专访：美伊“军事冲突危险增加”

德国之声：美国国务卿蓬佩奥取消德国之行转赴伊拉克，磋商伊朗问题。德黑兰部分撤出核协议。这意味着什么？

迈尔：这意味着，围绕核协议落实的危机继续升级。我们正处在一种局面下，亟需做出更多努力，以保障这一重要协议获救。只能希望，所有重要参与方都能认识到，有必要采取更多步骤：伊朗不能严重触犯协议；美国采取措施，减少军事冲突的危险；欧洲人则应再一次加强努力，在这方面表现出更多善意、提供更多好处，以鼓励伊朗人恪守协议。

德国之声：在您眼里，战争危险上升了吗？

迈尔：在过去数周、数月，军事冲突危险的确增加了。这也与美国将伊朗革命卫队定义为恐怖主义组织有关，由此，人们本不希望的军事冲突的危险上升了。双方都再作更大的准备面对可能发生的冲突。

德国之声：伊朗为何部分撤出协议？是否是一种将欧盟拉到自己一边的试图?

迈尔：伊朗称，作出这一决定是为拯救该协议，因而要对欧洲人特别施压。在伊朗看来，欧洲人应作出更多努力，从而使伊朗能享受到协议中载明的经济好处。这是伊朗人的逻辑。其实，这自然是一种玩火行为。因为，一旦确证，协议的确受到了严重破坏，则欧洲人的活动空间会非常狭窄。欧盟一再明确表示过，伊朗全面、彻底遵守落实协议是欧盟不放弃该协议的先决条件。

迈尔博士是大规模杀伤性武器和军备控制专家

德国之声：欧盟敢站到伊朗一边反对美国吗？

迈尔：选边站当然没那么简单。鉴于其在地区的所做所为，也鉴于其扩散导弹技术，伊朗是一个麻烦的伙伴。欧洲人不愿也不能在伊朗和美国之间选边站。恰恰相反，这个核协议本该是一块基石，使各方能共同创造出处理地区冲突的基础。前提是，美国重返协议。人们只能希望，下届大选后，美国改变其路线。

德国之声：伊朗总统鲁哈尼对欧盟提出了最后通牒：若不能使受美国新制裁的伊朗继续能够出口原油、不能使其银行不被排除在国际金融体系之外，伊朗也将不再遵守铀浓缩限制规定。欧洲人拒绝了这一最后通牒。

迈尔：的确，这样的最后通牒是一种很成问题的手段。伊朗人该认识到，美国的经济地位过于强大，欧洲人的行动可能相当有限。欧盟根本不可能在60天内就为伊朗重启原油交易或银行业务创造出前提条件。不该对欧洲人施压，而应继续致力于共同创造出某种基础，从而使此类生意在中期- 未来数月或数年- 成为可能。第一步已经跨出- 建立贸易交换支持工具Instex。借此，与伊朗的某些生意成为可能。尽管这是一个小规模工具，但明确显示了，存在着打破美国制裁的那种政治意愿。顺便指出，伊朗方面尚未提供所有必要前提，以使Instex能得到充分利用。

德国之声：达成一致的机会如何?

迈尔：短期而言，当务之急是阻止发生军事冲突。欧洲人也应对德黑兰做出某种具重大象征意义的姿态，以明确表示，欧洲方面仍对参与核协议感兴趣。目前的局面与2003年略有相似之处。当年，3名欧洲外长前往德黑兰，以向美国示意，他们坚持核争议的外交解决途径。或许，是到了做出类似姿态的时候了，也向华盛顿发出强烈信号：欧洲人无意毫无保留地支持冲突路线。此举也是为了表明，欧洲方面不会支持背离国际法的- 即使是经由北约的- 军事行动。这可能是短期内能有所帮助的一种姿态。

迈尔是柏林科学与政治基金会安全政策研究小组负责人。他的研究重点是化学武器和核武器裁军，以及裁军技术协调监控。