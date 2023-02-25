 专访：泽连斯基愿与习近平直接对话 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.02.2023

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专访：泽连斯基愿与习近平直接对话

乌克兰总统办公室副主任佐夫克瓦（Ihor Zhovkva）接受德国之声采访时表示，基辅准备好与中国分享「乌克兰对战争的理解」，介绍乌克兰对和平方案的十点提案。他同时呼吁西方继续提供武器援助，并强调乌克兰的每一寸领土都不能被交易。

乌克兰总统办公室副主任佐夫克瓦（Ihor Zhovkva）

乌克兰总统办公室副主任佐夫克瓦（Ihor Zhovkva）

德国之声：佐夫克瓦（Ihor Zhovkva）是乌克兰总统泽连斯基办公室副主任，他在基辅接受我们的访问。有报道说乌克兰总统计划与中国领导人习近平会晤。与中国领导人会晤的目的是什么？泽连斯基总统是否认为，中国能成为可信的和平调停者？

佐夫克瓦：（泽连斯基）总统相信中国人民及中国领导层的智慧。中国的角色不仅在它所在的亚洲地区至关重要，在全世界都很重要。中国在历史上一直扮演非常重要的角色，在全球历史上都是如此。这就是为什么当乌克兰总统谈及可能与习近平主席通话时-顺带一提，自俄罗斯入侵乌克兰后，双方已经一年没有通话-他表示已经准备好与习近平主席分享乌克兰对当前事态的理解：乌克兰对俄罗斯侵略欧洲中心国家的理解，以及乌克兰希望如何为该地区带来和平。总统将与习近平主席分享乌克兰的十点和平方案，这实际上不仅是为战场带来和平的方案，还有如何在战场之外剥夺俄罗斯在其他领域的侵略性手段，在农业、粮食安全、环境保护、违反联合国宪章等方面。我们肯定有很多事情要和习主席谈论。

德国之声：美国表示，已有情报显示中国可能向俄罗斯提供致命军事援助，这可能会对乌克兰造成威胁。美国是否与乌克兰总统分享了这些情报？

佐夫克瓦：中国官方代表一周前与我国外长在慕尼黑安全会议期间会晤，我们从中方代表听到的消息是，中国既没有任何此类交易，也没有相关计划。

德国之声：所以你们相信中国不会提供致命的军事援助。

佐夫克瓦：这不是我相信与否的问题，而是信息是如此。我告诉你的是我们从中国方面得到的信息。

德国之声：您如何看待事情的进展？一年前，许多分析家认为俄罗斯军队会非常快速地打胜仗。事情却不是如此发展。你认为未来12个月情势的走向会是如何？

佐夫克瓦：你可能也会询问那些所谓分析家和军事专家相同的问题。一年过去了，我们不仅还屹立不摇，不仅生存下来了，也成功夺回俄罗斯去年2月24日全面入侵后占领的近50%的领土。前提是西方国家快速向乌克兰提供必要武器-反攻所需要的武器，因为乌克兰需要取得势头，保持去年年底表现出的相同动力，当时我们解放了乌克兰南部地区，包括赫尔松市，在那之前则解放了哈尔科夫地区。

前提是我们有充足的火炮，包括必要的远程弹药，还有足够的主战坦克。好消息是它们已经到了。还有装甲战车。只要我们有足够的防空能力来保护乌克兰内陆，我们肯定会在整个乌克兰领土上进一步反攻，以接近胜利。你肯定听过我国总统多次表示，我们希望今年取得胜利。

德国之声：假设你们获得了泽连斯基总统说他的部队需要的所有武器，他是否会坚持立场，即胜利将必须包括乌克兰东部领土，包括克里米亚半岛，都被归还给乌克兰？

佐夫克瓦：肯定是。我们对乌克兰领土寸土不让，不能有任何形式的交易。要提醒各位，侵略不是2022年才开始，而是2014年企图非法并吞克里米亚半岛，接着扩大到顿巴斯。世界当时没有迅速作出反应。直至当年7月，马航MH17客机被击落，才开始有回应。所以我们要回到起点解决问题，从侵略的最开始，即顿巴斯还有乌克兰的克里米亚。

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