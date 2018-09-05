专访：派栗战书访朝 不给美国“口实”

德国之声：此前有国际媒体猜测习近平是否会作为国家主席首次访问朝鲜，但后来是派政治局常委栗战书去参加朝鲜国庆70年及阅兵式。您怎样评价中国政府决定派栗战书去，而不是由国家最高领导人前往？

王生教授：我想，朝鲜的70周年纪念是一个比较隆重的节日，而且会受到全球瞩目。如果按照中朝之间这种正常交往方式呢，因为金正恩毕竟是作为朝鲜国家元首已经三次访问中国了，那按照这样一个传统方式，中国最高领导人应该是有一个回访。但9月9日建国纪念日的活动，正好还赶在现在美朝关系处于一个比较困难的状况。美国本来就怀疑、推卸责任，说美朝关系的变化主要是中国的一些作用什么的。所以，我想，这个时候选择让栗战书去参加这样一个活动，是非常适当的一个安排。既体现了中朝关系的重要性、紧密性，也让美国失去一些在这方面的猜测的口实。

我想，将来，随着朝鲜半岛局势的变化，中国的最高领导人肯定要回访朝鲜的。这个时机可能再等待一些合适的机会吧。

德国之声：您刚才提到金正恩已经三次访华，那中朝关系现在怎么样，是比之前更好吗？

王生教授：我想，因为中朝关系的紧密性、重要性，还有在朝鲜半岛问题上中国的不可替代性，这是不言而喻、大家有目共睹的。中朝关系的发展不在乎表面的一些形式，中朝关系的实质是最重要的。

一个是中朝两国在地缘政治上是非常重要的近邻，而且有过去的一些传统关系在里面。将来东北亚地区的经济合作等，也缺少不了朝鲜的参与。

所以中朝关系不能像外国媒体那样去猜测，应该把中朝关系放在一个较长的历史时期去观察。不能说因为一人一事、或者短期的一些微妙的变化，中朝关系的实质就发生变化了。

我想，中朝之间的经济--今天（编者注：9月6日）韩国媒体有一个研究报告说，朝鲜对中国的经济依赖程度已经高过90%。这个是中朝关系发展的一个实质。朝鲜，确实，无论在各个方面：无论是将来朝鲜半岛的和平体制的构筑，包括将来美朝关系发展变化当中，美国对朝鲜的一些安全保障，都需要中国在旁边作为一个保证国，那么朝鲜才有可能相信。所以，中国的作用是非常重要的。

所以不要猜测说，哪个领导人去访问了，或者什么。我觉得这个是表面的，不是中朝关系的实质。

另外，我强调一点，就是作为国家最高领导人的高级别访问，应该是选一个合适的时机，应该单独去访问，这个表示说对对方国家的重视和双边关系重要性的体现。而不是说，在这种举办重大活动的时候顺便去。我觉得这个也不符合中朝关系交往的原则。

西方媒体猜测习近平主席会在这个时节访问朝鲜，可能更多是出于、是不是总是猜测中国要把中朝关系的发展作为和美国打贸易战、或者是对美外交当中的一个砝码来运用。很多是从这个背景去猜测的。我想这个就有点太牵强了。中朝关系发展本身有它的内在规律性和重要性，不需要和中美关系作挂钩的。

习近平6月访朝？ 中国领导人出访平壤是惯例 习近平今年6月访问朝鲜？ 据日本《读卖新闻》援引朝鲜和中国媒体报道，中国同朝鲜正在就习近平访问平壤事宜进行谈判。可能的访问日期是今年6月，计划中的金正恩同特朗普会晤之后。中国外交部一名女发言人不愿证实这一消息，仅说习近平表达了与朝鲜通过互访、派遣特使以及通信渠道进行定期磋商的意愿。2008年，习近平曾以国家副主席身份访朝。

习近平6月访朝？ 中国领导人出访平壤是惯例 任副主席时曾首访朝鲜 习近平对朝鲜并不陌生，2008年5月刚刚升任中国国家副主席之后不久，首次出访习近平就选择了平壤。访问期间会晤了当时朝鲜最高领导人金正日。习在那次访问中表示，中方将继续推动六方会谈，发挥建设性作用，愿同朝方加强沟通和合作。

习近平6月访朝？ 中国领导人出访平壤是惯例 邓小平4次访朝，均同金日成会晤 1982年4月27日，中国实际上的最高领导人邓小平在数月后任中共中央总书记的胡耀邦陪同下访问朝鲜，同金日成举行会谈。这是邓小平第四次到访朝鲜，也是最后一次出国。此前，邓小平于1962、1964和1978年三次访朝。

习近平6月访朝？ 中国领导人出访平壤是惯例 邓曾期待朝鲜开启经济改革 1962年，邓小平以中共中央总书记身份率团参加朝鲜劳动党第三次全国代表大会；1964年是秘密之行，旨在苏联赫鲁晓夫下台后同朝鲜交换意见。有文件显示，那次的讨论中出现较大意见分歧。1978年复出后的邓小平对朝鲜进行国事访问，期间表达了对平壤开启经济改革的期待。

习近平6月访朝？ 中国领导人出访平壤是惯例 胡耀邦两度访朝 1982年，胡耀邦陪同邓小平访问平壤。1984年他以中共总书记身份再度赴朝。

习近平6月访朝？ 中国领导人出访平壤是惯例 访朝期间政治生涯出现拐点 赵紫阳于1989年学运高潮期的4月24日至4月29日访问朝鲜，在此期间，《人民日报》发表了题为“必须旗帜鲜明地反对动乱”的社论，即“四.二六社论”，为学运定性。5月16日会晤戈尔巴乔夫时，赵说了“重大事件都由邓决定”的“错话”。有人说，赵紫阳的政治生涯正是在他访朝期间出现了决定性的拐点。后来发生的事情大家都知道了。

习近平6月访朝？ 中国领导人出访平壤是惯例 中国不做对不起朝鲜人民的事 1990年3月14日，江泽民如约访朝，这是他就任总书记以来的首次外访。此次初访，恰逢中韩关系改善之时。他告诉金日成，不管国际风云如何变幻，中国决不会做对不起朝鲜人民的事。2001年9月江泽民再度访问朝鲜。

习近平6月访朝？ 中国领导人出访平壤是惯例 江泽民访朝 金正日亲自迎候 2001年9月江泽民再度访问朝鲜时，在金正日陪同下，检阅了仪仗队，观看了大型团体操《百战百胜的朝鲜劳动党》。并前往平壤锦绣山纪念宫，瞻仰了金日成遗容。

习近平6月访朝？ 中国领导人出访平壤是惯例 胡锦涛在位10年，访朝1次 2005年10月28日至10月30日，胡锦涛访朝。朝鲜最高领导人金正日亲自到机场迎送。而金正日只在江泽民、金大中和普京访朝时，才去过机场。不过，中朝关系还是冷淡下来，胡锦涛在位10年只访问朝鲜一次。金正日2011年抱病访华希望得到北京对金正恩的支持，胡锦涛冷淡回应。



德国之声：您开始讲到美朝关系的困难状况，美国总统特朗普上月取消国务卿蓬佩奥访朝，理由是无核化谈判没有进展。现在无核化谈判，美朝方面似乎卡在那里、陷入僵局……

王生教授：我想，今天（编者注：9月6日）朝鲜金正恩会见韩国特使团的时候，又重新强调了要求终战宣言的问题。就是说现在朝鲜半岛问题最根本的原因，卡在了朝鲜和韩国一直要求的结束朝鲜战争的战争状态。因为他们原来的设想，朝鲜和韩国是要求，快一点的话，是在今年的7月27号--这一天是朝鲜战争临时停战协定签订75周年的纪念日，所以他们希望在这样一个比较重要的关口，美国应该兑现特朗普在新加坡会晤的时候给朝鲜的一个诺言，要搞这个终战宣言的问题。但是美国没有兑现这样一个承诺，而是蓬佩奥第三次访问朝鲜的时候，根本不谈这个问题。所以这样的话，让朝鲜起了很大的疑心。

朝核问题没有进展，朝美关系遇到僵局，最主要的问题还是在这一点上发生了分歧。

德国之声：文在寅和金正恩本月还要再会晤。到时候会取得什么进展吗？

王生教授：我觉得，朝鲜金正恩和韩国文在寅的首脑会晤，会起到一个非常重要的引领作用。就是说，朝鲜半岛的问题，应该朝着朝韩和解合作、和平政治解决的方向去推动。在这个推动过程当中，朝韩的合作、他们的共识、他们的方向性会引导其它国家朝着这样一个方向去发展。他们会起到一个非常关键的作用。如果他们互相懈怠，没有无核化这样一个坚定意志，没有朝韩和解合作这样一个坚定意志，可能就给其它国家提供一些口实或者借口，可能会扭转这样一个发展方向。所以说，将来朝韩的这样一个发展方向，对于东北亚地区将来的发展，是非常重要的。

王生: 中国吉林大学行政学院国际政治系教授，韩国社会科学院客座研究员。

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