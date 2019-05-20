专访：生产链不是说搬就搬

德国之声：中国美国商会的最新调查称，面对中美贸易争端，很多在华美企在另寻出路--把生产线移出中国或者改变投资策略。此前的欧盟商会调查也显示，在中国发展的欧盟企业同样遭遇负面影响。您如何看待这一情况？而在这场贸易战中，谁受到的影响最大、输得最惨？这里面也有赢家吗？

Max Zenglein：显然人们都想知道谁输谁赢，而我的看法是这（中美贸易战）会带来严重伤害，无论是在中国、在美国还是在欧洲，企业都会感受到这种全球价值链的转变。

这些（在华）美国企业的反应并不太令人惊讶，毕竟美国投资者在中国受到不公待遇并非空穴来风，但是将生产线转移至他国，这说起来容易做起来难，因为找到替代方案的这个过程是要花时间的。在一些领域，中国在生产链上极其重要，要想在他国建起同样的供应链不是一天两天的事。

我们现在处于一个不断变化的阶段，只有当烟雾散去后，才能看起初谁是潜在的赢家或者输家。

德国之声：那么不论最后输赢，是否现在已经有一些美国行业受到贸易战打击？

Max Zenglein：这里也要谨慎对待。目前公布的新一轮美中互相加税从6月1日才开始，迄今为止状况还没有发生改变。而未来伴随着关税增加，生产成本会增加，需求会下降，然而现在来判断关税战所带来的全部伤害还为时过早。据我所知，很多美企也试图为自己争取特殊豁免，以便免收关税影响。现在很多东西还不明朗，所以恐怕要再等2、3个月才能看出关税增加对某些具体企业、行业的负面影响。

墨卡托中国研究中心经济项目主任Max J. Zenglein

德国之声：目前美国对中国的一些关税已经生效。中国哪些产业受伤最深？

Max Zenglein：中国对美国出口的商品主要是消费品，比如电子消费品。这些侧重出口的企业、行业很快就会面临需求的下降。

德国之声：在您看来，提高关税是应对贸易纠纷的好手段甚至解决办法吗？

Max Zenglein：这是一种非常激进的手段，我不会将之称为解决办法。这反映了目前的僵局，导致了对峙而不是问题的解决。与此同时，走到这一步是有原因的：美中以及欧中经贸往来过去数年中出现的一些根本性问题一直没有得到处理，这导致了沮丧情绪。在特朗普上台后，主动选择这条更为激进的路。当然这并不理想，特别是在欧盟看来，在世贸组织（WTO）框架下解决才是理想的方案。

德国之声：对于中国企业而言呢，影响是否已经显现？彭博社最新报道称，美国政府考虑将5家中国监控设备企业列入与华为类似的"黑名单"，对此您怎么看？

Max Zenglein：这（制裁中国企业）也是美国的一个关注点，也是由增加关税而引发的。过去数月在美国，减少、禁止向中国出口高科技的愿望越来越强烈，如今的发展是新的一步。这也展现出贸易谈判失败后紧张的进一步升级，双方都试图给对方带来更多伤害。

德国之声：前白宫首席策略师斯蒂芬·班农在近日接受《南华早报》采访时表示，"把华为搞垮要比与中国签订贸易协议重要十倍"。您认同这种说法吗？

Max Zenglein：这种说法也很极端，斯蒂芬·班农如今已经不在特朗普政府中任职。我认为，目前在美国主管贸易谈判的是罗伯特·莱特希泽，他才是核心人物。

德国之声：然而对于华为而言，确实日子越来越不好过了，不是吗？

Max Zenglein：华为问题也是中美贸易战的一部分。华为被挑出很多问题，这个企业也是暴露在前线。在中美贸易争端中，该问题扮演着中心角色。

德国之声：最后还有一个很笼统的问题：对中国的贸易战，特朗普做对了吗？

Max Zenglein：无论是否认同特朗普的做法，都要承认，在中国问题上有很多问题确实一直存在，从（强制）技术转移到市场准入，这些问题都没有得到很好的解决。就美国对中国提出的很多批评，欧洲也有很多认同声音，但欧洲并不一定认同美国目前所采取的处理方式。关税让紧张进一步升级，带来很多未知数，未来几个月我们会慢慢看到具体的影响。

Max J. Zenglein博士是墨卡托中国研究中心经济项目主任。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。