 专访洪秀柱:跟汪洋谈了什么 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.03.2022

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时政风云

专访洪秀柱:跟汪洋谈了什么

国民党前主席洪秀柱今年2月与中国对台第二把手，中国全国政协主席汪洋会面。她接受德国之声专访，畅谈两人谈话的内容还有她对统独议题的想法。

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台湾总统蔡英文宣誓就职，重申不接受“一国两制”，也向习近平喊话，表示保持和平稳定双方都有责任。国台办随后则发表声明抨击，指民进党当局不承认“九二共识”是单方面破坏两岸关系。台湾人民又是怎么想的呢?

蔡英文520就职 20.05.2020

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