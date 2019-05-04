专访：民主的梦想还从未有过实现的机会

德国之声中文网：五四运动百年过去了，它留给后人的遗产是什么？

余凯思：这当然是一个令人十分关注的问题。我想，五四运动给后人留下了一系列值得回忆的东西，每个中国人都知道五四运动，它铭刻在中国人的集体记忆中。它是一个重要的转折点，时至今日，许多人还从五四运动得到启发：它是现代中国自我认同的一部份。这也是我首先要提及的一点。

德国之声中文网：您提及现代中国的自我认同这一核心思想。此外，民主和科学以及反帝和反封建也是当时这场运动发出的重要呼声。

汉学家余凯思

余凯思：反帝和反封建是中国历史记载中常常被强调的内容，在今天，它的内涵更为丰富，这也是我要提及的有关五四运动的第二要点即"民族主义"或者"爱国主义"。这当然是我作为外国学者对五四运动的诠释。

五四运动是中国第一个由大学生发起、后来有商人等参与的街头群众运动，这里，中国是一个民族国家。不可忘记的是，这个民族国家是1911年诞生的中华民国。当时，人们走上街头维护中国不受外国帝国主义以及霸权主义的侵犯。因此我有理由说民族主义以及民族认同是五四运动的核心思想之一。这是其一。其二，我认为重要的就是您已提及的"民主"以及"科学"，当然，科学的含义可以讨论。我认为，在五四运动的语境下，科学的含义是"启蒙"，民主和启蒙相得益彰。五四运动的第二个呼吁是建设一个民主以及启蒙的民主国家，即这个国家是民主的，并按照科学以及启蒙的原则进行决策。

德国之声中文网：您认为五四运动最根本的核心思想是民族主义以及民主与启蒙。那么，这三点今天还剩下什么？

余凯思：民族主义影响了整个20世纪，今天，它的影响力甚至超过当时。启蒙或者说科学，中国也都引入并接受了，我们看到，中国正努力建设一个以科学为基础的现代化社会。大学的科学体系，数字方法的使用，从那时一直延续到今天。但"民主"则是当时大学生提出的唯一未能兑现的愿望，而且不仅是在当今，历代中国政府中，没有一个认为有必要研究一下民主问题。

在这三点中，我想，有两点已基本得到实现，但第三点，即民主的梦想迄今为止还从未有过实现的机会。

德国之声中文网：我们知道，五四运动为中国共产党的创立提供了部分的基础条件。当时，实际上一直到50年代中期，中共有一个重要的承诺，即实现民主，建立一个民主制中国。如果看一眼今天的中共，我们的印象是，它脱离了当时的这一民主主张。您怎么看？

余凯思：您说的对，我完全赞同。民主并不是一开始就"没戏"、一开始就被排除的。在30、40乃至50年代，直到80年代以及今天，包括中国共产党内部，一直有人以五四运动的精神为样板，称可以将民族、民族主义以及社会主义同民主相结合，也就是创造一个民主的社会主义。我认为，在某些历史阶段，这一趋势在中共党内甚至很有势头，但最终党内的民主派还是失败了，在社会主义体制内实施政治改革的议题也就此夭折，不再被人问津。因此不能说，中共从一开始就拒绝了民主。

德国之声中文网：如果说当时五四运动的核心思想在当今中国仍有巨大意义，那么，能够在今天实践五四精神吗？

余凯思：五四运动的核心理念仍然活跃在百年后的今天。30年前，1989年春季，大学生走上街头，发扬五四传统，呼吁实现民主，他们也说自己是"民族主义者"。我刚刚完成一篇论文，其中引用了一位学生领袖的话，他说，"我们是爱国的，但我们也要求民主，因为我们相信，中国的问题可以通过民主方式得到解决。"因此，从30年前发生的事情可以看到，五四运动的精神依然存在。

我想，今天的北京政府对五四运动纪念日等非常紧张。今年有一系列重要纪念日。去年也有很多逢十纪念日，如1978年开启改革政策40周年。今年有五四运动100周年，六四30周年。在中国能感受到紧张气氛，不奇怪，因为对一些议题还没有说法，而这些议题让社会承受重压。人们不能谈及这些话题，也不会举办大型活动。有人告诉我，他参加了一个非公开的会议，这同以前大不一样。人们感受到紧张氛围，之所以紧张，是因为以往的问题没有得到解决。

德国之声中文网：人们很紧张。尽管如此，当今年轻人中多数人更注重消费。

余凯思：对。当然，大多数当今年轻人对以上议题不感兴趣。但我还是不断有意外发现。人们都很清楚，有些议题不能谈，但很多人对此有想法，只是不能在公开场合表明而已。我不久前刚在南京做过一场报告，知道一些话题存在人们的脑子里，但不能说，因此我不知道，这是不是一个普遍现象。但如果不是普遍现象，政府为什么要紧张，为什么不用另外方式面对它呢？

德国之声中文网：最后一个问题：五四运动在当时对中国以外的地方有什么影响吗？

余凯思：这是一个很好的问题。五四运动在当时属于全球性抗议浪潮的一部份。1919年春天，全球掀起抗议风暴，从朝鲜半岛到拉丁美洲，从埃及到印度，中国只是殖民地国家要求更多话语权运动的一部份。因此，五四运动是时代的产物，是民族要求自决运动的一部分。民族自决也是1919年五四运动大学生提出的要求之一，要求中国实现民族自决。但当年学生要求的是，民族自决同民主同步并进，只有一个民主制国家才能对外体现自治、自决以及主权要求。那个时代产生的影响非常深远，它开启了民族独立的浪潮。接下来，许多地区宣布独立，第三世界就此以独立的力量登上历史舞台。

采访专家简介：余凯思教授现任柏林自由大学历史与文化科学系东亚研究所所长，柏林自由大学副校长。

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