专访：破坏国殇之柱证明中国制度野蛮

(德国之声中文网) 德国之声：香港大学将雕像拆除移走，你的感觉如何？

高志活：这真的是一个悲伤的日子，是你不希望拥有的圣诞礼物，真的很非常悲伤。奇怪的是，我们真的问了两个月，发信给他们，说我们要去拆除，但我们根本没有联系窗口。我有一个律师，所以我想联系港大，但是一直得不到消息。所以我们真的不知道发生了什么事，突然在半夜，圣诞节前两天，他们就破坏了这个作品，这完全不公平。

德国之声：你认为当局为什么不回你的电话？

高志活：我真的不知道发生了什么事。我想也许他们害怕，也许他们就是会做这种事情，也许他们是想声明说：「我们想摧毁这个纪念碑，想展示我们的力量。」也许这是一种向民主运动示威的方式，说，不要谈论任何关于中国的事，不要有任何关于天安门的记忆，不要在任何地方点起蜡烛纪念，不要看到任何关于天安门的书，诸如此类。这是一种真的很野蛮方式，令人相当震惊。这也告诉我们此刻的香港是如何已经完全改变，这是香港的悲伤故事。

德国之声：的确，香港曾经以促进表达自由为荣，这显然不再是事实。拆除雕像只是一长串事情中的另一件。你认为这个特定事件意味着什么？

高志活：每个人都同意，这个纪念碑相当重要，因为它是关于天安门镇压，是运动的一种象征。而现在，所有把它放上去的人，都被关进监狱或逃出香港，甚至连纪念碑都被他们砸了。所以当然，这对民主运动来说意味着很多东西。但奇怪的是，如果你对一个艺术家的作品这样做，只会让反弹力量更大。你越是这样做，你就越是证明这个雕像的重要性。像是我们现在的采访，还有他们在深夜拆除雕像被拍下的照片，现在这些都成为叙事的一部分。因此，无论对方在做什么，都是让这个叙事变得更强。所以此刻，这个雕塑更强大了。世界各地的很多人都在谈论香港正在做的事情，把拆除雕像作为一个象征，说明中国的制度现在是多么的野蛮。

德国之声：你是否有希望找回艺术品的残余部分？是的话，你有什么计划吗？

高志活：是的，我们可以在相关照片上发现，他们并没有摧毁整个作品。而是分成很多大块的部份。我认为可以把它们带到丹麦重组。我已经习惯了这种事情，所以现在我的目标是去做点什么，把它们带出香港到丹麦重组，然后办一个展览。在香港还有一些事情，关于私有财产的权利要处理。这是一个关于贸易的案件。他们破坏了一个私人的雕塑，而这牵涉大笔金钱。因此，他们的罪行可能已经违反他们自己的法律。香港有一个法律体系来保护贸易和私人财产，所以也许我们会提告，借此把雕像运出香港。

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