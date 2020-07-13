专访：澳大利亚已经习惯了北京的怒火

德国之声：和加拿大、美国相似，澳大利亚几天前也出台了针对香港国安法的具体措施，为香港人提供一定程度的庇护。五眼联盟国家近期也就对华立场进行了磋商。您是否认为，今后我们能看到"五眼联盟"在对华政策上采取更为统一的立场？

布辛斯基(Leszek Buszynski)：当然会这样。"五眼联盟"担忧的不仅仅有香港问题，还有中国在南海上的扩张行为、在西方国家的间谍行为等等。这些都刺激了五国在展开更大规模的情报合作。今后，西方国家将会更加紧密地组团对付中国，我认为甚至连日本都有可能加入这个行列。这是对越发好斗的中国的回应。

德国之声：可是同时，中国依然是澳大利亚的最大外贸伙伴，如果澳大利亚在政治上越来越和中国对着干，将如何应对来自北京的怒火？

布辛斯基：澳大利亚现在已经习惯了北京的怒火，所以正在调整战略、加强与西方盟友的合作。十多年前、二十多年前，由于澳中贸易的发展，澳大利亚对北京充满了善意。可是随着北京越来越好斗、发出越来越多的威胁，澳大利亚民众对中国的友善情绪已经大部分消逝。

德国之声：澳大利亚难道就不担心短期内的经济损失吗？长期战略利益与短期经济损失应该如何平衡？

布辛斯基：这确实是澳大利亚面临的艰巨任务。我们现在已经看到中国将经贸关系用作向澳大利亚施压的杠杆。就在不久前，澳大利亚提议就新冠病毒的起源进行独立调查，北京十分恼怒地对澳大利亚的大麦征收80%的关税。对于许多澳大利亚人，这都是当头一棒。北京现在还可能对其他一系列澳大利亚商品加征关税。但是问题是，北京的这种大棒政策很可能适得其反。中国政府也许希望澳大利亚就此闭嘴、变得顺从，别再提那些话题，然而这很可能恰恰进一步推动澳大利亚与五眼联盟的合作。澳大利亚将更加依赖西方盟友的情报，强化与美国的联盟。

德国之声：您还是没有回答这个问题。短期的经济损失如何承担、如何弥补？

布辛斯基：澳大利亚当然会因此承受经济损失，比如80%的大麦关税。不过，澳大利亚的大麦出口商已经找到了替代市场，而从前大量采购澳大利亚大麦的中国客户，比如青岛啤酒，将不得不涨价。也就是说，中国挥舞经济大棒，也对自己有损害。中国无法对澳大利亚的铁矿石、煤炭征收太高的关税，因为中国经济本身也对这些商品有着一定的依赖性。因此，北京选择了一些不那么关键的产品来试图给澳大利亚一个教训。澳大利亚的部分行业会蒙受损失，这里也包括教育行业：澳大利亚国内的留学生中有1/3来自中国大陆。北京就留学澳大利亚发出警示，确实会产生一定影响。但是另一方面，中国学生留学澳大利亚的费用总体而言远远低于英美。所以总体而言，中国不会对澳大利亚施加太大的经济压力，更不会切断澳中经贸联系。

德国之声：您的意思是说，尽管澳大利亚的经济体量无法和中国相比，但是在某些领域依然发挥着无可替代的作用，因此中国与澳大利亚在某种程度上互相依赖？

布辛斯基：在某些领域，中国的企业也需要来自澳大利亚的货物。北京当然可以说，牺牲这部分企业的利益，让后者去支出更高的成本前往其他国家采购。铁矿石就是一个例子：澳大利亚30%的铁矿石出口往中国，而中国需要的进口铁矿石中有62%来自澳大利亚。所以北京不太会去触动这一块。甚至于中国海关近期还改善了清关流程，以便更高效地处理澳大利亚铁矿石、支持国内的疫情后经济复苏。北京只会选择某些特定的领域去威吓澳大利亚经济界。

德国之声：也就是说，澳中双方都不会将相互脱钩作为现实的选项？

布辛斯基：贸易关系是无法彻底切断的。中国方面固然会发出大声的威胁，扬言要报复。他们也会精心选择一些领域进行报复、打击澳大利亚的企业，还会转移外贸方向。但是，作为大宗资源供应商的那些澳大利亚企业不会受到太大影响，因为他们的产品也为中国经济所亟需。

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