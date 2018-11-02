专访：“美国制裁伊朗 中国难以乘虚而入”

德国之声：下周一，第二阶段的美国对伊朗恢复制裁措施就要生效，主要针对的是石油贸易。这是伊朗最重要的外汇收入来源，中国则是伊朗石油的最大客户，每月交易额高达15亿美元。在这一背景下，许多在伊朗经营业务的中国企业会受到怎样的冲击？

李绍先：事实上，中国和伊朗的石油贸易已经受到了很大影响。中石油、中石化从伊朗的石油进口量已经出现了变化。根据我掌握的数据，减少了10%~20%。而在石油之外的对伊贸易领域，中国企业界也受到了很大影响。不久前，作为中伊贸易重要渠道的昆仑银行不得不停止了很多相关业务。许多在伊朗经营的中国企业，他们也向我透露，目前的业务受到了很大阻碍，包括无法转账、资金无法来回流动等问题。随着美国对伊朗恢复制裁措施的逐步生效，特别是8月6日的第一阶段措施生效之后，中国与伊朗的正常经济交往已经受到了比较大的冲击。

中国进出口银行为伊朗的铁路建设项目提供贷款

德国之声：面对美国方面的制裁措施，中国企业在伊朗的业务会不会倒退到2015年伊核协议签署之前的状态？

李绍先：有这种趋势，但是完全倒退到2013年~2015年间的情况则不太可能。那段时期的严厉制裁，有着不同的背景。当时，美国是按照联合国安理会的决议来执行制裁，而现在则是美国单方面退出伊核协议，并且推出了裹胁其他国家的对伊制裁措施。中国政府已经表示不赞成这样的做法。从政府的层面来讲，中国的诉求是美国对伊制裁不应该影响到中伊之间的正常经济往来，包括石油交易。

德国之声：部分与美国市场并无很大瓜葛的中国企业，能否利用其他各国企业纷纷忌惮美国制裁而撤出的时机，乘虚而入抢占伊朗市场？

李绍先：假如我是一个中国企业家，而且没有经营美国业务，我肯定想要现在抢占伊朗市场。但是，经济活动的目的是盈利，而且特别讲究安全。而美国的单方面制裁，则造成了伊朗市场的资金不安全。中国企业去伊朗盈利，不是为了盈伊朗货币里亚尔的利，里亚尔的汇率很不稳定。如果中国企业在伊朗赚到的钱无法换成美元之类的硬通货，其进军伊朗的积极性就会被大大打消。

德国之声：欧盟各成员国政府也反对美国的单方面、"长臂管辖"式的制裁，并且出台了一系列的补助、金融规避手段。北京方面是否也有类似的措施，来保护相关中国企业，让他们能够通过避免美元交易等方式免受美国单方面制裁的影响？

李绍先：我认为，中国政府应该会有这方面的努力。欧洲在搭建新的对伊贸易平台，一方面是为了保护欧洲自己的企业，另一方面也是为了找到其他能避开美国制裁的渠道。根据我的研究，欧盟、中国、俄罗斯现在都在寻找各自的渠道避免受到美国制裁的损害。但是，总体来说，各国对伊朗的经济关系还是会受到美国单方面制裁的很大影响，这恐怕是无法避免的。比如，欧洲方面采取的措施，效果就不是很明显，伊朗方面对此也很不满意。

德国之声：最近几天，路透社等媒体都报道了印度、日本、韩国大幅减少购买伊朗石油的消息，同时也指出面对高涨的国际油价，这些美国的盟友正在呼吁华盛顿进行豁免。中国有没有可能从美国获得这种豁免？

李绍先：各个国家都会去争取美国的豁免，毕竟这是合理正常的交易受到了美国的影响。印度、中国的很多炼油企业，其装置设计时就是专门针对伊朗原油的特性。如果用其他油田的成分不同的原油来替代，这些设施则不太适合，因此不能一下子断掉伊朗原油的供应。美国也了解这个情况，所以现在也释放一些消息说，只要减少采购伊朗石油就可以。

德国之声：伊朗也是中国"一带一路"倡议中的重要一环，这些年，中伊双边贸易额的增长率非常高，去年已经达到380亿美元左右，2018年的原先预测甚至一度高达430亿美元。现在，美国恢复制裁，中国是否还会让伊朗在"一带一路"中扮演重要角色？

李绍先：伊朗的重要角色，其实不是中国政府的意志所决定的，而是存在着必然性。首先，伊朗的地理位置，决定了它是"一带一路"的必经之路，也是一条捷径。其次，伊朗经济体的发展潜力非常大，包括美国在内的全球企业都非常看好。由于华盛顿的政策，美国企业现在不会去靠近伊朗，但是这不意味着美国人对伊朗市场不感兴趣。2015年伊核协议签署、国际制裁解除之后，我曾经前往伊朗，亲身体验到了欧美企业趋之若鹜的劲头。所有人都知道伊朗市场是块大蛋糕。另外，伊朗自己也非常重视"一带一路"，认为这是促进本国经济发展的重大机遇。因此，伊朗在"一带一路"中的重要地位，无法为其他国家所取代。

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