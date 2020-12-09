专访：种族主义在德国-“唆使狗咬难民”

德国之声：吕德克先生，遭到50名光头党暴徒和新纳粹分子追打的安哥拉青年阿马迪乌·安东尼奥最终在1990年12月6日死亡。当时情况到底是怎样的呢？

吕德克：我们必须考虑到，当时，尤其是在德东地区的小城镇，几乎天天都有极右翼人士和新纳粹分子上街闹事。种族主义恐怖真的可以说是家常便饭。距柏林数公里的勃兰登堡地区小镇埃伯斯瓦尔德（Eberswalde）就是这种情况。1990年11月24日至 25日夜间，那里聚集了约50名男子，都是新纳粹、暴徒和所谓的"光头党"，虽为混杂群体，但明确受到极右分子的操控。他们先是在一家声名狼藉的迪斯科舞厅开派对，随后共同决定，去城里追打黑人。

途中，暴徒们遇到了来自安哥拉的客籍劳工安东尼奥和朋友，便满城追打。那的确是一次追猎。暴徒们最终追上了这群安哥拉人，并拳脚相加。数人被打成重伤，大多数人得以躲过一劫，但安东尼奥不幸掉队，被殴打致休克，几天后，1990年12月6日伤重不治身亡。

德国之声：后来，作案人被送上法庭，但此案广遭抨击。原因是什么？

吕德克：不得不说令人遗憾的是，作案人的确只被轻判，仅获数年监禁，而且此后也未服满刑期。

这一点与当时的社会风气有关：那时，整个种族主义浪潮被严重轻视和淡化，并用这样的说法予以开脱："这是些年轻人，重新统一后没有工作，没有前途，感到绝望，因而总要找个什么地方泄愤。"

这一次打人致死行为也被轻描淡写为青少年暴力，所以，作案人只被轻判--可惜，人们只能说，得到了轻判的奖励。几年后，参与谋杀安东尼奥的主要作案人之一甚至参与了另一次有极右翼动机的谋杀行为。所以，人们看到，那次审判毫无以儆效尤的功效，而是起到了完全相反的作用，即鼓励了作案人。

德国之声：距两德统一后发生的这一首起种族主义动机的谋杀事件已经过去了30年。您如何描绘现在的状况呢？

吕德克：依旧公开存在着严重的种族主义的和极右暴力。光是今年就发生了1000起以上针对难民及其住所的攻击事件，每天平均就有３起。

暴力仍和当时一样直接。我们所说的是，唆使狗追咬难民、光天化日之下拿瓶子砸受害人的脸。我们在2020 年看到的情景与1990年时毫无二致。

不同的是，数年来，对政界的极右影响明显增加，因此，也危险得多了。我们的确看到，德国选项党及围绕其的新极右翼正从内部攻击民主制度。

安东尼奥是两德统一后种族主义暴力的首名遇难者

德国之声：在德国，很多人认为，今天情况不一样。但仍有部分人说，不能接受那些肤色不同的人。您每天都与这一议题打交道，您觉得，情况有改进了吗？

吕德克：很遗憾，不能不说，重新统一30年后，德国国内仍存在着所谓的"禁区"，在那里，明显属于少数群体的人们无法感觉安全。这一现象在德东地区尤甚，但西部也有，例如，在多特蒙德或者柏林的部分地区。

这当然是重新统一进程中的一大失误：未能在过去30年里取得突破性进展。在德国，给予极右集团以沉重打击，这一点也未能实现。尽管如此，人们仍得指出，当然存在着区别，因为，当时若有人因肤色、出生地或宗教而被谋杀，无人对之感兴趣。

在这一点上，有了显著的变化。现在，我们有了一个成员更为广泛的公民社会，有受害人咨询站，有非政府组织、有立场的确非常鲜明的公民动议组织。这是最大的区别，而且当然是一种良好的发展。

阿马迪乌·安东尼奥基金会成立于1998年。该组织致力于民主制、反对极右主义、种族主义和反犹主义。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。