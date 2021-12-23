 专访：破坏国殇之柱证明中国制度野蛮 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.12.2021

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时政风云

专访：破坏国殇之柱证明中国制度野蛮

丹麦雕塑家高志活 (Jens Galschiøt)用作品国殇之柱纪念1989年北京天安门广场大屠杀的受害者。但这个作品昨天遭到香港大学移除。他告诉德国之声，这种行为只会让六四的叙事更强而有力。

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港大連夜拆除國殤之柱 藝術家不排除提告

(德国之声中文网)　德国之声：香港大学将雕像拆除移走，你的感觉如何？

高志活：这真的是一个悲伤的日子，是你不希望拥有的圣诞礼物，真的很非常悲伤。奇怪的是，我们真的问了两个月，发信给他们，说我们要去拆除，但我们根本没有联系窗口。我有一个律师，所以我想联系港大，但是一直得不到消息。所以我们真的不知道发生了什么事，突然在半夜，圣诞节前两天，他们就破坏了这个作品，这完全不公平。

德国之声：你认为当局为什么不回你的电话？

高志活：我真的不知道发生了什么事。我想也许他们害怕，也许他们就是会做这种事情，也许他们是想声明说：「我们想摧毁这个纪念碑，想展示我们的力量。」也许这是一种向民主运动示威的方式，说，不要谈论任何关于中国的事，不要有任何关于天安门的记忆，不要在任何地方点起蜡烛纪念，不要看到任何关于天安门的书，诸如此类。这是一种真的很野蛮方式，令人相当震惊。这也告诉我们此刻的香港是如何已经完全改变，这是香港的悲伤故事。

Hongkong Dänemark Säule der Schande

国殇之柱上刻满多个身躯扭曲面容痛苦的人像，象征遭到血腥镇压的死难者，基座上刻上「六四屠杀」和「老人岂能够杀光年轻人」，背面也有同样的英文语句。

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港大在22日深夜拆除国殇支柱引发争议后，现在另外两所香港重点大学内的民主女神像和六四浮雕也传出被移除或拆毁。香港国安法通过后，有关六四讨论还剩下多少空间?

香港大学22日深夜派多名工人移除悼念六四事件的艺术品「国殇之柱」，并在23日清晨将艺术品运离校园。该艺术品的作者对事件发展表示震惊，并扬言若作品有毁损，要向港大求偿。

有评论认为，港大校方下令将国殇之柱从校园移走的做法表明，香港高等教育当局看来是在遵循中央政府的命令，消除大学培养未来挑战中国统治的政治领导人的潜力，大学已从过去进行政治启蒙的地方变成了国家监控监管的场所。

德国之声：的确，香港曾经以促进表达自由为荣，这显然不再是事实。拆除雕像只是一长串事情中的另一件。你认为这个特定事件意味着什么？

高志活：每个人都同意，这个纪念碑相当重要，因为它是关于天安门镇压，是运动的一种象征。而现在，所有把它放上去的人，都被关进监狱或逃出香港，甚至连纪念碑都被他们砸了。所以当然，这对民主运动来说意味着很多东西。但奇怪的是，如果你对一个艺术家的作品这样做，只会让反弹力量更大。你越是这样做，你就越是证明这个雕像的重要性。像是我们现在的采访，还有他们在深夜拆除雕像被拍下的照片，现在这些都成为叙事的一部分。因此，无论对方在做什么，都是让这个叙事变得更强。所以此刻，这个雕塑更强大了。世界各地的很多人都在谈论香港正在做的事情，把拆除雕像作为一个象征，说明中国的制度现在是多么的野蛮。

德国之声：你是否有希望找回艺术品的残余部分？是的话，你有什么计划吗？

高志活：是的，我们可以在相关照片上发现，他们并没有摧毁整个作品。而是分成很多大块的部份。我认为可以把它们带到丹麦重组。我已经习惯了这种事情，所以现在我的目标是去做点什么，把它们带出香港到丹麦重组，然后办一个展览。在香港还有一些事情，关于私有财产的权利要处理。这是一个关于贸易的案件。他们破坏了一个私人的雕塑，而这牵涉大笔金钱。因此，他们的罪行可能已经违反他们自己的法律。香港有一个法律体系来保护贸易和私人财产，所以也许我们会提告，借此把雕像运出香港。

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