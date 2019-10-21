 专访：看懂香港和加泰示威的异与同 | 评论分析 | DW | 22.10.2019

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专访：看懂香港和加泰示威的异与同

香港和加泰隆尼亚——身处在地球两端的示威者串连在一起，香港成为近日国际上的热门话题，香港甚至即将举办声援加泰的集会。香港社运引发蝴蝶效应，会变成全球化的新模式吗？在街头以外，各地的可比性实际有多大？德国之声就此採访了香港国际关係学者陈伟信。

Spanien Katalonien Protest Ausschreitung (Getty Images/P. Barrena)

德国之声：香港和加泰隆尼亚的示威成为讨论热点，许多人把两者相提并论，您认为它们有何共通和相异之处？

陈伟信：最多人讨论的当然是示威模式，加泰隆尼亚民众学習了香港的行动模式，国际间已有许多讨论。其次，加泰隆尼亚和香港都是在国内拥有自治权的行政实体，示威背后是地方与中央政府的角力。第三，两地在国内的经济地位举足轻重，加泰隆尼亚佔西班牙GDP大约两成，香港佔中国的GDP比重虽然愈来愈小，但是佔中国外国直接投资（FDI）高达70至75%，经济地位毋庸置疑。

如果说社运和实战模式，两场示威可以拿来比较；但他们背后的诉求、地方与中央政府关係、法理框架，其实都很难相提并论。

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随着香港「反送中」示威迈向第五个月，大规模反政府示威运动也在多个国家陆续爆发。其中，加泰罗尼亚与印度尼西亚的示威运动明显地参考了香港示威者的行动策略。德国之声访问了印尼与加泰罗尼亚的抗争者，了解他们采纳的观念与手法。 (21.10.2019)

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苹果公司上周将一款能够帮助香港示威者躲避警察追捕的App下架，被指向中国政府低头。争议风波尚未平息，总裁库克访问北京，与中国国家市场监督管理总局局长会面，更是引起关注。 (18.10.2019)

周二，美国众议院一致通过了《香港人权与民主法案》，而中国方面也立即表示“强烈愤慨和坚决反对”。那么这份法案究竟有哪些核心内容呢？ (16.10.2019)

德国之声：为何这麽说呢？两场运动有哪些迥异的地方？

陈伟信：首先，两者诉求不同。加泰隆尼亚提倡的是独立运动，从2015年提出独立路线图、2017年举办公投到2019年的判刑结果，都是独立运动衍生出来的效应。相反的，香港反修例运动的「五大诉求」当中，独立并不是选项。

第二，两场运动的法理框架不一样。加泰隆尼亚独立运动的诉求超出了自治法容许的范围，虽然示威者想把事件塑造为对抗威权政体，但是在法理上，现在的独立诉求与自治法框架有一定距离。这也是为什么西班牙政府坚持，认为加泰政府有责任平息示威。然而，香港示威所争取的都是「合法诉求」，独立调查委员会和双普选都是基本法框架下所允许的事。

德国之声：那麽对于政府如何处理示威，外界应该抱持同一标准看待吗？

陈伟信：两者不能直接比较的是，西班牙政府是民选政府，即使你觉得她的民主不够尽善尽美，西班牙和加泰政府的确是选举产生的。而北京和香港政府的民主成份很有限，且受到强烈质疑，这部分很重要。地方与中央政府的关係也很不同，马德里政府的对口沟通单位是加泰政府，但是港府在事件中某种程度其实代表了北京，而港府本身也是示威者针对的目标。

政府有多大权力处理示威是另一个问题，加泰政府的权力是高于港府的。在加泰隆尼亚，政治协商仍然是主流可接受的方案；但是我们看香港，当局才刚刚跟欧盟官员说 "You cannot negotiate with the mobs"，在这种情况下，加上本身体制上的局限，港府处理问题的手段和授权相当少。

Carrie Lam Hongkong Proteste im Parlament (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

香港示威者「五大訴求」當中沒有要求獨立，學者認為這是與加泰隆尼亞的主要差異之一。

德国之声：中国官方和媒体批评，西方看待香港和加泰隆尼亚示威时「双重标准」，你怎麽看？

陈伟信：中国这种对于人权问题的批评是常规操作。对西方社会来说，始终香港在中国拥有特别的角色，相对得到较多关注也很合理。加泰隆尼亚运动最受注目是两年前的独立公投，当时不同西方国家已有表态。而且加泰运动由2006年蕴酿到今年触发连串示威，已经是10年以上的脉络。但是香港出现目前的示威形态只不过是短短4个月，成为媒体可以探索的新议题。

德国之声：除了吸引媒体以外，看来西方政府对两场示威运动的关注度似乎也不一样？为何会出现这种情况？

陈伟信：香港运动的曝光率较高，因为议题本身跟中国扯上关係，在西方世界就已经值得关注，而且西方在香港明显存在他们利益。他们对香港示威的表态并非针对单一示威，而是背后牵涉一国两制、港府如何尝试影响港人的自由民主。其实香港议题重新进入西方世界是2014年的雨伞运动，但当年只持续了3个月就落幕了。这一次运动涉及的不光是港人，还有外国商人和侨民的直接利益。除了美国的《香港政策法》，欧洲和西方国家都没有明确而有效的框架，处理与香港和中国关係。这场运动促使西方社会，重新理解和演绎他们与香港的关係，以及更广义的与中国的关係。

就欧盟而言，他们早已讨论过加泰隆尼亚问题并达成共识--那就是纯粹的西班牙内政，相信西班牙民主政体会有解决方法。除非真的有很严重的人道问题，例如警暴达到欧洲不能容忍的程度，才会有新的取态。

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德国之声：像香港与加泰隆尼亚运动的连结，最近也有人拿来检视印尼、智利等地的示威，你认为「本地示威全球化」会是未来的趋势吗？

陈伟信：愈来愈多示威出现会是大家见到的常态，因为在当今政治中，愈来愈多人觉得无法在既有体制中表态。本地示威连结国际的全球化现象的确出现了，但仍然在实验和摸索的阶段，会不会成为趋势仍然言之尚早。我认为还要视乎议题的性质，例如英国的「反抗灭绝」（extinction rebellion）运动在香港没有引起共鸣。所以很关键的是，示威者有没有找到共鸣点串连不同地域，像香港示威提出的「Be Water」就明显是个成功的例子。

香港的示威策略的确为国际社会带来重要启示，很多学术研究陆续出炉，把香港视为社运的新模式。特色是无领袖，大量运用即时社交媒体和标籤（hash tag），短时间内建立渠道连结本地甚至世界各个角落，不止单向发佈讯息而是双向的协调，还有在网上不断自我修正立场和检讨策略。例如香港佔领机场，泰国和法国很久以前就有，但怎麽佔、佔完以后做甚麽、怎麽离场？香港这种流动性在传统社运中都不存在，相信香港示威的「范例」在全球有重要的参考价值。

陈伟信是香港中文大学全球研究学士课程兼任讲师。

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