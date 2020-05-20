专访洪秀柱:跟汪洋谈了什么

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国民党前主席洪秀柱今年2月与中国对台第二把手，中国全国政协主席汪洋会面。她接受德国之声专访，畅谈两人谈话的内容还有她对统独议题的想法。
國民黨前主席洪秀柱2月親赴中國參加北京冬奧，並與中國全國政協主席汪洋會面。返台後，她首度接受外國媒體訪問。她向德國之聲透露，2022年她將有機會走訪新疆再教育營。此外，她還跟汪洋談了什麼？
地缘政治总是互相牵连的，尤其对涉及其中的大国来说。俄罗斯对乌克兰的悍然入侵，其所产生的严重的地缘政治后果，随着时间推移，会一一显现。政论家邓聿文认为，鉴于北京的全球雄心和莫斯科的密友关系，中国在俄乌危机中显然也不能置身事外，做壁上观，如何应对这场危局并从中能学到什么，是北京重要的功课。
中国国民党前主席洪秀柱2月4日参加北京冬奥开幕，隔一天会见全国政协主席汪洋，称期望「反『独』促统」，「加速两岸和平统一大业」。相关言论在台湾引起争论。
俄烏戰事延燒之際，美國中情局局長伯恩斯3月8日警告，雖然中國對俄羅斯面臨的困局感到不安，但外界不該低估中國解決台灣問題的決心。有專家認為，伯恩斯的發言除了是要穩定區域盟國，也是強調台灣並未面臨立即戰爭的危險。
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