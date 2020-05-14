专访：疫情之下政府必须关心民众的精神健康

德国之声：欢迎来到德国之声！在瘟疫大流行到来前，与身体健康服务相比较，精神健康服务常常不受重视。世卫组织希望各国在拨巨款拯救其经济时该怎么做？

克斯特尔：巨款中的一部分应用于发展精神卫生服务，……您知道，全球范围，只有2%的卫生预算用于心理健康领域，比例极低，要知道， 30%患者的病因与精神健康状况有关。所以，我们需要的是，把这个危机作为一个机会，建立一个将精神健康和身体健康同等对待的体系。

德国之声：如果在精神卫生领域没有行动，您认为会出现何种长期影响？

克斯特尔：可以设想多种情况。不过，我首先得说，人们因这样的条件而患病。比如，2008年的经济危机便向我们提供了很多惨痛例子，当时，在一些国家，有人因经济状况而自杀，或滥用毒品，对他们的心理健康造成损害。我们不想再看到这种情况发生。我们想做一切须做的事情，资助应有的支持。就像您此前提到的某些例子那样……

德国之声：若从理性出发，您所说的大有意义。可是，这是一个奇怪的时代。我们是在与政府作交易，而政府常只关注燃眉之急。您所说的这种紧急情况，政府看不到，而等有所认识了，又常常太晚。所以，您认为，您现在的呼吁会有结果吗？

克斯特尔：我们希望，它有助于让各国认识到，局势有多严峻，如果我们不采取行动，受到严重损害的人的比例会很高、对当事国经济造成损害。国家的动机是领导抗疫，（而若不在这方面有所作为）则就不会找到克服危机的道路，经济就不会前进，局势就不会改善。可以说，……关心民众的精神卫生因此也是一个关键组成部分，因为，我们面对的是紧急事态，平均每五人中就有一人有心理问题，在发生人道危机时以及在冲突国家中所作的研究得出了这一数字。如果我们将这一数字与全球现有危机作比较，数量的确很大。没有任何一个国家有能力使所有这些人得到相关治疗服务。它的费用非常高。

德国之声：我看到了，您谈到的是一个极大的数字。世卫组织突发卫生事件规划执行主任瑞安（Mike Ryan）称，新冠病毒Covid-19可能永远不会消失。此言意义何在？

克斯特尔：嗯，那您得向瑞安提这一问题啦，不过，他的意思是，瘟疫过后，还需要很长时间才会恢复常态。所以，我很关注，那样的话，如果我们必须改变我们的行事方式、改变人们相互接触的方式、改变我们习惯了的工作方式、学习方式，它会给社会带来何种影响。我们习惯于找乐子。所有这些，都会影响我们当中的很多人，大多数人。非常希望我们能做出调整，能克服危机，能表现出承受力。但是，很多人无法做到这一点，他们会在精神健康方面受到损害。"

德国之声：感谢您抽空接受采访。

克斯特尔（Dévora Kestel）博士是世界卫生组织精神卫生和药物滥用司司长。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。