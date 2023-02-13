专访：“气球事件”暴露中国国安决策协调的严重缺陷

德国之声：美中对这一"气球"事件的应对做法，国际舆论有不同的分析和猜测，您如何评价双方的表现？

袁劲东：美国一开始行动迟缓，不过原因可能是拜登政府希望在幕后寻求一个解决办法--考虑到布林肯当时即将访问中国。不过，当（气球的）消息被曝光之后，美国军方还是等到了安全的时候，才击落了气球。而最近几天，美国方面似乎在依循一个标准化的操作流程，先后击落三个不明飞行物。

而北京的态度似乎经历了一些变化，从一开始否认气球的存在，到坚持称这是一个民用气球，再到（温和）谴责美方的做法。与之相比，美国的反应一开始比较慢，一个原因是国内政治因素，尤其是来自共和党的批评，但最后还是通过协调有序的军事行动，专业地执行了任务。而反观中国，则很快丢失了在这一事件上的主动权，一直被动地做出反应。

德国之声：两国官方的信息发布以及互相间的沟通，暴露出各自政策层面的哪些问题？

袁劲东：美国处理这件事的方法揭示出了一些党派之间的矛盾，这也透露出拜登政府还是倾向于悄悄解决这一问题，但是迫于国内政治的压力不得不表现出强硬。这件事成了如何在管理双边关系的大背景下处理一桩特殊事件的试金石。美中关系在拜登和习近平巴厘岛会晤之后开始出现了一些改善。然而，这种改善是有限的，美国在主权受到了威胁的情况下，必须采取解决问题的行动。美国政府很清楚，在出动军事力量击落气球后，任何改善与中国关系的努力都将暂时无法继续。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



这一事件也暴露出中国国家安全决策方面的严重缺陷。显然，气球是由一个特殊单位，即解放军，拥有和运作的，但与政府的其他部门没有很好地协调。中共中央国家安全委员会及其办公室无权指挥军队，而外交部对此完全不知情，并且始终没有从相关单位得到全面的信息。这种情况可能对两国大国未来如何管控危机构成严重的挑战。换句话说，从拜登政府的角度看，并不是很清楚在危机时刻应该跟谁接触，因为不确定谁是中国方面的关键角色，而且更多时候，中国方面完全拒绝沟通。

德国之声：这一场纷争是否会让美中关系缓和的前景更加暗淡？

袁劲东：我想，紧张局势和相互指责的游戏才刚刚开始。双方需要一个冷却期，需要能保全面子--尤其对中国来说，以便能重回对话。单方面寻求与对方接触以改善关系，目前不是一个选项。

接下来几个月里，考虑到麦卡锡计划对台湾的访问，事态可能会变得更紧张。美国2023年末将主办亚太经合组织（APEC）峰会，两国的外交人士将试图在此之前达成一些成果。

另外，慕尼黑安全会议也将是一个机会，让王毅和布林肯有可能在会议的间隙会面。

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