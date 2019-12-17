专访球星博阿滕：没有人生来就是种族主义者

德国之声：作为生活在德国的德国人，看到美国目前的情况，您有什么想法？

博阿滕（Jerome Boateng）：这些画面令我震撼。如今出现在社交媒体上的各种信息，可以说相当残酷。很遗憾的，抗议活动正以困难的形式进行。但是"弗洛伊德事件"让人们意识到，针对黑人的种族歧视在美国依旧存在，而且在 "种族定性"中起着怎么样的作用。我感觉非常难过，也是因为我自己经常去美国，非常喜欢这个国家和文化。但这不是新鲜事，而是一直存在的状况。种族歧视无所不在，只是在美国格外极端。

我曾看到过一段贴切的话：种族歧视就像黑暗的房间，偶尔有人把灯点亮，暴露出里头的一切。

一想到有这么多非裔美国人为了美国形象和文化做了付出，我就完全无法理解。而我现在想到的还只有体育、时尚和音乐领域。曾担任总统的奥巴马也是具代表性角色。





您觉得有哪些与德国的情况相似之处？

种族主义对我们来说肯定也是个重要议题。过去几年里，德国发生数起过针对外国人或信仰不同者的袭击事件。整体而言，情况正朝某个方向发展，而我认为，我们曾经走得更远。当然，我在柏林度过的童年中，也曾有过种族歧视的经历。但是我也记得自己过去站在足球场上时，你打哪儿来或是信奉哪个宗教都不重要。我们的成员有伊朗人、非洲人、土耳其人、德国人。我们对这些事没有过多想法，也不曾去讨论。重要的是融洽共处。

您认为在德国的非裔德国人是否受认同或重视不够？



总体上，在某些领域，非裔人士的数量仍然不足。人们经常会觉得，作为运动员会比较容易获得认可。我不想破坏大家的观感。基本上我认为，德国是个开放的国家。我自己也有很多好的体验。欧洲有许多国家的情况要更为糟糕。

我们的声音会被听见。我们拥有平台和能触及的范围。但我认为不能只局限在社交媒体，这很重要。类似"暗黑星期二"（编按：欧美音乐圈在社交媒体上发起的活动，发布全黑照片抗议种族歧视和警察暴力）这类的活动很美好，但我们真正需要的是付诸实践做点事情，无论是与孩子们一起努力，或是支持其它的融入项目。每个人都能提供帮助。我肯定会在不久的将来在这个领域做些什么。现在我已经有各种构思和想法。



许多黑人球员都对近期的事件发表了看法。您的白人伙伴们能提供什么样的协助？

不是所有迄今没有发声的白人球员都是种族主义者。这是肯定的。我看到的示威视频中有各种肤色的参与者。不过我当然希望他们也能利用自己的名气，投身这个议题。许多人已经在这么做，但我觉得还有很多努力的空间。

该做什么来改善当前情况？

一切都始于对孩子的教育，这是最重要的。没有孩子生来就是种族主义者。这都取决于父母，以及他们如何教育孩子。如果我的孩子有朝一日也得遭遇此种经历，那就再糟糕不过了。我们必须教导他们，种族歧视毫不可取，如果他们发现有人被歧视的情况，应该为其挺身而出。这必须从学校做起，而且成为课堂中的重要组成部分。唯有如此才能实现进步。

博阿滕自2011年起效力于拜仁慕尼黑

现年31岁的足球明星杰罗姆·博阿滕（Jerome Boateng）自2011年起效力于拜仁慕尼黑足球俱乐部，司职后卫。在此之前，他曾效力于柏林赫塔青年俱乐部、汉堡足球俱乐部，并短暂加盟英超球会曼城。在博阿腾担任后卫期间，拜仁慕尼黑曾于2013年连续夺下德甲联赛冠军、德国足协杯和欧洲联赛冠军。2014年，博阿滕代表德国国家队出战世界杯，随德国队在巴西摘下世界杯桂冠。2019年，德国国家足球队主教练勒夫宣布国家队大换血，博阿滕将不再入选国家队。博阿滕的父亲是加纳人，母亲是德国人。博阿滕是土生土长的柏林人，父母在他5岁时离异，他一直随母亲生活在柏林。

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