专访：疫情扩散之际，我们只能自救

(德国之声中文网) 德国之声：武汉封城至今已超过两周，可以请您叙述一下您带家人到医院就诊时目睹的情景吗？

罗伦斯: 武汉所有指定治疗新冠病毒的医院都满了，没有指定的门诊也很多人。 每天基本上需要排几个小时的队，才能有医生协助检查。 整个科排队的环境中，全部都是咳嗽的病人。 如果你是一个健康的人，长期会曝露在高风险的环境中。 我爸跟我妈都确诊阳性了。

我们一开始是去同济医院，医护人员基本上都有合格装备。 但是，环境是非常差的，因为所有注射、抽血跟等待检查的病人全部都在一个小房间内。 医护人员全副武装的在里面抽血打针，他们完全没有把病人隔开。 武汉第六医院也是非常多病情严重的病人躺在那边接受注射或是吸氧，其他人都在排队等着给医生看。 排队时，有些病情严重的老年人边等边哭。

基本上，病人得不到有效救助，而医院病床也都是满的，所以也无法让病情严重的病人住院治疗。 他主要是开点药，让你回家继续隔离。 如果是你排很久让医生打针的话，医院的态度也是比较推托。 即便确诊了，医院也不会给每个人都开确诊。 有些人会开个CT给你，即便CT显示肺部已经感染，不是每个人都能做核酸检测，而做核酸检测也要排队。

这个核酸的检测是一个非常容易暴露病毒的过程。 医生都有防护，但是病人取样的时候是需要一个一个排队，在零防护的情况下接受检查。 那这个零防护的病人有很大机率吸入前一个病人所产生的气溶胶，也相对把病毒吸进去。 所以如果他是一个健康的人，他如果排在一个病人的后面，他很可能就会感染病毒。 因为在取试纸的时候是不能戴口罩的。 所有的医院都没有合格的环境可以取这个样体。

德国之声：过去几周武汉及湖北省各地不断传出医疗物资短缺的情况，但也看到中国各省不断运送物资到武汉。 请问目前物资短缺的状况有所改善了吗？

罗伦斯: 民众一般还是买不到口罩、消毒酒精等医疗防护的器具，而医院也是非常紧张的。 目前主要有一部份的捐赠物资到位了，所以医院的情况稍微好一点，但也不可能按照正规流程，三四个小时就换口罩，6到8个小时换防护服。 现在物资无法让他们达到这样的情况。 很多医护人员都连续工作八个小时，而八个小时内整套装备都换不了。 湖北周边其他的乡镇物资都更紧缺，几乎所有的县市都告急，不断呼吁外界提供协助。

德国之声：目前各界对于中国政府公布的确诊及死亡数字仍存有一些疑问。 从你的观察，武汉当地目前的确诊及死亡数字是比中国政府所公布的高出许多吗？

罗伦斯：我认为目前的确诊案例跟死亡案例肯定高出很多。 每个病人到发烧门诊排队，但他只是排队做CT检查，但CT检查不能作为确诊依据的。 而他们就被安排回家了。 他们还要去排队做核酸检查，做了核酸检查后，才可以真的确诊是否得了新型冠状病毒。 如果没有做核酸检查的话，即便有肺部感染或因病情严重死亡的案例，都不会依照新型冠状病毒来确诊。 你必须做核酸检测后，才会视为确诊病人。

我父亲做了核酸检测后，被鉴定为确诊病人，但是具体上报了没有也不清楚。 我母亲做了ＣＴ但没有做核酸检测，所以她的情况肯定不会算进确诊案例。 死亡病人也是一样的。 有可能是肺部感染引起别的并发症，那医院也不会将那个案例算为是新型冠状病毒致死的病例。

目前家里没有私家车的病人，只能靠小区内的一两台出租车或是自愿者的车到医院。 120专线已经无法负荷大量的需求，已经完全忙不过来了。 有的病人只能自己走路走到医院去，而他可能因为病毒引起呼吸不顺畅，他可能在路途中呼吸不过来就过世了，这样也没有人会把他列入确诊死亡范围内。

德国之声：中国政府仿造非典时期「小汤山」医院所建造的火神山医院周一正式启用。 您认为这两个医院能够有效协助缓解武汉医疗院所目前面临的压力吗？

罗伦斯：就雷神山跟火神山两家医院来说，他可能可以缓减一下正规医院的压力，但是据我来看，他所能提供的2000多个床位，还不太能够缓解医院的压力。 因为医院的压力主要是工作人员的疲劳，然后防护用品得不够，所以他们无法正常轮换班次。 另外病人很多疗程也很长，医院病床的周转率跟不上，导致病床很紧张。 如果说你建立了两个病床总量2000的医院，但病人还没从其他医院转出去，又会有更多病人进来。 他现在已经开放很多病床很少的小医院来参与救助。

德国之声：身为医疗行业的一员，您怎么审视武汉政府与中国政府处理这次疫情的方法？ 您认为疫情会对武汉与中国经济造成什么样的冲击？

罗伦斯：武汉市政府跟中国政府在处理疫情的上面，肯定是很糟糕的。 因为从一开始消息封锁，以及公布的结果是不会人传染，所以很多年纪大的人，他们比较相信新闻上说的东西，他们便很掉以轻心的出去参加社交活动。 结果很大一批老年人便感染了。 后来，政府的处置方法基本上是靠医院跟病人的自救，到现在为止都是在靠医院工作人员加班工作，以及病人很辛苦的跑来跑去，排队看病，基本上就是自救。

政府所谓的小区救助，实际上是没有起到效果的。 因为你打小区的电话，电话就会让你去医院。 他也只是负责把你送到医院，而有可能你回来的车得等很久。 我觉得政府在处理这件事情上，是完全失败的。 现在来说，整个疫情仍然处于失控的状态。

所有的病人还是需要日常生活跟购物，而正常的市民也会跟他们存在一个空间，有感染的机率。 他们每天都要奔波于家里跟医院之间，基本上也没有所谓的比较好的隔离措施。 而且这个病造成呼吸困难后，还会有咳痰的现象，所以他很大程度上，要病人无时无刻都戴口罩是很困难的，因为如果他呼吸困难，他会把口罩拿下来呼吸。 而病人在医院里面吸氧或咳嗽的时候，都不会合格的戴口罩。

新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空 病毒跟着来 日本本周撤侨，首架从武汉返回东京的飞机上，有3人被确诊新冠病毒肺炎患者。共同社报道，搭载210名住在当地日侨的第二班包机也抵达东京，在机内接受检疫时，多人出现咳嗽等症状。对于今年要举办奥运会的日本而言，肺炎疫情无疑也给这场体育盛事蒙上一层阴影。

新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空 紧张防范 多个国家已积极采取措施防范疫情，英国航空、美联航、汉莎等多家航空公司暂停来往中国的飞机。图为印尼班达亚齐国际机场在入境关口设置了红外线扫描仪，提高对入境遊客的体温检测，以防范冠状病毒肺炎的传入。

新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空 一“罩”难求 确诊病例不断上升，民众们抢购口罩，多地口罩大缺货，在一“罩”难求的情况下，民众想出了不少方法，自制“防护装备”。有人将柚子皮穿孔绑上绳子，充当一个临时的“柚子口罩”。有民众将大塑料袋直接套在身上，进行“全身防疫”。

新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空 超市抢购 除了口罩之外，不少市民到超市抢购粮食及日用品，一些超市的方便面及面包货架空空如也。新鲜蔬菜也是抢手货。图为武汉一间超市。

新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空 湖北版“小汤山” 2003年SARS时期，为有效控制疫情，北京在7天内建成小汤山SARS定点医院。如今湖北人们也也打算仿效小汤山的经验，正夜以继日地为新型冠状病毒患者建造新医院。他们计划在一周内完工。

新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空 在线“监工” 根据中国官媒新华社报道，火神山医院和雷神山医院在紧急建设中，两家医院加在一起计划是2000—2300张床位。火神山医院预计2月2日完成，由军队全面接管。雷神山医院计划2月5日建设完成。人们可以在网上观看火神山医院施工现场实时直播。

新冠病毒席卷中国 口罩食粮一扫而空 拖累经济 疫情已经打击了中国各地的旅游、餐饮和娱乐等行业。据路透社报道，中国社科研究院经济学家张明指出，由于冠状病毒疫情爆发，2020年第一季GDP增速可能在5.0%左右，不排除跌破5.0%的可能。 作者: 文木 综合报道



现在最新出台的方针是把所有疑似跟患病的人都集中在酒店房间内，但是这个方案可能只是政府想管控人员流动，并不是有人力把所有隔离起来的人做医疗服务。 作为一个武汉人，现在武汉基本上物价上涨很多，中国也爆发了禽流感，所以禽肉的价格也会上涨，供应也会紧张。 如果说长期封城的话，农民得不到饲料跟肥料，他们的产量也会降低。 经济的影响就非常大了，因为所有企业都推迟上班，然后物都产生很大影响。

餐饮跟旅游业跟零售业基本上会最先被拖垮的，因为这几个项目都无法进行。 如果后面患者死亡的数量增加的话，经济情况也会不好，房地产也会跟着下跌。 现在殡仪馆也是非常忙碌，因为他们会让家属把骨灰拿回家，也不会有任何祭奠的情况。

德国之声：那您双亲目前的情况如何？

罗伦斯：我父亲他现在病情比较严重，血氧含量如果不吸氧的话，已经连90都达不到。 他还有心脏病的状况，所以他昨天心脏病也复发，整个人很难受。 我打了120的专线也没人管。 目前我们在小区排队，看能否到医院去治疗。 火神山跟雷神山需要其他医院转诊过去，因为他不对外收病人。

我妈的情况稍微好一点。 她的右肺感染，但是血氧的饱和度还好。 她主要是咳嗽跟低烧的状况。 她晚上睡觉会流汗。 因为他们还需要自己处理吃饭等日常作息，结果晚上还要照顾我爸爸的病情，所以也是很少休息。 现在主要是你去医院排队，他们也没办法收治，所以他们现在也只能靠自己的关系看能否安排到医院的病床，然后让他们能够接受治疗。 他们现在基本上就是在家里吃药，连打针都很困难。 我爸爸已经烧了五天了，大约都39度。 他每天只能吃退烧药，控制体温。 他呼吸困难，睡也睡不好。 我自己买了一个制氧机给他在家里吸氧，让他的血氧饱和度保持在93以上，我不知道如果情况持续恶化下去该怎么办，因为现在我面临一个很无助的状态。 政府也不管你，只能靠自己自救。 百分之80的病人目前还在武汉街上每天奔波，而他们也可能在过程中将病毒传染给健康的人。 所以我认为，这个疫情目前仍然没有受到应有的控制。

罗伦斯是一名住在武汉的医疗从业人员。 因安全顾虑，本专访已化名的方式来呈现罗伦斯分享的内容。

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