专访：看懂香港和加泰示威的异与同

德国之声：香港和加泰隆尼亚的示威成为讨论热点，许多人把两者相提并论，您认为它们有何共通和相异之处？

陈伟信：最多人讨论的当然是示威模式，加泰隆尼亚民众学習了香港的行动模式，国际间已有许多讨论。其次，加泰隆尼亚和香港都是在国内拥有自治权的行政实体，示威背后是地方与中央政府的角力。第三，两地在国内的经济地位举足轻重，加泰隆尼亚佔西班牙GDP大约两成，香港佔中国的GDP比重虽然愈来愈小，但是佔中国外国直接投资（FDI）高达70至75%，经济地位毋庸置疑。

如果说社运和实战模式，两场示威可以拿来比较；但他们背后的诉求、地方与中央政府关係、法理框架，其实都很难相提并论。

德国之声：为何这麽说呢？两场运动有哪些迥异的地方？

陈伟信：首先，两者诉求不同。加泰隆尼亚提倡的是独立运动，从2015年提出独立路线图、2017年举办公投到2019年的判刑结果，都是独立运动衍生出来的效应。相反的，香港反修例运动的「五大诉求」当中，独立并不是选项。

第二，两场运动的法理框架不一样。加泰隆尼亚独立运动的诉求超出了自治法容许的范围，虽然示威者想把事件塑造为对抗威权政体，但是在法理上，现在的独立诉求与自治法框架有一定距离。这也是为什么西班牙政府坚持，认为加泰政府有责任平息示威。然而，香港示威所争取的都是「合法诉求」，独立调查委员会和双普选都是基本法框架下所允许的事。

德国之声：那麽对于政府如何处理示威，外界应该抱持同一标准看待吗？

陈伟信：两者不能直接比较的是，西班牙政府是民选政府，即使你觉得她的民主不够尽善尽美，西班牙和加泰政府的确是选举产生的。而北京和香港政府的民主成份很有限，且受到强烈质疑，这部分很重要。地方与中央政府的关係也很不同，马德里政府的对口沟通单位是加泰政府，但是港府在事件中某种程度其实代表了北京，而港府本身也是示威者针对的目标。

政府有多大权力处理示威是另一个问题，加泰政府的权力是高于港府的。在加泰隆尼亚，政治协商仍然是主流可接受的方案；但是我们看香港，当局才刚刚跟欧盟官员说 "You cannot negotiate with the mobs"，在这种情况下，加上本身体制上的局限，港府处理问题的手段和授权相当少。

德国之声：中国官方和媒体批评，西方看待香港和加泰隆尼亚示威时「双重标准」，你怎麽看？

陈伟信：中国这种对于人权问题的批评是常规操作。对西方社会来说，始终香港在中国拥有特别的角色，相对得到较多关注也很合理。加泰隆尼亚运动最受注目是两年前的独立公投，当时不同西方国家已有表态。而且加泰运动由2006年蕴酿到今年触发连串示威，已经是10年以上的脉络。但是香港出现目前的示威形态只不过是短短4个月，成为媒体可以探索的新议题。

德国之声：除了吸引媒体以外，看来西方政府对两场示威运动的关注度似乎也不一样？为何会出现这种情况？

陈伟信：香港运动的曝光率较高，因为议题本身跟中国扯上关係，在西方世界就已经值得关注，而且西方在香港明显存在他们利益。他们对香港示威的表态并非针对单一示威，而是背后牵涉一国两制、港府如何尝试影响港人的自由民主。其实香港议题重新进入西方世界是2014年的雨伞运动，但当年只持续了3个月就落幕了。这一次运动涉及的不光是港人，还有外国商人和侨民的直接利益。除了美国的《香港政策法》，欧洲和西方国家都没有明确而有效的框架，处理与香港和中国关係。这场运动促使西方社会，重新理解和演绎他们与香港的关係，以及更广义的与中国的关係。

就欧盟而言，他们早已讨论过加泰隆尼亚问题并达成共识--那就是纯粹的西班牙内政，相信西班牙民主政体会有解决方法。除非真的有很严重的人道问题，例如警暴达到欧洲不能容忍的程度，才会有新的取态。

香港历年来的公民抗争运动 反“送中”、反修例 2019年6月12日，《逃犯条例》修订案二读，大批抗议民众包围立法会。6月9日，香港发生回归以来规模最大的示威集会，反对被称为“送中法”的修订案。据组织者称，参与人数超过百万。

香港历年来的公民抗争运动 一桩命案引起的司法争议 2019年4月，香港立法会对草案完成首读。政府修法的背景是为了向台湾引渡一名杀人嫌犯。但批评者担心，《逃犯条例》修订后，将为向中国大陆遣返、引渡嫌疑人打开大门，威胁香港的司法独立和人权保障。

香港历年来的公民抗争运动 “占中九子”案宣判 2019年4月9日，“雨伞革命”中的“占中九子案”宣判，9人全部罪成，其中戴耀廷、陈健民及朱耀明被判入狱16个月。有报道称，法官受到了来自中央政府的压力，被要求重判以为警示。

香港历年来的公民抗争运动 首次颁布党禁 2018年9月，香港政府出于"国家安全"考虑，禁止主张独立的香港民族党继续运作。这是主权移交中国21年后，首次有政党在香港被禁。民族党召集人陈浩天（图中）曾表示，港独是“达成香港民主唯一方法”。

香港历年来的公民抗争运动 高铁一地两检 2018年9月，广深港高铁香港段在一片争议声中正式通车，图为香港特首林郑月娥乘坐首航。争议焦点是设立由中国大陆执法人员执行大陆法律的“内地口岸区"，该措施受到泛民阵营的强烈反对。

香港历年来的公民抗争运动 维园六四烛光晚会 每年6月4日晚，香港民众都会聚集在维多利亚公园举行纪念1989年六四天安门屠杀死难者的烛光晚会。每年的参加人数从数万到十几万不等，是世界上规模最大的六四悼念活动。

香港历年来的公民抗争运动 反对人大释法 2016年10月，中国人大第五次对香港基本法释法。争议内容是有关立法会议员宣誓的具体规定和效力。这是北京对香港议员宣誓风波的回应，被视为对港独势力发出的强硬信号，引发较大规模的民众抗议示威。

香港历年来的公民抗争运动 铜锣湾书店事件 2015年10月起，以销售“禁书”而著称的香港铜锣湾书店的股东及员工共五人先后失踪。后证实他们均在中国大陆受到控制，当局称他们是因违法行为受调查。该事件引发香港和国际舆论震惊和谴责，以及民众的持续抗议。

香港历年来的公民抗争运动 雨伞运动 2014年9月至12月，香港发生了一系列争取更多民主、要求真普选的抗议运动。示威者用来抵抗警方胡椒喷雾使用的黄色雨伞，成为此次运动的象征。亦称“占领运动”的这一事件被视为香港最大型的公民抗命运动。

香港历年来的公民抗争运动 反基本法23条立法 2003年7月，因反对有巨大争议基本法第23条立法，香港50万人参与七一大游行，成为主权回归后规模最大一次抗议运动。根据基本法中的第23条，香港应就涉及国家安全、分裂国家、煽动颠覆、窃取国家机密等多项罪名立法。特区政府因无法在立法会取得足够票数支持，最终终止立法程序。



德国之声：像香港与加泰隆尼亚运动的连结，最近也有人拿来检视印尼、智利等地的示威，你认为「本地示威全球化」会是未来的趋势吗？

陈伟信：愈来愈多示威出现会是大家见到的常态，因为在当今政治中，愈来愈多人觉得无法在既有体制中表态。本地示威连结国际的全球化现象的确出现了，但仍然在实验和摸索的阶段，会不会成为趋势仍然言之尚早。我认为还要视乎议题的性质，例如英国的「反抗灭绝」（extinction rebellion）运动在香港没有引起共鸣。所以很关键的是，示威者有没有找到共鸣点串连不同地域，像香港示威提出的「Be Water」就明显是个成功的例子。

香港的示威策略的确为国际社会带来重要启示，很多学术研究陆续出炉，把香港视为社运的新模式。特色是无领袖，大量运用即时社交媒体和标籤（hash tag），短时间内建立渠道连结本地甚至世界各个角落，不止单向发佈讯息而是双向的协调，还有在网上不断自我修正立场和检讨策略。例如香港佔领机场，泰国和法国很久以前就有，但怎麽佔、佔完以后做甚麽、怎麽离场？香港这种流动性在传统社运中都不存在，相信香港示威的「范例」在全球有重要的参考价值。

陈伟信是香港中文大学全球研究学士课程兼任讲师。

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