专访：武汉肺炎恐带来与SARS相似风险

(德国之声中文网) 德国之声 ：请问是什么样的原因让新型冠状病毒具有这么强的危险性？

麦肯泰尔：我们目前仍不知道这个病毒有多危险，但是它似乎与SARS病毒,与中东呼吸症候群冠状病毒有关。 目前世界上有其他种仅会对人体造成轻微感染的冠状病毒，这些感染通常会出现如感冒一般的症状。 然而，过去仍出现像2003年SARS与2012年的中东呼吸症候群两次大规模感染的情况。 这次的新型冠状病毒所导致的症状与这两次大规模感染的症状相似，但是死亡率比SARS与中东呼吸症候群低。 目前的200多个案例中，仅有四个死亡案例。

德国之声：据了解，澳洲官方已开始针对可能感染新型冠状病毒的人进行检验。 你认为各国该怎么做来预防新型冠状病毒扩散？

麦肯泰尔：防止新型冠状病毒扩散的首要条件是检验出已受感染的人，并尽速将他们隔离，避免他们将病毒传染给别人。 接着，疾病管制单位应该追踪过去与他们有接触的人，并观察这些人是否开始出现类似症状。 再来，个人应该运用各种防疫措施来避免被病毒感染。 相关的防疫措施包含穿戴防疫用具、勤洗手。 对于常出入医院的人来说，他们更应该贯彻防疫措施，因为SARS跟中东呼吸症候群都曾在医院爆发大规模感染的情况，不少病患与医护人员都因此而丧命。 医院应该对于相关的大规模感染提高警觉。

德国之声：与2002跟2003年SARS的大规模感染情形相比，妳认为这个新型冠状病毒会带来相同程度的风险吗？

麦肯泰尔：我认为这是有可能的，因为目前这个新型冠状病毒已造成一些严重的症状，而这些症状与SARS的症状类似。 虽然目前新型冠状病毒的致死率比SARS低，但是我们尚未从中国得到仔细的分析数据，所以我们等待中国公布最新的染病数据。

德国之声：这个新型冠状病毒源自于何处？ 有可能有其他类似的病毒在外流窜吗？

麦肯泰尔: 很多病毒都源自于动物，而有时这些病毒会从动物身上转移到人类，例如SARS跟中东呼吸症候群都是透过类似的途径导致人类被感染。 针对新型冠状病毒，目前的假设是它也是从动物转移到人类身上，但我们目前不能证明这个假设的准确性。