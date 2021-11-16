 专访：看懂中共第三份历史决议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.11.2021

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专访：看懂中共第三份历史决议

16日拜习会后，中共发布第三份历史决议全文，3万6千多字的内容，大部份不出专家所料，将习近平推至权力最高峰，但台湾政治大学东亚所所长王信贤分析，公布时间、部份细节脉络，以及台湾部份都有重要的时代意义。

China I Sechste Generalversammlung des Zentralkomitees in Peking

中国共产党在11月16日公布第三份历史决议全文，各界关注这份历史文件如何左右中国未来的发展。

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中共十九届六中全会闭幕，尽管历史决议全文尚未公布，但全会公报已经展露出决议文的大致样貌。政论家邓聿文做出三重解读，其一便是习近平要到2035年才会退位。

中共第三份历史决议于六中全会结束多日后终于发表。该文件重点阐述了中共十八大之后所面临的国内外挑战与取得的成就，是为习近平个人与习近平思想做历史定位的重要文献。

刚刚结束的中共中央六中全会，确定了习近平的领导地位，也确立了“习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。” 德语媒体认为，围绕习近平的个人崇拜也将进入一个新的高度。

极权主义体制的政治恐怖、僵化意识形态、统制经济和政治虚伪会造成社会结构的退化和停滞。在这个意义上，中共十九届六中全会通过的这份历史决议，不仅宣告了一个新极权主义的诞生，或许也同时宣告了她的终结。

有评论认为，习近平新时代的第三份历史决议提及台湾问题，但是这并不是中共历史决议首次纳入台湾。对中共而言，第二个百年征程（2049年）必然要解决台湾问题。然而，邓小平下决心仍办不成的事，习近平就能够搞定吗？

(德国之声中文网)　中共六中全会在11月11日闭幕后5天发布第三份历史决议全文：《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，德国之声请到会前曾经预测决议内容的专家，台湾政治大学东亚所所长王信贤，分析全文中的亮点。

德国之声：全文公布，跟您预测的走向差不多吗？

王信贤：第一个就是，公告的时间很短，我觉得有点讶异，原本预估大概是一个星期，这次我是觉得满早的。当然有各种传言说什么时候要出来，出炉的时间缩短了当然意味着内部没什么太大的反对声音，顶多只是文字上的修正而已。另外一个就是它公布的时间是在拜习会之后，我们要去看一下这中间是不是有所关联。16日晚上央视新闻联播增加时间，大概70分钟，40分钟在讲这个决议案，第一则是这个，第二则才是在讲拜习会。这中间的联系让我觉得满感兴趣的。 

我的推测大概就是说，你会发现在这个决议案里头，涉及到对外的部分，比如我在看「百年未有之大变局」，我觉得这些部分都相对和缓，它都没有点名美中之间怎么样，这个跟之前我自己本身的预期其实是满像的， 二十大之前，他内外都要维稳，也没有什么「战狼外交」，拜习会习近平在打招呼的时候也称乎拜登「老朋友」，他要营造出来的是美中关系其实是一个比较稳定的状态，虽然后来包括新华社他们发的新闻稿跟美国稍微有点落差，但是他想营造出来的就是美中之间已经达成协议，要形成一道防火墙或者是护栏。

德国之声：这3万6千多字的决议文重点何在?

王信贤：它其实是为了树立正确的党史观，那就是习近平过去一直所提的， 跟今年7月1日的中国共产党百年大庆还有纪念辛亥革命100 周年我觉得满接近的，这个部分其实没有太大的意外。从结构来看，它分几个部分，前3个部分包括「新民族主义革命」、「 社会主义革命建设」、「改革开放时期」这3个部分都是属于毛邓江胡的时期，篇幅只占9千6百多字，可是在第4个部分，中国社会主义新时代的改革，就是在习的时代，总共1万9千多字，大概两倍。

当然决议的内容有写了，前3个阶段，第一个决议案跟第二个历史决议案里头都提了，还有在改革开放的时候，纪念10周年、20周年、30周年、40周年也大致上都提了，所以只是比较简要的去提。这么重要的历史决议案，习近平还是把属于他自己的事情，文字占到整个全文超过百分之50，超过前3个时期的两倍，从这个角度来看，我认为习近平还是在彰显自己的政绩。

Symbolbild China Zwei-Kind-Politik gelockert

政大东亚所所长王信贤表示，中共第三份历史决议以「灾难」形容文化大革命出乎他的意料。

德国之声：全文中习近平出现23 次、毛泽东18次、邓小平6次、江胡各一次，这也是有意义的吗?

王信贤：当然是有意义的，老共在写这种重要的文件里，这个全部都是算过的。另外一个就是里头提到「核心」的部分，这个在中共里头是非常非常重要的，过去以来，毛是核心、邓是核心、江是核心、胡不是，习是，可是在这个决议案的「核心」的部分只有毛跟习两个人，而且毛只有出现1次，习出现了7次。它通常都会讲以谁为代表的中国共产党人，所以真正的核心就是权力定于一尊，习提了7次，表示在这个百年的历史里头，其实他是最重要的。我觉得这个还是在烘托习本身的历史地位，这个是概无异议的。

再来就是它提到百年奋斗的意义里面，讲说中共的百年奋斗意义在于改变中国人民的命运，这过去是一直讲的。另外一个部分就是，习近平一直想要成为马克思主义真正的继承者，里头提到马克思主义中国化带给马克思主义强大的生命力，那一段又重新提了资本主义跟社会主义两个意识形态的问题。很重要就在于，89年到91年很多东欧国家垮台，91年苏联解体。很多人说共产主义被丢入历史的灰烬，或者福山所讲的《历史的终结及最后之人》，意思就是资本主义大获全胜。

它的意思是说今天中国共产党把中国变成全球第二大经济体，重新带给马克思主义一种生命力，马克思主义并没有消亡，是中国重新把它给中国化，提供它现实的意义。它第四个部分讲的是影响世界历史，为开发中国家提供一种新的方案，提供一种解决的路径、一种中国 方案、中国模式和典范，从它的角度来看，这个才能够真正完全确立习近平他的地位，因为他提供一种新的民主方案，这个东西是习近平在中共取得联合国合法席位50周年讲到的，民主不是个别国家的专利，是各国人民的权利，他提供一种新的中国道路和制度或者是中国价值给其他国家参考。

德国之声：决议文中跟您所想的差异是什么?

王信贤：跟我当初所想的稍微有点出入就是我觉得关于毛泽东跟文革、大跃进的这个部份。过去大家一直讲「两个互不否定」，其实在最近这几个月，习近平或者是相关党内的文件里都一直在提，文革本身，过去讲的是「错误」，后来变成一个「艰难探索」。 回到这个决议上看，它甚至讲的是「灾难」，「反右」、「大跃进」的这些错误。它提到的是对毛泽东的评价，说毛泽东「错误的估计」，也同意第二个决议面对毛泽东跟对毛泽东思想的评价。这个部分我稍微有点惊讶。

可是你再看它讲文革的这个部分的时候，其实他讲的是四人帮运用毛泽东「错误的估计」带来了灾难，我觉得还是很有技巧地去把它区分开来，就是毛泽东对党内外形势的「错误估计」，但是真正是四人帮居心叵测，运用毛泽东他个人任识的错误导致这么大的灾难。

另外一个就是它提了「六四」，当然提得非常有技巧，用自己党内惯用的「1989年春夏之交严重的政治风波」，这个东西会提出来没有意外，但是我觉得非常有趣的地方在于，当我们在看老共的这些文件的时候，要「再脉络化」，把前后文看清楚。他先讲到了东欧跟苏联这些国家相继垮台，指出当时有一个境外反社会主义的势力，而中国也在面对这一种势力的入侵。

它说：「由于国际上反共反社会主义的敌对势力的支持和煽动，国际大气候和国内小气候导致...」这个原因全部都是来自于国际上的这种力量，很轻描淡写地讲到国内的小气候，共产党没有错，把这个事情归责于国际。接着它说，东欧苏联都垮了，可是中共没有垮。「党和政府依靠人民，旗帜鲜明反对动乱，捍卫...」它其实是在称讚，党在这个国际的大趋势下挺下来了。

德国之声：有关台湾的内容如何解读？

王信贤：港澳的部份谈了631个字，台湾的部份谈了357个字，这个比例我觉得跟过去每次党的政治报告，或者是每年国务院的政府工作报告有一些落差。以前港澳是1个部分，台湾是1个部份，大概会是1比1，有时候是台比港澳多一点。这次他在讲港澳的时候，讲的非常非常细，包括内部的事情，包括「爱国者治港」、《国安法》、公署等细节事项都提。 

整体来讲，共产党在看港澳台其实是一起看，2019年香港的反送中之后，北京在看待港澳台是一体的，从它内部的组织或者体制都看得出来。对于香港的事情，过去这两年基本上一直是比较急，对于台湾的事情，很重要但是它一时之间没有办法提出一个比较好的对策，因为光是台湾问题本身的话，它没有太大的问题，但是重点在于(台湾)背后有美国，是美中之间竞争的最前缘，所以一时之间它也找不出一个更好的办法来，目前只能是这样。「急港缓台」，过去这一年来看香港是比较急，台湾稍微和缓，决议里头大概也看得出来。

比例会差这么多很大的原因就在于香港的问题它大致解决了，直接讲述这是属于习近平时期的政绩，但台湾的部分，能够站出来讲的东西事实上不是太多，包括提到马习会、对台的一些优惠的政策，大概就是「两岸一家亲」这个东西，看得出来最重要的还是「反独」。这个阶段，台湾问题既然解决不了，那就是要「反独」优先，区隔对待，精准打击「台独」，把「台独」跟一般民众分开来。

过去这两周以来，我们也看到新闻的热点包括了要订「台独专法」、以及公布台独顽固分子清单等。这些还是国台办自问自答，由国台办记者去问马晓光问题，再由马来回答，表示官方要释放出这些讯息。

德国之声：并不像有些人预测把「统一台湾」提上时程。

王信贤：我觉得是现阶段。现在基本上，「解决台湾问题，祖国完全统一」这几个字几乎变成发语词，这次的决议案也是把这个当做第一句话，现在中国大陆的官员或者智库学者现在涉台都讲这个东西。把「一国两制」、「 祖国统一」放进去决议案，有历史意义在。相较于前两个决议案，第一个没有涉台的问题，第二个主要是党内的部分，第三个决议案把台湾放进来中国整个发展的进程。过去两岸关系、台湾问题可能是他要解决的好多问题之一。可是当他把这个东西放进去决议案里头，就有历史意义在，放进习近平的「新征程」里面，可能就要随着他接下来2035年、2049年的规划走。

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