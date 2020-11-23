专访：港人出走是因看清政治参与的代价

德国之声：你认为今天对法庭对黄之锋丶周庭和林朗彦案件的判决如何反映香港社会的现状？

巫堃泰：无论法官对黄之锋丶周庭和林朗彦的案件是严格判刑还是从宽处理，案件结果都会反映出香港政府体制的现状。通常情况下，如果法庭从宽处理，像他们在2010年代初期的作法，法官可能从轻发落，要求被告进行社区服务令或者入狱服刑三周。

不过，近期我们看到法院的态度越来越强硬，戴耀廷的案件被判刑7至8个月。我预料法院在他们三个的案件的判决上会更加严厉，因为这样的判决结果会体现北京要求法官符合爱国标准的政策。

德国之声：你认为他们三人认罪的行为，能不能重燃香港公民社会反抗的决心？还是你认为香港施行国家安全法後，公民社会抵制北京的决心已经不存在了？

巫堃泰：很遗憾的，去年开始的示威运动已不复存在。造成这个结果的原因不仅仅是中国在香港施行国家安全法，也不只是因为香港人已习惯中国政府侵犯香港公民自由的作法。这主要是香港人对於北京希望在生活中各方面都注入「爱国思想」所导致。

如果你不够爱国，你可能会被不认识的人通报到国安部门，如果你是教师，你可能会因此丢掉工作。如果你在私人企业工作，你可能会失去晋升的机会。这些对公民自由的侵占是隐形的，但香港人却能在心中明显感受到这些作法带来的效应。

由於中国政府要求所有香港人都必须爱国，所以对香港人来说，继续反抗实在是太冒险了，所以他们不能违背这样的要求。他们确实还得赚钱过日子。在这个艰难的时刻，失去工作是一件很困难的事。

有些家庭已经决定移民到英国等其他国家。从去年开始的示威运动实际上正在逐渐凋零，而这个城市也正在凋零中。我认识黄之锋十年了，我知道他真的很努力地去鼓舞香港人。

但不争的事实是，要想让香港人如2019年一样再次激起抵抗的决心，实在是太难了。如果我们看看现下示威活动的动能，便会发现整个运动已经发生变化。

德国之声：在去年的区议会选举中，你是其中一名当选的泛民派的区议员当选人。但是，今年以来，我们看到一些区议员和立法会议员相继被逮捕或起诉。再加上两周前香港立法会民主派的大规模辞职。你如何看待这些新的发展？

巫堃泰：对于这种不幸的情况，我一直有心理准备。今天，又有一位区议员因被起诉而出庭。昨天，有另外两名区议员因被指控选举舞弊遭警方逮捕。

我与大多数区议员都会把每一天当作是自己服务选民的最后一天，因为没有人知道他们会不会是下一个被政府打压的人。这个趋势在2022年的特首选举前是不会被阻止的。

如果民主派能在1200席的选举委员会中能拿下约300个席位，加上117个泛民派区议员，且他们在与香港商业大亨做交易後，再获得200个席次，这样便有可能占据选举委员会中较多席次，夺取香港的最高职位。

当然，北京不会让这种情况发生。林郑月娥如果寻求连任的话，她也不喜欢看到这种情况发生。我猜他们会尽力打击很多区议员，以确保他们在2022年以安全的优势赢得特首选举。

德国之声：香港公民社会中，似乎没有任何一个领域能在政府加强打压的情况下能豁免。你是否预期香港的公民社会会经历一场比2014年雨伞运动结束后更大的变革？这将如何影响香港未来几年的价值观和认同感？

巫堃泰：我觉得2014年雨伞运动结束后，其实对公民社会带来一些正面的影响。虽然有些运动领导人被骚扰或坐牢，但整个公民社会为让更多人参与抗争奠定了基础。

这次却不是这样。人们对政治越来越有意识，但他们也看到那些他们一直信任的领导人或民间组织被政府清除或打压。由这些经验衍伸出来的恐惧不是去政治化，反而是让香港人变的过度政治化，也加深了他们心中的恐惧。在别无选择的情况下，他们只好想办法离开香港。

2014年雨伞运动过後，很多香港人被示威行动搞得厌烦，并决定不再关注与政治相关的东西。但这次他们离开是因为他们看清楚参与政治运动必须付出的代价为何。

巫堃泰是香港屯门区议会的区议员，他有十多年的社会运动经验，曾在非政府组织参与政策倡议。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

©️ 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。