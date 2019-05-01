专访瓜伊多：“军方站在我们这边”

（德国之声中文网）德国之声：在谈到当权者马杜罗时，您称结束"侵占"的进程已经开始。如今，您受到哪些军方部门的支持？

瓜伊多：这个过程中有几个关键因素，显示武装部队已经不再支持马杜罗了。他们现在站在我们一边，支持宪法和权力更迭。目前委内瑞拉处于被侵占的状态。在军方内部，出现了很多迫害，不仅来自委内瑞拉情报部门，还有古巴情报部门。很明显，大部分民众、国际社会以及武装部队已经不再支持马杜罗了。

德国之声：马杜罗则称之为国家政变。

瓜伊多：很明显，是马杜罗政府非法占领政府部门，是马杜罗政府从2018年开始不尊重法治和宪法，不举行自由公正的选举并且滥用权力。今天，军方迈出了重要的一步，站到了我们一边。

德国之声：人们担心，马杜罗政府会加强军事攻势。是否存在出现流血事件风险？

瓜伊多：我们一直强调，我们的进程是和平的，是符合宪法的。我们也将继续这样做。使用暴力的是准军事人员，所谓的"coletivos"，而他们背后是马杜罗政府。我们以及走上街头抗议的委内瑞拉民众一直保持着我们非暴力的立场。

德国之声：您要求国际社会给予怎样的支持？2017年鉴于委内瑞拉危机、由14个美洲国家成立的利马集团刚刚召开紧急会议，讨论委内瑞拉的局势……

瓜伊多：我们要求得到官方认可，多方已经这样做了。我们要求建立过渡政府和举行自由选举。世界应该知道，虽然马杜罗在传播恐惧、动荡和不安全感，但他如今已经不再拥有军方的支持。无论发生什么，我们都将继续下去。

德国之声：从加拉加斯的照片中，我们看到您与委内瑞拉反对派领导人莱奥波尔多·洛佩斯（Leopoldo López）在一起。是如何让洛佩斯成功获释的？

瓜伊多：我们通过了大赦法。此外，在监狱中拘禁他的部队也已经撤回。

德国之声：您相信民主会重返委内瑞拉？

瓜伊多：只要民众走上街头 ，只要我们有军方和国际社会的支持，我对这一点就毫不怀疑。

德国之声：瓜伊多先生，感谢您在艰难的处境下接受德国之声的采访，介绍委内瑞拉的局势。

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