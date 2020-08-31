专访羅冠聰：德國光靠同中國對話解決不了問題

德国之声：你對中德兩位外長的聲明有何看法？

罗冠聪：我們都知道西方過去幾十年對華採取綏靖政策，但事實上並不成功。我們有一段很長時間的誤判，我接觸到的不少政客都意識到這一點，他們告訴我，當初以為中國的中產階層崛起、要求更多權利時，中國專制政權的問題會解決，但這並沒有發生。全世界開始有共識我們要採取行動，要有更果斷和批判的對華方針。

德国之声：透過貿易帶來改變，這是德國的對華政策。你認為德國的對華政策是否錯誤？尤其在人權事務、比如香港問題上？

答：自上世紀90年代中，德國政府與中國展開對話，我們聽到很多德國官員說，希望透過對話解決問題，但對我們來説，我們很清楚光靠對話是不夠的。當然我們要有互動和對話，但更重要的是，我們必須有對策。比如新疆集中營、香港人權問題，這些問題都不會因為和中國對話就解決了。我們需要協調行動，並組成捍衛民主價值的聯盟，去解決這些問題。

德国之声：你希望德國政府做什麽？

罗冠聪：我們須認清行動的必要性，我們要建立以價值為基礎的外交系統，與西方民主國家組成聯盟，以及亞洲的民主國家如日本、南韓，讓我們有統一戰線去對抗專制政權，因為這些專制政權不僅壓迫國内人民，還對民主國家出口威權主義及進行滲透，去鏟除和抹黑我們，因此我們必須保護我們的民主權利，以及中國大陸及香港人民的權利。

德国之声：王毅訪問歐洲，最後一站在德國，你也跟他到了意大利並在當地抗議。你認為現在歐盟是否已形成對華統一戰綫？

罗冠聪：我認為已開始形成共識，在這個議題上，每一個國家和政黨都可以、也應該參與，去捍衛我們對民主的共同價值，所以現在的問題是如何加速、讓這個統一戰綫成功。

王毅与德国外长马斯在柏林会谈

德国之声：你認為歐洲在對華政策上，是否貿易先於人權？

罗冠聪：我們必須提醒自己，不應把貿易利益置於人權之上，不是說要斷絕一切和中國的對話，這在全球化時代不太可能，但我們與中國互動時要有尊嚴，要堅持我們的價值觀，而不是被威嚇、不敢提出我們認為重要的議題，我們的價值觀應容許我們提出這些議題，所以我們要堅持我們的價值觀，這很重要。

德国之声：你剛才談價值觀，但現實是，中國是德國很重要的貿易夥伴，貿易金額在2018年就達到2000億歐元，對歐盟來説，中國也是三大貿易夥伴之一，這都涉及龐大的金額，你認為價值觀比貿易更重要嗎？

罗冠聪：人們覺得只要對中國發聲，就會失去所有貿易利益，我對這個想法很失望。我們不應該被這個想法綁住，我們應對自己的經濟、產品、出口有信心。德國作為舉足輕重的西方民主國家，在歷史上經歷了很多傷痛時刻，我們為所信的價值付出了很多，這些價值不應也不能被金錢利益取代。

所以我們可以繼續對話，繼續進行貿易，但也應該要有人權條款，也應該限制擴張主義以維護我們的民主，這不僅是為了香港人、新疆人、被關在集中營的人，而是大家共同作戰的戰鬥。

德国之声：你在幾個月前因為國安法離開香港，你和黃之鋒共同創立的香港眾志也要解散。你説過你希望在西方，把中國侵犯人權帶進國際層面。你希望做什麽？

答：對於一個流亡社運人士來説，要計劃未來非常困難。但我經常提醒自己肩負很大責任，會抓緊每一個機會為香港發聲。外交部長王毅這次訪問歐洲，我也會發聲，不會被專制政權的官員代表我們。所以我在此，為香港人發聲，爭取我們的民主自由。

德国之声：你曾經是香港最年輕的立法會議員，現在卻因《港區國安法》被通緝，你怎麽看香港的未來？你預期未來數個月、數年會發生什麽事？

罗冠聪：我的個人經歷足以反映香港的制度如何被侵蝕，2014年我是學生領袖，之後獲選為最年輕的立法會議員，到2017年被判入獄、失去議員席位，然後2020年流亡海外，你可以看到一步一步惡化。

香港正處於艱難時期，政府可以濫用國安法檢控社運人士，我們已失去表達的自由。我們應讓全世界知道，不要讓其他地方重複香港的命運，如果我們對共產黨的擴張主義不警惕、不行動，那我們都會受害。

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