专访：看懂中共第三份历史决议

(德国之声中文网) 中共六中全会在11月11日闭幕后5天发布第三份历史决议全文：《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，德国之声请到会前曾经预测决议内容的专家，台湾政治大学东亚所所长王信贤，分析全文中的亮点。

德国之声：全文公布，跟您预测的走向差不多吗？

王信贤：第一个就是，公告的时间很短，我觉得有点讶异，原本预估大概是一个星期，这次我是觉得满早的。当然有各种传言说什么时候要出来，出炉的时间缩短了当然意味着内部没什么太大的反对声音，顶多只是文字上的修正而已。另外一个就是它公布的时间是在拜习会之后，我们要去看一下这中间是不是有所关联。16日晚上央视新闻联播增加时间，大概70分钟，40分钟在讲这个决议案，第一则是这个，第二则才是在讲拜习会。这中间的联系让我觉得满感兴趣的。

我的推测大概就是说，你会发现在这个决议案里头，涉及到对外的部分，比如我在看「百年未有之大变局」，我觉得这些部分都相对和缓，它都没有点名美中之间怎么样，这个跟之前我自己本身的预期其实是满像的， 二十大之前，他内外都要维稳，也没有什么「战狼外交」，拜习会习近平在打招呼的时候也称乎拜登「老朋友」，他要营造出来的是美中关系其实是一个比较稳定的状态，虽然后来包括新华社他们发的新闻稿跟美国稍微有点落差，但是他想营造出来的就是美中之间已经达成协议，要形成一道防火墙或者是护栏。

德国之声：这3万6千多字的决议文重点何在?

王信贤：它其实是为了树立正确的党史观，那就是习近平过去一直所提的， 跟今年7月1日的中国共产党百年大庆还有纪念辛亥革命100 周年我觉得满接近的，这个部分其实没有太大的意外。从结构来看，它分几个部分，前3个部分包括「新民族主义革命」、「 社会主义革命建设」、「改革开放时期」这3个部分都是属于毛邓江胡的时期，篇幅只占9千6百多字，可是在第4个部分，中国社会主义新时代的改革，就是在习的时代，总共1万9千多字，大概两倍。

当然决议的内容有写了，前3个阶段，第一个决议案跟第二个历史决议案里头都提了，还有在改革开放的时候，纪念10周年、20周年、30周年、40周年也大致上都提了，所以只是比较简要的去提。这么重要的历史决议案，习近平还是把属于他自己的事情，文字占到整个全文超过百分之50，超过前3个时期的两倍，从这个角度来看，我认为习近平还是在彰显自己的政绩。

德国之声：全文中习近平出现23 次、毛泽东18次、邓小平6次、江胡各一次，这也是有意义的吗?

王信贤：当然是有意义的，老共在写这种重要的文件里，这个全部都是算过的。另外一个就是里头提到「核心」的部分，这个在中共里头是非常非常重要的，过去以来，毛是核心、邓是核心、江是核心、胡不是，习是，可是在这个决议案的「核心」的部分只有毛跟习两个人，而且毛只有出现1次，习出现了7次。它通常都会讲以谁为代表的中国共产党人，所以真正的核心就是权力定于一尊，习提了7次，表示在这个百年的历史里头，其实他是最重要的。我觉得这个还是在烘托习本身的历史地位，这个是概无异议的。

再来就是它提到百年奋斗的意义里面，讲说中共的百年奋斗意义在于改变中国人民的命运，这过去是一直讲的。另外一个部分就是，习近平一直想要成为马克思主义真正的继承者，里头提到马克思主义中国化带给马克思主义强大的生命力，那一段又重新提了资本主义跟社会主义两个意识形态的问题。很重要就在于，89年到91年很多东欧国家垮台，91年苏联解体。很多人说共产主义被丢入历史的灰烬，或者福山所讲的《历史的终结及最后之人》，意思就是资本主义大获全胜。

它的意思是说今天中国共产党把中国变成全球第二大经济体，重新带给马克思主义一种生命力，马克思主义并没有消亡，是中国重新把它给中国化，提供它现实的意义。它第四个部分讲的是影响世界历史，为开发中国家提供一种新的方案，提供一种解决的路径、一种中国 方案、中国模式和典范，从它的角度来看，这个才能够真正完全确立习近平他的地位，因为他提供一种新的民主方案，这个东西是习近平在中共取得联合国合法席位50周年讲到的，民主不是个别国家的专利，是各国人民的权利，他提供一种新的中国道路和制度或者是中国价值给其他国家参考。

德国之声：决议文中跟您所想的差异是什么?

王信贤：跟我当初所想的稍微有点出入就是我觉得关于毛泽东跟文革、大跃进的这个部份。过去大家一直讲「两个互不否定」，其实在最近这几个月，习近平或者是相关党内的文件里都一直在提，文革本身，过去讲的是「错误」，后来变成一个「艰难探索」。 回到这个决议上看，它甚至讲的是「灾难」，「反右」、「大跃进」的这些错误。它提到的是对毛泽东的评价，说毛泽东「错误的估计」，也同意第二个决议面对毛泽东跟对毛泽东思想的评价。这个部分我稍微有点惊讶。

可是你再看它讲文革的这个部分的时候，其实他讲的是四人帮运用毛泽东「错误的估计」带来了灾难，我觉得还是很有技巧地去把它区分开来，就是毛泽东对党内外形势的「错误估计」，但是真正是四人帮居心叵测，运用毛泽东他个人任识的错误导致这么大的灾难。

另外一个就是它提了「六四」，当然提得非常有技巧，用自己党内惯用的「1989年春夏之交严重的政治风波」，这个东西会提出来没有意外，但是我觉得非常有趣的地方在于，当我们在看老共的这些文件的时候，要「再脉络化」，把前后文看清楚。他先讲到了东欧跟苏联这些国家相继垮台，指出当时有一个境外反社会主义的势力，而中国也在面对这一种势力的入侵。

它说：「由于国际上反共反社会主义的敌对势力的支持和煽动，国际大气候和国内小气候导致...」这个原因全部都是来自于国际上的这种力量，很轻描淡写地讲到国内的小气候，共产党没有错，把这个事情归责于国际。接着它说，东欧苏联都垮了，可是中共没有垮。「党和政府依靠人民，旗帜鲜明反对动乱，捍卫...」它其实是在称讚，党在这个国际的大趋势下挺下来了。

德国之声：有关台湾的内容如何解读？

王信贤：港澳的部份谈了631个字，台湾的部份谈了357个字，这个比例我觉得跟过去每次党的政治报告，或者是每年国务院的政府工作报告有一些落差。以前港澳是1个部分，台湾是1个部份，大概会是1比1，有时候是台比港澳多一点。这次他在讲港澳的时候，讲的非常非常细，包括内部的事情，包括「爱国者治港」、《国安法》、公署等细节事项都提。

整体来讲，共产党在看港澳台其实是一起看，2019年香港的反送中之后，北京在看待港澳台是一体的，从它内部的组织或者体制都看得出来。对于香港的事情，过去这两年基本上一直是比较急，对于台湾的事情，很重要但是它一时之间没有办法提出一个比较好的对策，因为光是台湾问题本身的话，它没有太大的问题，但是重点在于(台湾)背后有美国，是美中之间竞争的最前缘，所以一时之间它也找不出一个更好的办法来，目前只能是这样。「急港缓台」，过去这一年来看香港是比较急，台湾稍微和缓，决议里头大概也看得出来。

比例会差这么多很大的原因就在于香港的问题它大致解决了，直接讲述这是属于习近平时期的政绩，但台湾的部分，能够站出来讲的东西事实上不是太多，包括提到马习会、对台的一些优惠的政策，大概就是「两岸一家亲」这个东西，看得出来最重要的还是「反独」。这个阶段，台湾问题既然解决不了，那就是要「反独」优先，区隔对待，精准打击「台独」，把「台独」跟一般民众分开来。

过去这两周以来，我们也看到新闻的热点包括了要订「台独专法」、以及公布台独顽固分子清单等。这些还是国台办自问自答，由国台办记者去问马晓光问题，再由马来回答，表示官方要释放出这些讯息。

德国之声：并不像有些人预测把「统一台湾」提上时程。

王信贤：我觉得是现阶段。现在基本上，「解决台湾问题，祖国完全统一」这几个字几乎变成发语词，这次的决议案也是把这个当做第一句话，现在中国大陆的官员或者智库学者现在涉台都讲这个东西。把「一国两制」、「 祖国统一」放进去决议案，有历史意义在。相较于前两个决议案，第一个没有涉台的问题，第二个主要是党内的部分，第三个决议案把台湾放进来中国整个发展的进程。过去两岸关系、台湾问题可能是他要解决的好多问题之一。可是当他把这个东西放进去决议案里头，就有历史意义在，放进习近平的「新征程」里面，可能就要随着他接下来2035年、2049年的规划走。

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