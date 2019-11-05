专访：港府必须证明警力并未失控

德国之声：上周五的大学生坠楼死亡事件本来就已经使香港局势异常紧张，而据媒体报道，周一上午又发生了警方向示威者开枪的事件。您认为，该事件会对香港局势产生怎么样的影响呢？

马岳：警方向示威者开枪显示出一种趋势，即在警民冲突的第一线，警方会采取越来越激进的手段对付示威者。我认为，鉴于警民双方面临的压力都在变大，香港今后的局势也将变得更加险恶。

我认为暴力有可能会进一步升级，而暴力升级可能又会引发更大规模、更具暴力色彩的抗议活动。民众封堵道路或地铁站显然并不难，即使他们的集会是在和平氛围下开始的，但也很容易就演变成暴力的警民冲突。

更重要的一点是，上周五发生悲剧（大学生坠楼死亡事件）以来，港府似乎没有任何作为，而只是放手让警方来稳定局势。我认为，过去五个月来事态的发展足以说明政府的这一对策毫无效果，而只能引发更多的冲突，使暴力不断升级，也会造成更多的伤亡。为解决当前危局提供政治方案，这本是政府的责任所在。

德国之声：公众社会对政府已经有了很深的芥蒂，在这种背景下，您认为政府还有什么方案可以平息众怒吗？

马岳：恐怕一切已经为时过晚，但我想人们还是很希望看到政府有所回应。今天早上枪击事件发生已经过去了几个小时，但我直到现在还没有看到政府对此问题有任何表态。香港很多地区警民冲突现在仍在继续。

按照以往的经验，港府通常会出面谴责暴力，但这么做对缓解当前紧张局势绝对毫无帮助。我认为，政府必须明确表明，他们会为缓解局势采取什么具体行动。政府还必须要想办法让民众确信，警察力量处在有效管控之下。在我看来，过去几个月来民众怒气的主要原因就是警方滥用暴力，而政府对此却视而不见。

德国之声：警方发布声明称，每一个警员必须为其个人行为负责，而警署也绝没有下令允许警员随意向示威者开枪。您认为，我们应当如何解读警方的这一声明呢？

马岳：我没有看到警方采取任何具体措施去回应民众的投诉。过去五个月当中，没有一名警察因其行为而受到处罚或调查。如果警署的确认为有些警员有过失，那么警方就必须为解决问题采取行动。

过去五个月当中，犯有类似过失或罪行的警官数以百计，甚至数以千计。如果说，警署认为今早这名警官的行为是错误的，那我认为，过去五个月来，犯有类似错误的警员有数千人之多。

德国之声：香港的抗议活动已经进入第六个月，混乱局面仍在继续。您是否认为这会变成香港的一个新常态呢？

马岳：我认为，这取决于政府的态度，包括港府和北京的中央政府。如果他们相信，他们有能力把所有的抗议活动都镇压下去，那么，香港作为国际都市的形象就会进一步受到损害。除此之外，政府也将很难重新赢得民众的信任。我认为，如果他们真心希望恢复秩序，那他们就必须展示，政府和警方都是可以被问责的。

这也一直是问题的症结所在。因为人们认为，政府和警方可以为所欲为，而不必担心为此承担任何后果。这种现状引起了民众的不满，而如果这个问题不得到解决，那么各种形式的抗议活动仍会继续下去。过去几周，局势本来已经有所缓和，但上周以来警方的所作所为，很有可能会造成新的伤亡，从而激发更多的民众抗议。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.11 警察再开枪 路人被焚 11月11日在香港西湾河地区，一名警察在追捕示威者的过程中开枪，击中两名示威者。这是自10月1日国庆节示威中警方开枪打伤一名学生后，第三次有人在冲突中被警方开枪击中。同一天在马鞍山，一名男子疑因与政见不同者发生口角冲突，当街被人泼洒易燃液体点火烧成重伤。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.08 港科大生堕楼后身亡 香港科技大学学生周梓乐11月4日在将军澳示威活动期间，从停车场堕下重创。昏迷超过四天后，22岁的周梓乐于8日不治身亡。香港各界哀悼的同时，警方被质疑阻碍救护车到达现场，导致延误救援。但警方否认阻挠救援的说法。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.06 何君尧遇刺 11月6日，香港建制派立法会议员何君尧（8月12日资料图片）在进行拉票活动时，被一名男子拔出利器刺伤。事件中，何君尧的两位同事也受伤。何君尧当晚发文说，候选人竟然受到凶徒蓄意的袭击，"是香港区议会直选上黑色的一天“。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.03 民主派议员被咬断耳 11月3日晚间，香港多区集会再次演变为暴力冲突。香港民主派区议员赵家贤遭一名男子咬断耳朵。赵家贤指出，当时看到有袭击者用刀砍伤市民，前往劝阻时遭对方攻击并咬断耳朵。警方指这一事件中总共有6人受伤，3人被捕。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.02 新华社驻港办遭纵火 11月2日，香港的示威集会再度演变成警民冲突，超过200人被捕，不同阵营的示威者之间也发生了暴力冲突。新华社驻港机构大楼遭到袭击，建筑物玻璃墙和玻璃门被打碎，大堂则遭人纵火。这不仅引来中国官方媒体的高调声讨，香港记者协会也对针对新闻媒体的暴力行动予以谴责。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 10.29 黄之锋被取消区议会参选资格 10月29日，香港众志秘书长黄之锋正式收到“提名无效”的通知，成为区议会选举当中唯一一名被DQ(取消资格)的候选人。黄之锋被告知因不符合参选资格提名无效，而主要原因是黄之锋并未放弃以港独作为自决前途的选项。他表示：「我强烈谴责政府的政治筛选与审查，剥夺我的参选权利，反映选举主任沦为思想警察。 」

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 10.23 《逃犯条例》修订案正式撤回 10月23日，香港立法会召开大会，保安局局长李家超正式宣布撤回《逃犯条例》修订案，为这一极具争议的草案划上句号。同一天，引发修例风波的命案当事人陈同佳刑满出狱（图）。围绕这一修例的争议在香港引发的大规模示威和骚乱已经持续了4个月，运动也从最初的“反送中”演变为港人追求“更多的民主和自由”。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 10.04 港府推《禁蒙面法》 10月4日，特首林郑月娥宣布，引用港英时期制定的《紧急情况法》订立《禁蒙面法》，禁止公民在参与公众集会时蒙面。违例者最高可判一年监禁。这一做法被抗议运动批评是无视警方暴力执法过度、进一步限制公民自由，立即引发抗议活动及至警民冲突。一名14岁少年被警察开枪击中大腿。多个地铁站遭纵火，中国银行，中移动商店，美心集团食肆等成为袭击目标。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 10.01 国庆日抗议 示威者中弹 10月1日中华人民共和国庆祝建国70周年之际，香港各区发生大规模抗议。警方除了使用催泪弹和水炮車驱散示威者，更多次使用实弹开枪，致一名18岁青年中弹。这是香港抗议运动以来，首次有示威者中枪受伤，引发国际层面高度担忧。欧盟也再次呼吁各方对话、避免事态升级。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 9.04 林郑月娥正式撤回《逃犯条例》 在「反送中」示威届满三个月之后，林郑月娥透过电视讲话，宣布正式撤回修例。虽然这是许多示威者期盼的结果，但是这却不能让示威者的怒气平息，因为众多市民关心的「成立独立调查委员会」，林郑仍然不允成立，并表示将全力支持现有的单位监警会的工作。众人批评林郑的让步来得「太小太晚」，接下来仍然会继续上街抗议。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 9.02 开学日罢课 9月2日，中学生与大学生都在开学第一天举行罢课集会，跨界别行业则连续两天罢工集会。有的罢课学生穿校服、戴头盔与猪嘴表达抗议，有的学生在校外手拉手组成人链，还有的举标语下跪。不少学生都告诉德国之声，所属的学系并没有留难罢课同学，老师特别在罢课期间为课堂录影或豁免计算出席率，让学生可以在课外时间继续学业。然而，中国国务院港澳半则是以这个事件谴责示威者「将黑手伸进校园」。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 8.31 太子车厢 「八三一决定」五周年当天，示威者情绪激动，警察清场也更激进。示威者在这天燃烧与投掷汽油弹，而警方也在这天首次动用颜色水。这天晚上，多个视频以不同立场呈现了太子车厢中示威者与乘客起争执的事件，虽然难以证实前因后果，但是可以确定的是，最终香港警察进入港铁太子地铁站，并对列车中携带雨伞，戴着口罩的疑似示威人群施以重暴，期间不分男女。警方在之后的记者会当中，也无法说明他们在执法当下如何区分一般乘客与示威者。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 8.25 警方首次实弹开枪 8月25日，在香港西北部举行的荃葵青大游行中爆发激烈警民冲突，总共有22人受伤送医，36人被逮捕，其中年龄最小的为12岁。在荃湾一处抗争地点，警员与示威者发生近距离冲突，警员拔出手枪吓阻，随后开枪，打伤一名示威者。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 8.23 香港“万人牵手” 8月23日，香港抗议活动以另一新形式发声：以当年开启了苏联解体大幕的波罗的海国家示威运动为榜样，在港铁港岛线、荃湾线和观塘线共39个港铁站组成名为“香港之路”的人链，表达政治述求。示威者同时表示，活动并非要鼓吹独立，而是要凸显和平示威民众团结的力量。



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