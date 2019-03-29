专访：“移动网搞间谍？技术上无可能！”

（德国之声中文网）德国之声：哈斯先生，华为能在5G基础架构中探知相关企业的数据吗？

瓦尔特·哈斯：一般而言，情况是这样的：无论是谁，从原则上讲，企业都自主运行其通信网。既然任何他人都没有进入许可，那也就没有任何人可以窥探。

德国之声：这指的是企业自己的网络。可如果是经由普通的移动通信网络交换信息，第三者是否就有窥探的可能呢？

哈斯：您指的是公共移动通信网络吧？我想，那就更困难了，因为，公共网络今天就已有安全保障。要是技术人员们看到相关争议，他们只会摇头，因为他们了解通信网络如何运作、涉及的数据量如何巨大。

不妨给您举个例子：比如，假如所有数据都从外边集中输入某个移动通信网络，然后，继续流入因特网，那么，一方面，总会有一个高安全建筑物，那里有最大的电脑，也就是庞大的机器房，运算这些数据，每秒运算的数据以兆瓦计。

现在，您设想一下：有人想从这些数据通道中窃取信息，然后把数据转移至别处，则他也得有同样的计算功率、同样数量的厚厚的光缆，而这些光缆也得铺设在某处，但，往那里铺呢？往另一个国家？还需要一个小型的计算中心，而所有这些都需要大量能源供应。想象到这些，那您马上便会清楚，这是不行的，即使对技术一窍不通的人也明白这一点。房屋管理人员马上就会察觉到，咦，怎么一下了出现了这么多与此处无关的庞然大物？所以说，这是荒唐的。

另一种窃取数据的可能手段是，直接在现场动手。也就是说，不转输数据，而是现场分析。那样的话，当事人也需要一个计算中心，同样费事。我总是会举这一个生动比喻来加以说明：要是有人打算取走一半莱茵河水，则他至少也得挖掘出一个大小至少相当于莱茵河一半的河床，而且还得做到不惹人注意。这是做不到的。其实，这也就是为什么多少有些专业知识的人会说：对不起，这场讨论是毫无意义的。

德国之声：根据第二个大指责，华为或可使用"死机键"（Kill Switch），随时让因特网瘫痪。您对此有何说法？

哈斯：这和上述情形没什么两样。要是您看到，一个远程通信网络要由多少网站组成、其各个组成部分和技术系统来自至少十几个不同的制造商，实际上还要多得多：其中一个建这个移动通信站，而另一层级则按惯例便是由另一个制造商负责，计算核心则又是另外一个供应商，安全配套部分亦然，整个系统复杂如此，您如何能让它一下子瘫痪？从根本上说，相关争议是没有意义的。

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德国之声：可人们还是在争议。这您如何解释呢？

哈斯：从我的观点看，这完全清楚。此一争论出于政治动机，源自大西洋对岸的某个角落。它一方面涉及美中两国的经济争端，涉及美国市场多年来的封闭倾向；另一方面，它当然也涉及对技术未来的争夺。谁会掌控某些技术？眼下，人工智能便是一个大议题。它们是根本性问题。

不过，您可别误会我的意思。在互联网领域、在"物联网"（IoT）领域，当然，也在同5G有关的领域，安全是一个极重要的问题。我们会有非常多的参与者，即联网的设备。就是说，会有很多来自外部的危险，在那里发生对应用的攻击。通过远程通信网络，数据只是被传输，这是不危险的部分。但，涉及在某个云里运行的应用，人们的确得全力以赴，建起全面的安全架构。只不过：从我们的视角看，目前涉及到华为的相关争论完全是无的放矢，没有相关性。再说一遍：我认为，它是一场有政治、经济动机的争论。

记者Andreas Becker在2019年度德国汉诺威工业博览会上作了这一采访。

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