的是什么？有人将耶伦此行比喻成“经济外交”，你同意这个观点吗？

刘亚伟：我觉得，这个是整个拜登政府希望在中美关系急剧下滑的情况下铺下一个地板，为了关系不要再下滑，为了不要再发展成冲突加上护栏。布林肯和耶伦出访到中国并没有什么实际上的不同，都是事先都安排好的，一步一步来的。布林肯来主要是讨论中美关系总体的问题，耶伦来主要是讨论投资、商务、贸易的问题，就像你说的“经济外交”，她有许多事需要跟中国谈，包括中国持有的美国债券，包括双方可以做什么，可以让整个全球的经济发展不要萎缩，这些都是需要两国政府，即使没有很好地协调，也不能双方天天搞这种零合竞争，两边没好处，给全球的也带来很大打击。

美国财长耶伦和中国国务院总理李强在人民大会堂举行了会晤

德国之声：拜登上台后，外界一度猜测两国关系是否会走出上一届政府期间陷入的低谷，但他执政以来双方关系并未走出困境，这几年，两国关系一直跌宕起伏，风波不断，那美国为什么选择在现在这个时间点主动与中国互动？

刘亚伟：美国可能觉得关系或许要失控了，中美在南中国还擦枪走火，临近失控。拜登从一开始就说他不希望跟中国搞冷战，不希望现在的竞争转化成冲突。俄乌战争还没有结束，拜登会考虑，把中国逼得太急了，是不是就会向俄罗斯靠近。

我觉得，过去几年都没有缓和的关系，随着这两个美国高官的到来，能让两边的关系能够稳定下来，至少现在打好了一点基础。但我们现在还不能够百分之百的说两边的关系就是云开雾散，但是我希望双方都意识到，这么下去的话是不行的，不但不利于自己，也给全球的安全繁荣，和平都带来弊处。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 两次通话 线上峰会 2021年2月10日，拜登在上任3周后首次与中国国家主席习近平通电话，两人就新冠疫情丶气候变化及防止武器扩散等议题交换意见。拜登还谈及中国经济政策丶香港丶新疆人权丶对台施压等美方关切话题。习近平则表明，台湾丶涉港涉疆等问题，事关中国主权和领土完整，希望美方谨慎处理。9月初，两人再度通话，华盛顿方面称，拜登传达的信息是，美国希望确保“动态保持竞争”，在未来不会出现任何情况使双方转向“无意的冲突”。11月16日，习近平与拜登首次视频通话（图），从公开报道看，议题及相关表述并未超出之前两次通话的范畴。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 阿拉斯加会谈 中美官员3月18日在阿拉斯加举行拜登上任后两国首次高层会谈，参与者包括中国外长王毅、国务委员杨洁篪，美国国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文。会谈明显带有对抗气氛，美方表示，如果中国希望重建双边关系，应该改变自己的行为；杨洁篪则批评华盛顿进行长臂管辖，王毅警告美国将无法“遏制”中国。会谈被媒体形容为“各说各话”、“针锋相对”，最终“不欢而散”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 涉港中国官员被制裁 2021年3月美中阿拉斯加高层会晤前夕，华盛顿宣布对包括中国人大常委会副委员长在内的24名中国大陆及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。美方称制裁原因是北京方面持续打压香港的政治自由。中国全国人大此前通过决议，对香港的选举制度进行改革，被认为使香港民主派参政参选空间进一步压缩。北京回应称会“采取必要反制措施”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 制裁公司名单扩大 拜登上任后，美国扩大了对中国公司的制裁名单。2021年6月4日，拜登签署一项行政令，自8月2日起禁止美国人交易首批包括华为，中海油等59家中国公司的证券。11月，美国延长对中国「涉军企业」投资禁令，延续特朗普时代的措施，禁止美国实体投资被与中国军方有关的中国公司，并对原有名单作了更新。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 美副国务卿赴天津 美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman，图）于7月25日至26日访问中国，在天津与中国外交部长王毅、外交部副部长谢锋等官员会谈。此次会晤气氛也并不融洽。谢锋指责美国应为两国关系陷入僵局负责，并敦促美方无条件撤销对中方领导人、官员、政府部门的制裁，取消对中国留学生的签证限制，停止打压中国企业，撤销对孟晚舟的引渡等等。舍曼在会谈中强调，美方不希望让“激烈和持续的”美中竞争“转变为冲突”，美国希望确保通过“护栏和界限”，“负责任地管理两国关系”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 孟晚舟获释 9月底，滞留加拿大3年的华为前首席财务官孟晚舟与美国检方达成协议，将针对她涉嫌银行欺诈一事撤销起诉，孟随后获释回到中国。几乎与此同时，在孟晚舟被捕后不久在中国被逮捕并被押的两名加拿大人也得以获释回国。美国政府对此表示欢迎。这被称为中、美、加三国之间一项高风险的“换囚”活动。 有评论称这项进展有助於缓解中美紧张关系。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 新大使上任 2021年里，中美分别任命了驻对方国家的新大使。接替崔天凯任中国驻美大使的是秦刚。拜登则任命本已退役的伯恩斯（R. Nicholas Burns，图）任驻华大使。两人均为资深外交官，有丰富的政府工作经验。伯恩斯虽没有太多中国经历，但被视为稳健、务实。秦刚也被视为谨慎型丶而非“战狼式”的外交官。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 放宽对记者签证限制 11月16日习近平与拜登线上峰会后，中国官媒和美国国务院当天证实，中美将放宽对来自对方国家记者的签证限制。自2020年初特朗普政府将部分中国驻美媒体列为“外国使团”后，双方均对彼此驻地记者进行限制。华盛顿要求中国官方媒体驻美机构削减60名中国籍雇员，并限制中国籍记者签证，而北京则驱逐了《纽约时报》《华尔街日报》及《华盛顿邮报》的11名美籍驻华记者。之后，许多新申请中国签证的美国媒体工作者也无法顺利取得记者签证。中美两国现相互保障现任常驻记者在遵守防疫规定前提下可以正常往返对方国家。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 禁止新疆产品进口 12月8日，美国国会众议院通过《防止强迫维吾尔劳动法》，禁止进口来自中国新疆的商品。未来不管是全部或者部分在新疆制造的商品，都会被预设为涉及强迫劳动丶不得进口，除非公司能够提出「明确和令人信服的证据」，证明其供应链中没有强迫劳动，则可有机会上诉。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 外交抵制北京冬奥 12月6日，美国政府正式宣布将对2022北京冬奥进行外交抵制，即美国官员将不会出席北京冬奥。理由是“中国在新疆正在进行的种族灭绝丶反人类罪以及其他侵犯人权的行为”。 中国大使馆发言人批评美国此举是将体育政治化，表示：“事实上，没有人关心这些人是否会来”。不过12月底有媒体报道，美方为数十位为奥运团队提供支持的中低阶官员向中国提出签证申请。中国外交部发言人1月19日证实，中方已经向美方由政府官员组成的团队部分成员审发了相应签证。





德国之声：耶伦访问中国这几天，中美之间其实并不平静，中国宣布管制镓锗出口，美国也计划出台禁令，限制中国公司使用美国云计算机服务。不过， 耶伦与中国国务院总理李强会面时强调，美方寻求与中国的良性竞争，她希望此行能促进双方更加常态化沟通。李强则表示，中美关系风雨过定见彩虹。这是不是表明，尽管存在巨大的分歧，双方都有心合好，把“不稳定”变成“稳定”的意愿呢？

刘亚伟：实际上中国更多的是对美国的reactive（回应） ，是对美国打压的一种报复吧，如果美国这边比如说关税可以减免的就减免，不要把更多的中国公司放到黑名单，或者是中国的企业可以在美国被善待，所有这些方面，如果美国有那么一两件事儿，做得让中方觉得美国是有诚意，双边关系就有希望稳定。如果中国还是认为美国人说一套做一套的话，那关系还是改善不了，如果中国觉得美国后边会有具体的行动上的跟进的话，那双方的关系应该是可以得到改善。现在是一个时机，我觉得从实际上来讲，美国这边就要进入到大选阶段了，一进入大选以后要改善关系或者是稳定关系的话就更难了。

德国之声：你的意思是说，让两国僵局摆脱困境中的关键因素是美国方面的行动，是这样的吗？

刘亚伟：是的，我觉得能不能有最后的改善，可能还是取决于美国，耶伦回去以后，不要又是各种各样的新的政策，比如说云服务限制出台了，如果这样，我估计觉得双方的关系可能还会变得更加不稳定。

德国之声：你觉得美国这次会做到吗？

刘亚伟：我没有这么乐观，就算现在就是双方真的有翻篇的意愿，但是两家似乎都有不让这种关系能够稳定和改善的体质。特别是在美国这边经常有高官见面之后，马上就会有一件意想不到的事儿发生，让刚刚解冻的关系冰冻起来。所以后边我觉得还要看整个事态的发展。

德国之声：过几天，美国气候特使约翰·克里（John Kerry）也将前往中国，你觉得经过了这几位美国高官的铺垫后，习近平和拜登会在今年见面吗？

刘亚伟：应该有两次可能见面的机会，一次是9月在印度的G20会，一次是11月在美国旧金山的亚太经合组织（APEC）峰会，我觉得，对中方来说，最重要的应该是能不能在旧金山见面，如果在印度开会也见一下预热，11月份有个半天或者一天的双方会晤的话，我觉得中美的关系就终于可以看到一点点的云开雾散。

德国之声： 你预计中美关系今年有希望出现转机吗？

刘亚伟：我觉得这次访问加上之前的布林肯的访问，再加上之后美国商务部长雷蒙也到中国的话，那到今年夏天和秋季，希望能看到中美关系这种严重的不确定和严重的下滑能够翻篇。





德国之声：中美这几次互动之后，两国关系可能会出现什么样的走向？



刘亚伟：刚才你说的“经济外交”喽，在贸易经济债务问题上，双方如果能达成一定的协议，不要天天的，美国给中国增加更多关卡，中国再去报复。如果能把这种你来我往停止一下，在关税问题上美国可以取消哪些可以取消的关税，中方就会回应，那么双方关系改善的话，相对来说就比较容易。



德国之声：你觉得美国会在关税上面做出让步吗？



刘亚伟：我觉得美国应该会做出一些让步吧，我觉得任何让步对中国来说都是可以接受的，中国方面需要美国人所谓的言行一致，他才能做出自己的让步。中国也可以表达善意，比如在芬太尼问题上，之前中美合作这方面很密切的，后来中国因为美国的各种打压也就不与美国合作了，我觉得中国在这方面跟美国有多一点的配合的话，双方都释放一些善意，关系得到改善应该还是可以的。



德国之声：如果说中美之间有一个新常态，您觉得这个新常态会是怎样的？

刘亚伟：新常态的话，我觉得双方可能都要对对方的政治体制有一个务实客观的的认识，对自己的底线有一个准确的描述。美国要把自己的担心说清楚：我的哪些技术是不可能跟你共享，在其他方面我们不会有更多的限制，我觉得双方要多谈，都要把红线画出来，把底牌亮出来，藏着掖掖，给对方搞突然袭击的话，这个对双边的关系非常不利，所以现在能够开谈，我觉得这个是稳定关系和最后是否改善关系迈出的第一步。

德国之声：明年，中美建交将迎来一个整数45年。你觉得，这么多年，中美这两个大国关系走到如今的困境，问题的主要症结在哪里？

刘亚伟：在过去的五年，中美关系出现了很大的问题。现在问题多如牛毛，我觉得最关键可能是美国对中国的国内政策和对中国的一些对外政策的不满意。这些不满意是需要中国政府去面对的，你不能说因为是我们的内政，所以你管不着，我行我素，如果是这样的话，关系很难改善；从美国方面来讲，要对中国的这种制度有一个认知，不能说这个制度就是邪恶的制度，像特朗普那时候说的，我就是要改变，用中国的话来说，特朗普要改变中国的颜色。这肯定是不行的，也是行不通的，我觉得这是一个重大的课题，需要双方共同努力。现在的当务之急是不要误判，不管是因为台海关系，或者东海还是南中国海发生冲突，我觉得这对两国都将是巨大的灾难，所以现在为什么双方都要紧锣密鼓的把关系要稳定下来？因为大家可能都意识到发生战事已经不是不可能了。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 再度延长谈判 在历经3个月的反复谈判拉锯后，中美两国在2019年2月底依然没有就贸易争端达成妥协。不过，参与谈判的中国副总理刘鹤、美国总统特朗普都表示，谈判在多个方面都取得了“重大进展”，但是仍有不少工作需要完成。因此，双方决定再次延长谈判，美方也表示推迟原定3月1日对部分中国商品提升关税的期限。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 《外商投资法》出台 2019年3月召开的全国人大会议上，最受外界关注的就是《外商投资法》出台。该法案从第一次提出草案到最终表决通过，仅仅历时3个月。这部法律保护在华外资企业不受不公平贸易手段、强制技术转让、窃取知识产权行为的伤害，回应了美国方面的诉求。但是，欧美商界对新法的实施依然满腹狐疑。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 谈判进展依然缓慢 2019年3月初，有消息传出称，特朗普与习近平将在3月底会晤，美中两国将正式就贸易争端签署协议。但是很快又有消息称，“签约峰会”至少要延期到4月底。4月初，中方谈判代表刘鹤再赴美国与特朗普会谈。美方则对某些特定议题的磋商进度感到不满意。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 5月中旬见分晓? 2019年5月1日，美国财长姆努钦透露，与中方的谈判“富有成效”；中国副总理刘鹤即将再次飞赴美国，参加“可能是最后一轮的谈判”。美国媒体披露称，双方已经十分接近达成共识，协议很有可能在5月10日前出炉。路透社则从知情人士处获悉，双方最后的分歧点在于协议是否包含强制执行机制，以及美方何时取消对华附加关税。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 特朗普突然宣布加关税 2019年5月5日，就在各界都以为中美贸易争端即将见曙光之时，美国总统特朗普突然表示，中美贸易谈判进度太慢，因此要在5月10日把美国对中国进口商品征收的关税提高到25%。全球股市应声下跌，中方甚至一度考虑取消谈判。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 中方仍然赴会 谈判无果而终 面对特朗普突如其来的决定，中方的谈判代表刘鹤还是顶住压力前往华盛顿进行本来应该有望是最后一轮的谈判。5月10日为期两天的谈判最后无果而终。美国时间当天零时起，特朗普此前宣布的对价值2000亿美元的中国进口商品征收的特别关税从10%增至25%。刘鹤表示愿意继续谈，但在“重大的原则问题上”，中方不能让步。特朗普则当天发推表示中美谈判"没有理由操之过急"，认为最终中国人会向美国人支付加征关税，使大笔金钱流入美国国库。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 中国公布反击措施 全球股市应声大跌 新一轮谈判结束后，中方用了3天的时间，于5月13日推出反制措施，决定从6月1日起对已实施加征关税的600亿美金美国商品提高关税。随后美国股市再次应声大跌，道琼工业平均指数下跌617点(2.4%)，纳斯达克综合指数下跌270点(3.4%)，是一年以来最大跌幅。亚股、欧股都大幅收低。

大国较量 中美贸易战大事记（二） G20上的“好消息”？ 中美贸易谈判“掀桌”大约两个月后，双方于2019年6月29日在大阪召开的G20峰会上又发出了积极的信号。两国领导人宣称将重启贸易磋商。特朗普一高兴，表示允许美国企业继续向华为出售产品。习近平用1971年的乒乓外交为例，跟特朗普讲“中美和则两利，斗则俱伤”的道理。随后特朗普又解释说，华为的问题最终要等到中美谈判结束时才能有定论。而已经习惯了“特式作风”的中国高层，对此次会晤的成果评价也是十分谨慎小心。

大国较量 中美贸易战大事记（二） “汇率操纵国” 8月初，贸易谈判再掀波澜。特朗普宣布9月1日对3000亿美元中国商品加征10%关税。8月5日，美国财政部宣布将中国列为汇率操纵国，当日美元兑换人民币汇率自2008年来首次“破7”。作为回应，中方也宣布暂停采购美国农产品。北京指责“美方此举严重违背中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识，背离了磋商解决分歧的正确轨道”。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 华为：”断供“惩罚和宽限并存 8月19日，美国商务部表示，将华为从美国公司购买产品和开展业务的许可期限宽延90天，以便于为现有客户提供服务。11月18日，这一许可再次被延长了90天，华盛顿表示，这次延后是为了减轻华为客户所可能受到的影响。美国偏远乡村不少3G和4G通讯设备是采用的华为产品。这家中国科技巨头在8月推出了自己的”鸿蒙“系统，而在9月开始上市的Mate30系列，则是第一批没有预装谷歌应用程序的华为手机。因为担心缺少谷歌软件支持，消费者会无法接受，华为Mate30系列应该不会在欧洲核心市场销售。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 刘鹤带来习近平书信 10月10日至11日，中国副总理刘鹤率团到华盛顿参加第十三轮中美经贸高级别磋商。特朗普也在总统办公室会见了刘鹤。特朗普展示习近平托刘鹤带给他的信件这一画面，被视为两国贸易战再现缓和的信号。特朗普还在推特上宣称，两国有望达成“第一阶段”协议。同一天，美国财政部长姆努钦宣布，白宫暂停对价值2500亿中国商品的关税从25%提高到30%，这批关税原定于10月15日生效。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 智利宣布取消APEC峰会举办权 中美协议去哪里签？ 10月30日，在国内局势动荡的背景下，智利政府宣布放弃举办亚太经合组织峰会的计划。这对于正在酝酿之中的中美贸易协议来说可谓“横生枝节”，因为原本华盛顿和北京有意安排两国领导人在峰会期间签署第一阶段贸易协议，在峰会取消之后，签署协议的地点和时机都成了未知数。

大国较量 中美贸易战大事记（二） “接近于达成一项协议” 关于第一阶段贸易协议内容的落实情况，各方说法不同。白宫经济顾问库德洛11月19日表示，美中两国已经接近于达成一项协议，以结束持续十几个月的贸易战，但他没有透露可能达成协议的时间框架。双方主要的争议胶着点在于，以何种方式、步骤来取消关税、在什么时机取消关税，以及中国承诺购买多少美国农产品。特朗普则表示：“如果我们与中国达不成协议，我会把关税提得更高。”

大国较量 中美贸易战大事记（二） 中美签署第一阶段协议 酝酿已久的第一阶段协议终于在2020年1月15日出炉，协议由美国总统特朗普和中方谈判代表、副总理刘鹤在华盛顿签署。中国除了承诺将在未来两年扩大进口2000亿美元的美国商品外，也承诺将进行一系列实质性改革。美国方面则除了少部份关税有所降低，大部份维持不变。







德国之声：若是双方在这几次互动之后关系并未解冻，而是继续交恶下去，竞争和对抗愈来愈烈，你觉得会不会最终会走向冲突？



刘亚伟：我觉得，大家都觉得有这种可能，才会下定决心（互动）。我觉得所有的领导人，都应把可能发生的冲突当作一种可能，然后认真的去对待自己的任何决策，为永久的和平创造机会和打下基础。我觉得全世界的人，不管是德国的人，美国的人中国的人，都是希望和平，都是希望繁荣，都是希望我自己能好好的赚钱，政府能够保护我合法赚钱的这种生活方式。你们不要因为所谓的战略或者其他安全的考量，不顾老百姓的死活定，一要走向冲突。走向战争，有时候，也就是个别的领导人一时头脑冲动，就可能把整个一个国家一个民族带向灾难，我觉得这种事，这样的悲剧最好不要再演了。



德国之声：最后一个问题，你觉得在明年的大选中，拜登连任的胜算大吗？



刘亚伟：从现在到到选举还有一年半的时间，美国的政治上什么事都可能发生，但现在综合各种各样的因素，如果最后是拜登和特朗普一决胜负的话，我觉得拜登连任的可能性更大，虽然美国很多选民包括民主党自己的选民对拜登的年龄啊，对他的身体状况对头脑的反应都有很多担心，但是最后只剩这两个人的话，拜登应该胜算更大一点。



刘亚伟，美国智库卡特尔中心中国项目主任 (The Carter Center)。



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