专访：班农想要一个右翼的欧洲

（德国之声中文网）今年3月在法国的里尔（Lille），极右翼的民族阵线（Front National）的支持者对嘉宾班农抱以热烈的掌声和欢呼。这位被赶出白宫的特朗普前顾问显然对自己在法国受到的欢迎十分受用。"历史站在我们这一边，将指引我们走向一个又一个胜利"，他对民阵支持者高呼："所有国家的爱国者，团结起来！"

那时就已经显露出来的苗头现在更加明显了：班农计划建立一个汇聚欧洲右翼民粹主义党派和团体的"总部"组织并制定共同的战略。作为第一步将设立一个名为"运动"（The Movement）的基金会。据美国新闻网站"每日野兽"（The Daily Beast）称，班农的目标是，在2019年欧盟议会选举前，掀起一场"右翼民粹主义的反叛"。

班农今年3月参加法国极右翼政党民族阵线的活动

欧洲正面临一场像两年前美国那样的选战吗？德国作家、出版家蒂尔曼·延斯（Tilman Jens）2017年出版了传记《斯蒂夫·班农--特朗普黑暗的耳语者》。他向德国之声分析了班农其人及其为欧洲设想的蓝图。

德国之声：您在传记中描写，班农成长在一个自由派的环境里。那是什么促使他成为一个右派强硬路线的代表人物呢？

延斯：班农出生在美国弗吉尼亚州一个工人家庭。母亲是社会民主党人和工会成员，父亲从铺设电话线起家。在本世纪初雷曼兄弟银行破产引发的金融危机中，班农父亲的全部股票投资化为乌有。对班农来说，这是一个转折点，让他成为小人物的代言人。而对班农本人，伊朗的美国人质事件是他人生的一大痛点，让他在上世纪80年代就成了美国总统里根的热忱追随者。

德国之声：半农在2013年一次接受采访时，把自己称为"列宁主义者"，因为列宁想要摧毁国家，而这也是他的目标。您如何看这样的说法？

延斯：这并不完全矛盾。那时他就已经是一个右派的列宁主义者。对他来说，列宁主义只是一个符号，意思是，我要推倒所有现有的，包括在美国通行的价值--宽容、对外来者友善、思考问题不仅限于本国。所有这些都被他抛到一边。

德国之声：在美国总统选战中，班农成功地利用了后来引起争议的一些数据服务商--如他参与创建的剑桥分析，后者在英国脱欧公投中也扮演了其角色。如果一个结集欧洲各国力量的右翼运动成为现实，这对欧洲意味着什么？

延斯：事实上，班农在英国脱欧运动中起到了不可低估的引导作用--他和鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）一起，他们两人曾多次会面。在英国的成功让班农深受鼓舞，而现在他也回想起这段经历。不过在具体知道这一倡议能否得到实现之前，还无法作出预测。现在的危险是，班农会不择手段地运用一切可能，上演一场史无前例的选战运动。与此相比，我们以前所见识过的都不过是小菜一碟。班农的意图是十分危险的，而他的战略在英国脱欧和美国大选中起到了推波助澜的作用。不过，班农从来没有在一件事上专注过很长时间，因此我不是很肯定，他能否坚持到明年欧盟议会选举的时候。

德国之声：班农为什么危险？

延斯：他一直把自己当作"黑暗王子"，他不喜欢透明和清晰，始终在幕后操纵。他从未站到前台，而是作为狙击手躲在第二或第三排。这是班农危险的一面，尤其是在他搞选战的时候。