专访：派栗战书访朝 不给美国“口实”

中共中央政治局常委栗战书将作为习近平的特别代表，出席朝鲜建国70周年庆祝活动。此前曾有国际媒体猜测，习近平可能会作为国家主席首次访问朝鲜。德国之声就此采访吉林大学朝鲜问题专家王生教授。
德国之声：此前有国际媒体猜测习近平是否会作为国家主席首次访问朝鲜，但后来是派政治局常委栗战书去参加朝鲜国庆70年及阅兵式。您怎样评价中国政府决定派栗战书去，而不是由国家最高领导人前往？
王生教授：我想，朝鲜的70周年纪念是一个比较隆重的节日，而且会受到全球瞩目。如果按照中朝之间这种正常交往方式呢，因为金正恩毕竟是作为朝鲜国家元首已经三次访问中国了，那按照这样一个传统方式，中国最高领导人应该是有一个回访。但9月9日建国纪念日的活动，正好还赶在现在美朝关系处于一个比较困难的状况。美国本来就怀疑、推卸责任，说美朝关系的变化主要是中国的一些作用什么的。所以，我想，这个时候选择让栗战书去参加这样一个活动，是非常适当的一个安排。既体现了中朝关系的重要性、紧密性，也让美国失去一些在这方面的猜测的口实。
我想，将来，随着朝鲜半岛局势的变化，中国的最高领导人肯定要回访朝鲜的。这个时机可能再等待一些合适的机会吧。
德国之声：您刚才提到金正恩已经三次访华，那中朝关系现在怎么样，是比之前更好吗？
王生教授：我想，因为中朝关系的紧密性、重要性，还有在朝鲜半岛问题上中国的不可替代性，这是不言而喻、大家有目共睹的。中朝关系的发展不在乎表面的一些形式，中朝关系的实质是最重要的。
一个是中朝两国在地缘政治上是非常重要的近邻，而且有过去的一些传统关系在里面。将来东北亚地区的经济合作等，也缺少不了朝鲜的参与。
所以中朝关系不能像外国媒体那样去猜测，应该把中朝关系放在一个较长的历史时期去观察。不能说因为一人一事、或者短期的一些微妙的变化，中朝关系的实质就发生变化了。
我想，中朝之间的经济--今天（编者注：9月6日）韩国媒体有一个研究报告说，朝鲜对中国的经济依赖程度已经高过90%。这个是中朝关系发展的一个实质。朝鲜，确实，无论在各个方面：无论是将来朝鲜半岛的和平体制的构筑，包括将来美朝关系发展变化当中，美国对朝鲜的一些安全保障，都需要中国在旁边作为一个保证国，那么朝鲜才有可能相信。所以，中国的作用是非常重要的。
所以不要猜测说，哪个领导人去访问了，或者什么。我觉得这个是表面的，不是中朝关系的实质。
另外，我强调一点，就是作为国家最高领导人的高级别访问，应该是选一个合适的时机，应该单独去访问，这个表示说对对方国家的重视和双边关系重要性的体现。而不是说，在这种举办重大活动的时候顺便去。我觉得这个也不符合中朝关系交往的原则。
西方媒体猜测习近平主席会在这个时节访问朝鲜，可能更多是出于、是不是总是猜测中国要把中朝关系的发展作为和美国打贸易战、或者是对美外交当中的一个砝码来运用。很多是从这个背景去猜测的。我想这个就有点太牵强了。中朝关系发展本身有它的内在规律性和重要性，不需要和中美关系作挂钩的。
德国之声：您开始讲到美朝关系的困难状况，美国总统特朗普上月取消国务卿蓬佩奥访朝，理由是无核化谈判没有进展。现在无核化谈判，美朝方面似乎卡在那里、陷入僵局……
王生教授：我想，今天（编者注：9月6日）朝鲜金正恩会见韩国特使团的时候，又重新强调了要求终战宣言的问题。就是说现在朝鲜半岛问题最根本的原因，卡在了朝鲜和韩国一直要求的结束朝鲜战争的战争状态。因为他们原来的设想，朝鲜和韩国是要求，快一点的话，是在今年的7月27号--这一天是朝鲜战争临时停战协定签订75周年的纪念日，所以他们希望在这样一个比较重要的关口，美国应该兑现特朗普在新加坡会晤的时候给朝鲜的一个诺言，要搞这个终战宣言的问题。但是美国没有兑现这样一个承诺，而是蓬佩奥第三次访问朝鲜的时候，根本不谈这个问题。所以这样的话，让朝鲜起了很大的疑心。
朝核问题没有进展，朝美关系遇到僵局，最主要的问题还是在这一点上发生了分歧。
德国之声：文在寅和金正恩本月还要再会晤。到时候会取得什么进展吗？
王生教授：我觉得，朝鲜金正恩和韩国文在寅的首脑会晤，会起到一个非常重要的引领作用。就是说，朝鲜半岛的问题，应该朝着朝韩和解合作、和平政治解决的方向去推动。在这个推动过程当中，朝韩的合作、他们的共识、他们的方向性会引导其它国家朝着这样一个方向去发展。他们会起到一个非常关键的作用。如果他们互相懈怠，没有无核化这样一个坚定意志，没有朝韩和解合作这样一个坚定意志，可能就给其它国家提供一些口实或者借口，可能会扭转这样一个发展方向。所以说，将来朝韩的这样一个发展方向，对于东北亚地区将来的发展，是非常重要的。
王生: 中国吉林大学行政学院国际政治系教授，韩国社会科学院客座研究员。
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9月是朝核问题去向的多事之秋。作为最亲密盟友，习近平没有选择亲自到贺朝鲜国庆，而是派遣栗战书作替身。而文在寅很可能有本月亲晤美朝首脑，希望为进展缓慢的去核工作注入动力。 (05.09.2018)