 专访美国助理国务卿：俄罗斯在撒谎 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.01.2019

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时政风云

专访美国助理国务卿：俄罗斯在撒谎

华盛顿警告称，除非俄罗斯在2月2日前遵守《中程导弹条约》的规定，否则美国就会退出该条约。美国为何要威胁退出这份冷战时期的双边裁军条约？新一轮军备竞赛爆发的风险又有多大？负责军备管控和国际安全事务的美国助理国务卿汤普森接受了德国之声的专访。

Russland Pressekonferenz zur Vorstellung neuer Raketen (picture-alliance/Sputnik/V. Astapkovich)

一名士兵在俄罗斯军方介绍新型导弹的新闻会上

德国之声：国务卿蓬佩奥(Michael Pompeo)12月时曾说，如果俄罗斯没能在60天限期内遵守《中导条约》，美国就要退出该条约。现在，22日的期限已经临近，您认为美国退出的几率有多大？

汤普森（Andrea L. Thompson）：您可能知道，上周，我们已经和俄罗斯副外长里亚布科夫（Sergey Ryabkov）在日内瓦举行了会晤，讨论了这个议题。很不幸，谈判没有获得新进展。如果在2月2日前俄罗斯不能遵守条约规定，美方就将中止对该条约的义务。上周我在北约时，也就此知会了北大西洋委员会。北约秘书长斯托尔滕贝格以及我们的北约盟国都对我方的这一立场表示了支持。

德国之声：您没有说"退出"，而是说"中止"。这两种表述的区别在哪里？

汤普森：我们会中止该条约，为期6个月。在此期间，俄罗斯依然可以重新遵守条约的规定，但是同期美国却没有义务去遵守条约。也就是说，美方将中止对条约的义务，并且有意进一步退出条约。那么多年来，美方一直恪守该条约。如果我们中止对条约的义务，美方就能够研发相关的系统，而相似的系统俄罗斯现在已经全面部署。

德国之声：具体是哪些俄罗斯导弹被指控不符合条约规定？

汤普森：一种被美军命名为SSC-8的导弹，俄罗斯知道这是指哪一种系统。美方已经在和俄方会晤，向他们展示我们所掌握的情报，告诉他们为什么该系统不符合规定。我们还进一步展示给他们该型导弹的试射时间和地点。(编注：俄罗斯称，该型导弹射程只有480公里，正好低于条约规定的500公里限值。)

Interview mit Andrea Thompson, Unterstaatssekretärin für Rüstungskontrolle und internationale Sicherheitsfragen (DW/Nemtsova. Interview)

德国之声记者采访现场，图左为美助理国务卿汤普森

德国之声：但是，俄罗斯也指责美国没有遵守条约。俄方经常举的一个例子是：美国在罗马尼亚部署反导系统，其中有一种发射器不符合条约规定。这一指责是否符合事实？

汤普森：这些指责都不是事实。只有俄罗斯还在继续提出这些指责。条约的其他相关方、北约盟国则都说，美国遵守了《中导条约》的规定。我们将继续向俄罗斯呈现事实，告诉他们为什么我们的系统是符合条约规定的。

德国之声：但是，俄罗斯是否验证了这种发射器符合条约规定？或者是否确认该发射器不应该出现在罗马尼亚的基地里？

汤普森：作为条约签署国，我们都无法不定期地抽查对方的相关设施。我们向俄方呈现了相关情报以及事实依据，我们的盟友也有一样的行为。但是，俄罗斯重复着他们的说辞，继续搞宣传。这真是可笑。全世界都在看着这桩骗局，美方将继续追究他们的责任。

德国之声：您总是在强调可验证的结果。《中导条约》也规定了一个专门的验证委员会。这一机制是否依然存在？

汤普森：是的，依然存在。我们继续遵守这一点，我们一直在履行对条约的义务。我们召集会谈，按照计划和我们的技术专家进行约谈。门并没有关上，它依然敞开着，但是俄罗斯却仍在破坏条约。这并不是研究项目，也不是实验室项目，也不是试验场，而是已经部署的装备。这些装备已经部署到了军队，士兵们已经可以使用它们。这会对欧洲、我们的盟友造成影响。

德国之声：您是否认为美俄之间将产生一场新的军备竞赛？

汤普森：俄罗斯已经成建制地部署了这些装备，因此现在已经有一场军备竞赛。俄罗斯明确地在违反条约，是他们启动了所谓的军备竞赛。

汤普森(Andrea L. Thompson)20184月出任美国助理国务卿，主要负责军备管控和国际安全事务。此前，她曾经担任过特朗普总统的副助理、彭斯副总统的国家安全顾问等职务。她在军事情报部门任职二十余年，曾多次被派往战乱地区。

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  • Russland Wladimir Putin, Präsident (picture-alliance/Zuma Press/Planet Pix/A. Nikolsky)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    练兵场

    9月11日至17日，名为“东方-2018”（Vostok-2018）的联合军演在俄罗斯远东地区展开。俄罗斯总统普京亲临现场。

  • Russland Vostok 2018 War Games (picture-alliance/dpa/Tass/V. Savitskii)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    规模超前

    俄罗斯国防称，此次军演规模空前，就连1981年苏联时期的那场大规模军演也无法与其同日而语。参与演习的包括大约30万名军人、1000架飞机、36000辆战车以及多达80艘舰艇。

  • Russland Vostok 2018 War Games | Chinesische Truppen (picture-alliance/dpa/Russian Defence Ministry/V. Savitskii)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    红旗飘飘

    俄罗斯的邻国中国和蒙古也参加了演习。中国方面派出了3000名士兵以及900台武器装备，包括数架飞机和直升机。

  • Russland, Wladiwostok: Wladimir Putin und Xi Jinping besuchen das russische Kinderzentrum Ocean (Reuters/M. Metzel)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    习近平缺席

    之前在符拉迪沃斯托克参加“东方经济论坛”的习近平，在与普京友好互动之后，却没有留下来出席军演阅兵。

  • Russland Vostok 2018 War Games | Chinesische Truppen (picture-alliance/dpa/Russian Defence Ministry/V. Savitskii)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    入围“实战核心”

    俄罗斯和中国从2003年以来共同参加了超过30次军演。这次是中国第一次在战略层面上加入演习。有专家分析，中国一直希望被邀请参加军事演习的"实战核心"部分，而不仅仅是局限在警员或反恐训练领域。

  • Russland Wladimir Putin, Präsident (picture-alliance/dpa/Russian Defence Ministry/V. Savitskii)

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    面包会有的

    普京在国防部长绍伊古（右）和总参谋长格拉西莫夫（左）陪同下，视察野战食堂。

  • Russland Vostok 2018 War Games (picture-alliance/AP Photo/Russian Defense Ministry Press Service)

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  • Russland Vostok 2018 War Games (picture-alliance/dpa/Russian Defence Ministry/V. Savitskii)

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    大规模对抗操演

    专家将演习描述为冷战后最大的全球“对抗彩排”，目的是检验俄罗斯展开大规模冲突的能力。图为Tsugol训练基地的俄军的Ka-52型直升机。

  • Russland Vostok 2018 War Games (picture-alliance/dpa/Tass/Screen grab/Ministry of Defence of the Russian Federation)

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    两栖登陆

    此次演习在西伯利亚东部地区及包括日本海、白令海和鄂霍次克海在内的五个训练区举行。俄罗斯太平洋和北方舰队也参与其中。图为俄海军两栖登陆舰亚历山大·奥特拉科夫斯基号（Alexander Otrakovsky）。

  • Russland Vostok 2018 War Games (picture-alliance/dpa/Tass/A. Yereshko)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    西边不亮东边亮

    欧安组织关于限制成员国常规武装部队规模文件使俄罗斯西部的军队规模受到限制。因此历来东部地区的演习和兵力规模大于西部的演习。

  • Russland Vostok 2018 War Games (picture-alliance/dpa/Russian Defence Ministry/V. Savitskii)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

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    作者: 叶宣


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美俄首脑尚未谈拢 《中导条约》烧到北京

针对美国准备退出《中导条约》，普京表示将在下个月与特朗普见面讨论。特朗普这个决定也让欧洲盟友们忧心忡忡。 (24.10.2018)  

俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

9月11日至17日，俄罗斯冷战后最大规模的军事演习在该国远东地区展开。中国也参与其中。西方评论人士认为，此次演习是俄罗斯向美国“秀肌肉”。 (14.09.2018)  

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