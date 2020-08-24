专访白俄罗斯反对派领袖：人民已经觉醒

德国之声：未来数天，你认为白俄罗斯的情况会怎样发展？目前，在明斯克等多地都有大规模示威，卢卡申科持枪现身，显示他不会主动下台。未来可能会发生什么？你担心会发生真正的暴力事件吗？

哈诺夫斯卡娅：我看了这段视频（卢卡申科持枪现身），都说不出话来，因为这太糟糕了。然而我们的人民已经发生了转变。我不知道未来的数天会发生什么，但我知道，不远的未来会发生什么。我们的人民不会放手不管，他们已经觉醒，需要放手的人是卢卡申科先生。人民不会原谅他，人们不会原谅选举后发生的这些事情。

德国之声：与此同时，你和白俄罗斯反对派协调委员会都说，在（希望能够）即将举行的自由公正的选举中，任何人都可以参加。这是否意味着，卢卡申科先生也可以参加？

哈诺夫斯卡娅：这只取决于他本人。我们是一个自由国度，任何人都可以参加这样的选举。

德国之声：对于欧盟--也包括德国--给予白俄罗斯人民和你们的支持，你满意吗？

哈诺夫斯卡娅：我们当然从这些国家得到了很多支持，很多国家的领导人都与我联系，向我们的人民表态他们的支持态度。他们受到了我们人民的鼓舞，而我也很确定，他们尽最大努力来组织支援和帮助。

德国之声：你认为，欧盟以及国际社会还可以为白俄罗斯民众做哪些事情？

哈诺夫斯卡娅：这取决于每个国家，我必须说，我们感激任何他们能够展示的支持。至于他们具体是怎样做的，这取决于他们自身。

季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）参加了8月9日白俄罗斯总统选举。她是这次选举中卢卡申科唯一的竞争对手。根据白俄罗斯官方通报，季哈诺夫斯卡娅得票仅9.9%，而卢卡申科得票率超过80%。季哈诺夫斯卡娅不承认选举失败，称有选举舞弊行为。出于自身安全考量，季哈诺夫斯卡娅在大选后离开白俄罗斯。

观看视频 01:57 白俄罗斯抗争再起

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。