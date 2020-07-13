专访：澳大利亚已经习惯了北京的怒火

澳大利亚和中国的贸易关系非常密切，但是近期两国都趋于采取更加强硬的立场。澳大利亚会面临哪些经济损失？澳政府手里又拿着哪些反制中国的“王牌”？两国会彻底脱钩吗？澳大利亚国立大学的政治学教授布辛斯基就此接受了德国之声的专访。
德国之声：和加拿大、美国相似，澳大利亚几天前也出台了针对香港国安法的具体措施，为香港人提供一定程度的庇护。五眼联盟国家近期也就对华立场进行了磋商。您是否认为，今后我们能看到"五眼联盟"在对华政策上采取更为统一的立场？
布辛斯基(Leszek Buszynski)：当然会这样。"五眼联盟"担忧的不仅仅有香港问题，还有中国在南海上的扩张行为、在西方国家的间谍行为等等。这些都刺激了五国在展开更大规模的情报合作。今后，西方国家将会更加紧密地组团对付中国，我认为甚至连日本都有可能加入这个行列。这是对越发好斗的中国的回应。
德国之声：可是同时，中国依然是澳大利亚的最大外贸伙伴，如果澳大利亚在政治上越来越和中国对着干，将如何应对来自北京的怒火？
布辛斯基：澳大利亚现在已经习惯了北京的怒火，所以正在调整战略、加强与西方盟友的合作。十多年前、二十多年前，由于澳中贸易的发展，澳大利亚对北京充满了善意。可是随着北京越来越好斗、发出越来越多的威胁，澳大利亚民众对中国的友善情绪已经大部分消逝。
德国之声：澳大利亚难道就不担心短期内的经济损失吗？长期战略利益与短期经济损失应该如何平衡？
布辛斯基：这确实是澳大利亚面临的艰巨任务。我们现在已经看到中国将经贸关系用作向澳大利亚施压的杠杆。就在不久前，澳大利亚提议就新冠病毒的起源进行独立调查，北京十分恼怒地对澳大利亚的大麦征收80%的关税。对于许多澳大利亚人，这都是当头一棒。北京现在还可能对其他一系列澳大利亚商品加征关税。但是问题是，北京的这种大棒政策很可能适得其反。中国政府也许希望澳大利亚就此闭嘴、变得顺从，别再提那些话题，然而这很可能恰恰进一步推动澳大利亚与五眼联盟的合作。澳大利亚将更加依赖西方盟友的情报，强化与美国的联盟。
德国之声：您还是没有回答这个问题。短期的经济损失如何承担、如何弥补？
布辛斯基：澳大利亚当然会因此承受经济损失，比如80%的大麦关税。不过，澳大利亚的大麦出口商已经找到了替代市场，而从前大量采购澳大利亚大麦的中国客户，比如青岛啤酒，将不得不涨价。也就是说，中国挥舞经济大棒，也对自己有损害。中国无法对澳大利亚的铁矿石、煤炭征收太高的关税，因为中国经济本身也对这些商品有着一定的依赖性。因此，北京选择了一些不那么关键的产品来试图给澳大利亚一个教训。澳大利亚的部分行业会蒙受损失，这里也包括教育行业：澳大利亚国内的留学生中有1/3来自中国大陆。北京就留学澳大利亚发出警示，确实会产生一定影响。但是另一方面，中国学生留学澳大利亚的费用总体而言远远低于英美。所以总体而言，中国不会对澳大利亚施加太大的经济压力，更不会切断澳中经贸联系。
德国之声：您的意思是说，尽管澳大利亚的经济体量无法和中国相比，但是在某些领域依然发挥着无可替代的作用，因此中国与澳大利亚在某种程度上互相依赖？
布辛斯基：在某些领域，中国的企业也需要来自澳大利亚的货物。北京当然可以说，牺牲这部分企业的利益，让后者去支出更高的成本前往其他国家采购。铁矿石就是一个例子：澳大利亚30%的铁矿石出口往中国，而中国需要的进口铁矿石中有62%来自澳大利亚。所以北京不太会去触动这一块。甚至于中国海关近期还改善了清关流程，以便更高效地处理澳大利亚铁矿石、支持国内的疫情后经济复苏。北京只会选择某些特定的领域去威吓澳大利亚经济界。
德国之声：也就是说，澳中双方都不会将相互脱钩作为现实的选项？
布辛斯基：贸易关系是无法彻底切断的。中国方面固然会发出大声的威胁，扬言要报复。他们也会精心选择一些领域进行报复、打击澳大利亚的企业，还会转移外贸方向。但是，作为大宗资源供应商的那些澳大利亚企业不会受到太大影响，因为他们的产品也为中国经济所亟需。
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