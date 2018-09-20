专访漫画家刘京：中国历史值得拥有广大读者

德国之声：刘先生，您是怎么萌发了用漫画形式讲述5000年中国历史的想法？

刘京：我早就有这样的梦想。但直到2009年大儿子出生前，我还没有下决心去做。他出生后，我想送给他一个特别的礼物，一个父亲给儿子的礼物。画漫画一直是我的业余爱好，所以我决定出一本漫画书。

德国之声：您是怎么成为历史学家的呢？

刘京：几乎都是自学的。我花了9年时间搜集整理资料。我想要一本简约的书，不要那么厚，要有图画，便于理解。我一直没有找到这样一本关于中国历史的书，因此决定自己写一本。

德国之声：您更多是历史学家还是漫画家？

刘京：这本书最重要的是讲述历史，对不对？不管是历史学家还是艺术家，都有一个目标，要让别人能听懂故事。历史学家可以讲述史实，艺术家可以将史实形象化，让人更容易懂。

德国之声：历史总是一种阐释，很难找到正确的讲述方式。您是怎样做的呢，来源是什么？

刘京：是的，讲一个同样的故事有很多种方式，很多角度。我着眼于历史背后的推动力量。

德国之声：可以举个例子吗？

刘京：很多历史书着眼于事件、朝代或者戏剧性的故事。但我的书更注重架构，着眼于推动历史的文化、经济和社会三种力量。所有三种力量都是由某个国家的历史和地理环境决定的。我没有把重点放在某位伟大的帝王身上，而是讲述他的历史背景和社会经济状况。通过这样的方式，我们可以理解为什么某个人或某代人会做出某种决定，理解他们做出这些决定的原因。

德国之声：您的这四卷漫画书针对什么样的读者？中国读者还是外国读者？成人还是儿童？

刘京：中国历史值得拥有广大的读者，因为它非常有意思。每个国家成长为一个现代国家都有自己独特的道路。在中国，各种元素在很长的时间里共同作用，让中国成为中国。我希望人们通过阅读这些书，理解历史后面的推动力量，来自其他国家的读者也能够在同样的框架下审视自己的国家。

德国之声：那么您更多是为外国读者创作的这本书？

刘京：是的。原本我是用英语写的。我认为这会有益世界。

德国之声：但现在也有中文版了？

刘京：去年底在香港出版了繁体版，今年在大陆发行了简体版。包括所有4卷。

德国之声：用漫画讲述中国历史最大的困难是什么？

刘京：最显而易见的困难是，中国历史真的很长。有很多内容需要讲述。同时还要用有意义的方式去陈述，帮助读者理解复杂的话题。这套书有4万5000字，1000幅图画，对我来说最大的困难是将中国历史浓缩为四卷书，更不要说我的专业既不是历史，也不是绘画或英语。

德国之声：您觉得哪个历史人物最吸引人？

刘京：大多数人我都只用了半页来讲他们的故事，最多两页。只有两个人例外，一个是中国古代哲学家孔子。他对中国人的思想有深远的影响。孔子占了12页篇幅。在第四卷中，一个现代人物、一位中国战舰上的美国船长占了20页的篇幅。他是19世纪末甲午战争中的一个人物，最终中国输掉了这场战争。这个例子表现了在那个历史环境下，一代人为中国成为一个现代国家做出的奋斗。

德国之声：书中最大的恶棍是谁？

刘京：在写这本书前，我知道历史上有许多恶棍、坏皇帝和反叛者。但写完之后，我开始理解他们本来并不是恶棍，是环境让他们变成这样。我们以为他们有很多选择，其实不然。我们受很多事情的局限。历史告诉我们，即便领导人也受制于环境。

刘京的漫画今年出版简体版

德国之声：您专注于中国历史９年，找到中国文化的精髓吗？

刘京：西方哲学或宗教有原罪一说。而中国哲学讲的是性本善，虽然有很多麻烦，很多牺牲，很多坏事发生，但最终，世界的本质、人的本质仍然是好的。这是中西哲学最根本的不同。从这个角度看，两种文明之间有很大的差别。

德国之声：这四卷书里，您从公元前３０００年的商朝讲起，直到１９１２年清朝灭亡。您还会继续讲到当今吗？

刘京：是的。我正在写第５卷。一开始，我想会从１９１２年写道现今，但现在我决定只写到１９４９年，重点是二战。我发现关于战争中中国的角色，有很多事可以讲。

德国之声：处理某些历史人物可能很难，比如毛泽东。

刘京：是的。对他的评价仍在继续。如果我写这些，那就不是一本历史书，而是一本批判著作了。

德国之声：您的书有很多阐释，很多文字。您介绍人物，有很多图表。这对漫画书来说很不寻常。

刘京：是的。有些读者会说开这不是漫画书，这是教科书。

德国之声：您反对这种说法吗？您希望它有教育意义吗？

刘京：不，我不反对。这种说法有道理。美国和中国的一些学校用我的书作为社会研究参考书，帮助学生理解中国历史。我的书不是真正的漫画书，而是专业书籍。书里包含图表、地图等，有教育性。但当你读到第四卷，谈到中西冲突时，就非常有戏剧性，历史变得很有趣。

德国之声：您的下一个项目是什么？

刘京：我有好几件想做的事。在完成第五卷后，我将探索遥远的未来，写第六卷。我的家正慢慢搬往加利佛尼亚，几年里我们都两边跑。我想了解美国的漫画。我也会为孩子们做点什么，比如出些儿童读物，２０页的，不是８００页的。比起写作，我更喜欢画画。

刘京１９７９年出生于北京，以双学位毕业于北京工业大学设计暨工程专业与国际经济贸易专业。１９９７年毕业后，他和妻子一起在北京创办了一家平面设计公司，客户包括ＢＢＣ、福特基金、联合国儿童基金会等等。

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