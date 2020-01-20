专访：武汉肺炎恐带来与SARS相似风险

自从武汉传出新型冠状病毒导致的肺炎疫情以来，已有200多个确诊案例，并有四人因此不幸丧命。 过去几天，亚洲各国也陆续传出确诊疫情，德国之声专访了澳大利亚新南韦尔斯大学的传染病毒学家麦可泰尔教授 (Raina Macintyre) ，请她针对新型冠状病毒的疫情进行分析。
(德国之声中文网) 德国之声 ：请问是什么样的原因让新型冠状病毒具有这么强的危险性？
麦肯泰尔：我们目前仍不知道这个病毒有多危险，但是它似乎与SARS病毒,与中东呼吸症候群冠状病毒有关。 目前世界上有其他种仅会对人体造成轻微感染的冠状病毒，这些感染通常会出现如感冒一般的症状。 然而，过去仍出现像2003年SARS与2012年的中东呼吸症候群两次大规模感染的情况。 这次的新型冠状病毒所导致的症状与这两次大规模感染的症状相似，但是死亡率比SARS与中东呼吸症候群低。 目前的200多个案例中，仅有四个死亡案例。
德国之声：据了解，澳洲官方已开始针对可能感染新型冠状病毒的人进行检验。 你认为各国该怎么做来预防新型冠状病毒扩散？
麦肯泰尔：防止新型冠状病毒扩散的首要条件是检验出已受感染的人，并尽速将他们隔离，避免他们将病毒传染给别人。 接着，疾病管制单位应该追踪过去与他们有接触的人，并观察这些人是否开始出现类似症状。 再来，个人应该运用各种防疫措施来避免被病毒感染。 相关的防疫措施包含穿戴防疫用具、勤洗手。 对于常出入医院的人来说，他们更应该贯彻防疫措施，因为SARS跟中东呼吸症候群都曾在医院爆发大规模感染的情况，不少病患与医护人员都因此而丧命。 医院应该对于相关的大规模感染提高警觉。
德国之声：与2002跟2003年SARS的大规模感染情形相比，妳认为这个新型冠状病毒会带来相同程度的风险吗？
麦肯泰尔：我认为这是有可能的，因为目前这个新型冠状病毒已造成一些严重的症状，而这些症状与SARS的症状类似。 虽然目前新型冠状病毒的致死率比SARS低，但是我们尚未从中国得到仔细的分析数据，所以我们等待中国公布最新的染病数据。
德国之声：这个新型冠状病毒源自于何处？ 有可能有其他类似的病毒在外流窜吗？
麦肯泰尔: 很多病毒都源自于动物，而有时这些病毒会从动物身上转移到人类，例如SARS跟中东呼吸症候群都是透过类似的途径导致人类被感染。 针对新型冠状病毒，目前的假设是它也是从动物转移到人类身上，但我们目前不能证明这个假设的准确性。