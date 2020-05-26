专访：港人面前只剩两条路 欧盟必须警醒

德国之声：香港民主派人士表示，港版《国安法》等于给"一国两制"判了死刑。您同意这种看法吗？

迪特：我很震惊，中国政府走出了这一步，这明显是给香港的特殊地位画上了句点。这也将带来严重后果。这意味着，那个我们所熟悉的香港走向终结。

现在，香港社会已经弥漫着不安情绪。一些富裕的香港人在考虑离开这座城市，移民他国。而那些必须要留在香港的人，则可能会变得更加恐惧。这一步会带来巨大变化。这不是一件小事，不是一小步，是朝着背离"一国两制"、告别香港现有体制和特殊地位迈出了一大步。

德国之声：在您看来，北京为什么会选在这样一个时间点，迈出这一步？

迪特：在我看来，主要有两方面原因。其一是香港去年（延续数月）的示威活动让北京非常紧张。北京担心，该势头会延烧至中国大陆，这一直都是中共这样非常注重管控政治生活的政党所担心的。

其二是今年9月初的香港立法会选举。如果将去年11月的香港区议会选举作为这次立法会选举的风向标，那么对北京政府持批评看法的阵营将会取胜。这样一来，通过香港立法会来对涉及国安的条例进行改动的可能，就不复存在了。

如果说还有第三个原因的话，那么可能是现在世界忙于对抗疫情，以至于无暇关注这件事。这些就是我认为北京之所以选在这个时间点、迈出这一步的原因。

德国之声：从法律角度来看，中国政府有权这样做吗？

迪特：从国际法角度来看，香港是中国的一部分。当然，一切并非这么简单。根据1984年的中英联合声明，中国有义务维护香港的自治。而这将被目前计划中的港版《国安法》打破。

目前，英国除了香港之外还面临很多其他问题（有些自顾不暇），然而对于国际社会而言，警笛已经响起。……这基本上是香港特殊地位的终结，因此是非常严重的情况。如前所述，从法律上讲，一方面香港是中国的一部分，但是另一方面，中国这一特别的部分仍然是特别行政区，中英联合声明仍然适用。

此外，从司法角度来看，还有另外一个重要的方面。美国在近30年前通过了一部法（《美港关系法》，给予香港有别于中国大陆的特别待遇），其中的优惠待遇与香港部分自主、或者说至少与香港的司法中立是挂钩的，与香港的特别行政区地位是挂钩的。如果北京像现在一样对香港内部事务进行直接干预，那么美国总统就不得不取消香港的特别待遇。在这个问题上，美国总统没有自由裁量的余地，他必须这样做。

目前来自华盛顿的声音也表明，香港现在可能会失去其特殊地位。这将大大削弱香港在经济上的影响力，也将加剧目前已颇为严重的经济危机。

德国之声：除了您刚刚谈到的经济上的巨大影响，这在政治上会有怎样的发展？例如，示威者与政府之间的对立可能愈演愈烈？

迪特：这是可以想象的。首先，去年的抗议活动至今仍没有结果。上周，一份据称来自独立委员会的报告调查了抗议期间香港警方的暴力行为。其得出的结论是警方的所作所为是正确的，这并不怎么令人意外。很多香港人感到愤怒而绝望。经过数月的抗议和新冠病毒疫情，他们感到无力、失望，不知道何以为继。这可能导致一些人出于绝望而有所行动，我不想在这里过于夸张地描述这一点。

对于港人而言，如今摆在眼前的只剩两条路：要么沉默、接受命运的安排；要么选择进一步反抗北京。对于香港而言，这不是美好的图景。

可以说，现在是时候欧盟有所作为了。这意味着，不仅仅是对于事态发展表示遗憾，而是与美国一起反思其跨大西洋伙伴关系的核心价值--也就是支持民主制度，为香港以及香港民众的自由权利而努力。我希望，欧洲政治朝着这个方向做出决定。

德国之声：已经有一些德国政治家发出了类似声音。但在这个问题上，西方具体能有何作为？

迪特：西方可以做的有很多。通过其他争端可以看出，存在经济抵制的可能，存在减少或者中断经济关系的可能。……欧盟在2019年3月的战略文件中已经清晰地与中国拉开距离，将中国视为体制竞争者。现在该是对这些初步评估采取行动的时候了。

我坚信，这不应该仅仅停留在口头上。我也坚信，我们与中国这样一个日益咄咄逼人的力量之间的对抗是不可避免的。在太长的时间里，欧盟都沉溺于幻想中，以为走中间路线，可以同时与美国和中国保持良好、紧密的关系。而如今与中国这样的专制国家保持良好的关系，变得极其困难--如果不想出卖自己灵魂的话。

迪特教授（Heribert Dieter）是柏林科学与政治基金会（SWP）专家、香港大学亚洲全球学院（The Asia Global Institute）的客座教授。在接受DW采访时，他刚刚从香港返回德国。

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