专访河野太郎：面对中国扩军 邻国有必要采取措施

德国之声：河野先生，在您来到德国之际，正值亚洲在德国视野中占据重要地位。就如何应对中国，德国政府正在制定一份新的战略。而这对日本来说是一个熟悉的话题。您曾任外务和防卫大臣，在任期间肯定也经常思考这个问题。目前，中国对日本来说是多大的挑战？

河野太郎：过去两千年里我们（国家）都与中国为邻，接下来的很多世纪，我们还将是邻居。这是一个现实：我们是中国的邻邦。遗憾的是，过去30年里，中国的军费开支急剧增加，至少增长了42倍。他们同时扩大了海陆空三军。因此我们需要十分注意地审视中国的军事扩张。

德国之声：因此，您的政府修改了自己的国家安全战略。日本首相刚刚在华盛顿与拜登总统会面，谈及此事，进行了极为密切的协调，还增加了日本的军事开支。您能解释一下日本在这方面正在做什么吗？

河野太郎：中国的舰艇在尖阁群岛周围侵犯我们的领海。他们的一些船只一直停留在附近水域。在过去多年里，我们的航空自卫队战斗机不得不每天至少两次与中国的飞机在空中据守争夺。因此，在东中国海、南中国海及至太平洋，我们对中国都须要十分警惕。因此，我认为志同道合的国家需要坐在一起，就如何在军事方面应对中国拿出一个一致的战略。

德国之声：您曾提出过"亚洲北约"的设想。这具体应该如何实现？是北约向亚洲扩张，加入像日本和澳大利亚这样的国家吗？

河野太郎：作为内阁部长，我不方便谈论这个问题。

德国之声：那么，您个人的意见……

河野太郎：我目前不能谈这个问题。

德国之声：那我们来看一下您具体负责的数字领域，中国也是一个重要的因素。比如现在很多国家正在讨论的一个话题是TikTok。美国正在激烈争论是否应禁止这一应用。从您的角度看，TikTok有多危险？

河野太郎：我们正在研判它的背后是什么，然后我们的政府会做出相应的决定。

德国之声：您是否能透露，有哪些可能性，禁止也在考虑之列吗？

河野太郎：政府将会做出决定。

德国之声：以美国为例，联邦通信委员会（FCC）的一位委员呼吁在美国彻底禁止这一应用。而与日本有着密切合作的印度，则在几年前就禁止了TikTok。您能理解他们做出此类决定的出发点吗？

河野太郎：日本将独立于其他国家做出自己的决定。

德国之声：如您所说，日本正在就与中国有关的一系列问题和其他志同道合的国家，特别是与美国进行密切的协调。从中国的角度看--人们越来越多地听到这种声音，他们觉得这是在试图遏制中国。对此您怎么看？

河野太郎：中国在试图扩大其军事影响力，生活在周边人们需要采取必要的措施。

德国之声：让我们来谈谈台湾。人们越来越担心，在未来几年里，中国方面可能会对台湾动武，习近平对此发出了公开的威胁。您是否担心在未来几年内，这种情况真的会发生？

河野太郎：单方面试图改变现状的做法值得所有人担忧。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 五十而“知天命”？ 在2022年的“多事之秋”，中日两国虽然迎来了建交50周年，但是双方之间似乎并没有太多庆祝的热情。尤其是近年来，在几个关键议题上的严重分歧使得这两个亚洲最大经济体之间关系持续紧张。图为9月22日，中国驻日本大使馆在东京举行的中日邦交正常化50周年纪念招待会。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 历史性文件 1972年9月29日，时任中国总理周恩来和日本首相田中角荣在北京签署了《中日联合声明》（又称《中日建交公报》），标志着两国正式建立外交关系。这份声明的主要内容包括结束两国之间的不正常关系（战争状态），日本承认中华人民共和国为中国唯一合法政府。到1978年，两国代表又缔结了《中日和平友好条约》。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 一杯美酒泯恩仇？ 《中日联合声明》的主要内容还包括，强调两国之间的友谊，日本“对过去战争给中国人民造成的重大损害的责任表示深刻反省”，以及中国政府宣布放弃对日本的战争赔偿要求。这份声明虽然开启了两国之间关系正常化，促进了双边政治、经济、文化交流，但是一些悬而未决的遗留问题直到今天仍然给两国关系造成影响。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 领土主权争议 东京和北京之间最大的矛盾之一，就来自位于东海海域的几座无人居住的小岛——日本称之为尖阁诸岛，而中国则称钓鱼岛。2012年，日本政府宣布对尖阁诸岛实施“国有化”，引发了中国的强烈抗议，还有民众发起了抵制日货的行动。如今仍然会有一些中方的巡逻船或者渔船在附近海域出现。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 台湾——紧邻日本的“火药桶” 自从美国对中国开启贸易战，美中关系日益恶化以来，日本作为华盛顿的盟友也对北京在亚太地区越来越咄咄逼人的行动提出谴责。尤其作为亚洲大国，日本对于一旦台海爆发冲突给地区安全造成的影响十分关切。在今年夏天，美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，中国解放军围绕台湾岛进行了持续多日的军事演习。日本防务省对中国试射的弹道导弹进行了实时监测。与此同时，该国也在加快扩建自卫队，增加国防预算。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 没有解决的战争历史遗留问题 在中国看来，日本方面没有充分反省其战争罪行是双边关系发展最大的障碍之一。日本军队曾经在中国使用过化学武器和生物武器，造成大量杀戮，其中最知名的事件就是1937年的“南京大屠杀”。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 靖国神社——争议焦点 位于东京的靖国神社供奉着明治维新时代以来为日本战死的军人，其中包括二战中的14名日本甲级战犯。每当有日本政治人物和社会名流参拜靖国神社的时候，都引起中国的抗议。图为2022年8月15日——日本二战战败投降日，大批民众排队进入靖国神社进行参拜。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 从“哈日”到“反日”的民间情绪 2022年7月，前首相安倍晋三遇刺身亡，中国社交媒体上出现不少幸灾乐祸的声音。此外，与日本相关的一些社会事件，比如身穿和服的中国女子在苏州被警察带走，也凸显出民间反日情绪的高涨。（图为北京一家购物中心举办的中日邦交正常化50周年庆祝活动）



德国之声：日本今年是G7集团轮值主席，也就是说代表了世界上主要的自由、民主的富裕国家。作为数字大臣，您也在其中扮演一个重要角色。您的优先事项是什么？您想要对其他G7国家传达的信息是什么？

河野太郎：我将在4月主持G7数字部长会议。我认为我们的首要任务是DFFT：互信基础上的数据自由流动。我认为跨境数据流目前对每个经济体都是非常重要的议题。有GDPR（数据保护法规）的欧洲和少有监管的美国正在走一条不同的路。但我认为我们可以提高互操作性和透明度，以便所有企业可以在其他地区和国家开展业务。

德国之声：网络安全也是数字领域一个非常重要的部分。日本新的国家安全战略也重视网络安全。以俄罗斯侵乌战争为例，俄罗斯无疑使用了网络战，您对此有什么看法？你们在监测该冲突中发现了什么情况？

河野太郎：在战争开始之前，就有所谓的信息战和一些网络战在进行。我认为这将是本世纪战争的特征。因此，网络防御不是能单独做到的，因为犯罪者可以不受边界的限制。所以我认为西方国家之间的协调比以前更重要。

德国之声：而在亚洲，正如我们之前所谈到的，台湾正面临着来自中国的持续网络攻击。日本的情况如何？它所感受到的网络威胁是什么？是否也受到了来自中国的攻击？

河野太郎：是的，几乎每天都有网络攻击事件发生。去年夏天我们举行了上院选举，我们已经看到来自日本以外的虚假信息。因此，为了保护国家，为了保护我们的民主，我们真的需要加强我们的防御能力。

德国之声：您说虚假信息来自日本以外，尤其来自中国吗？

河野太郎：我们大体可以判断它们来自哪里。

采访内容有部分删节。

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