专访美国助理国务卿：俄罗斯在撒谎

德国之声：国务卿蓬佩奥(Michael Pompeo)在12月时曾说，如果俄罗斯没能在60天限期内遵守《中导条约》，美国就要退出该条约。现在，2月2日的期限已经临近，您认为美国退出的几率有多大？

汤普森（Andrea L. Thompson）：您可能知道，上周，我们已经和俄罗斯副外长里亚布科夫（Sergey Ryabkov）在日内瓦举行了会晤，讨论了这个议题。很不幸，谈判没有获得新进展。如果在2月2日前俄罗斯不能遵守条约规定，美方就将中止对该条约的义务。上周我在北约时，也就此知会了北大西洋委员会。北约秘书长斯托尔滕贝格以及我们的北约盟国都对我方的这一立场表示了支持。

德国之声：您没有说"退出"，而是说"中止"。这两种表述的区别在哪里？

汤普森：我们会中止该条约，为期6个月。在此期间，俄罗斯依然可以重新遵守条约的规定，但是同期美国却没有义务去遵守条约。也就是说，美方将中止对条约的义务，并且有意进一步退出条约。那么多年来，美方一直恪守该条约。如果我们中止对条约的义务，美方就能够研发相关的系统，而相似的系统俄罗斯现在已经全面部署。

德国之声：具体是哪些俄罗斯导弹被指控不符合条约规定？

汤普森：一种被美军命名为SSC-8的导弹，俄罗斯知道这是指哪一种系统。美方已经在和俄方会晤，向他们展示我们所掌握的情报，告诉他们为什么该系统不符合规定。我们还进一步展示给他们该型导弹的试射时间和地点。(编注：俄罗斯称，该型导弹射程只有480公里，正好低于条约规定的500公里限值。)

德国之声：但是，俄罗斯也指责美国没有遵守条约。俄方经常举的一个例子是：美国在罗马尼亚部署反导系统，其中有一种发射器不符合条约规定。这一指责是否符合事实？

汤普森：这些指责都不是事实。只有俄罗斯还在继续提出这些指责。条约的其他相关方、北约盟国则都说，美国遵守了《中导条约》的规定。我们将继续向俄罗斯呈现事实，告诉他们为什么我们的系统是符合条约规定的。

德国之声：但是，俄罗斯是否验证了这种发射器符合条约规定？或者是否确认该发射器不应该出现在罗马尼亚的基地里？

汤普森：作为条约签署国，我们都无法不定期地抽查对方的相关设施。我们向俄方呈现了相关情报以及事实依据，我们的盟友也有一样的行为。但是，俄罗斯重复着他们的说辞，继续搞宣传。这真是可笑。全世界都在看着这桩骗局，美方将继续追究他们的责任。

德国之声：您总是在强调可验证的结果。《中导条约》也规定了一个专门的验证委员会。这一机制是否依然存在？

汤普森：是的，依然存在。我们继续遵守这一点，我们一直在履行对条约的义务。我们召集会谈，按照计划和我们的技术专家进行约谈。门并没有关上，它依然敞开着，但是俄罗斯却仍在破坏条约。这并不是研究项目，也不是实验室项目，也不是试验场，而是已经部署的装备。这些装备已经部署到了军队，士兵们已经可以使用它们。这会对欧洲、我们的盟友造成影响。

德国之声：您是否认为美俄之间将产生一场新的军备竞赛？

汤普森：俄罗斯已经成建制地部署了这些装备，因此现在已经有一场军备竞赛。俄罗斯明确地在违反条约，是他们启动了所谓的军备竞赛。

汤普森(Andrea L. Thompson)2018年4月出任美国助理国务卿，主要负责军备管控和国际安全事务。此前，她曾经担任过特朗普总统的副助理、彭斯副总统的国家安全顾问等职务。她在军事情报部门任职二十余年，曾多次被派往战乱地区。

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