专访：歌德学院30而立

今年是歌德学院在中国成立三十周年，北京歌德学院举行一系列庆祝活动，同时也提出三十条关乎人类与社会发展的问题，冀望与参与者共同寻找答案。德国之声访问了北京歌德学院院长柯理（Clemens Treter），探讨活动概念与学院未来在中国的发展。
德国之声：北京歌德学院成立三十周年，你们通过一种特殊的方式回顾历史，提出三十个关乎人类和社会发展的问题，为何有这个想法？
柯理：我们计划这个项目三十周年怎么庆祝，一般可能是要做个回顾，我们觉得回顾当然很好，但确实歌德学院在三十年裡，做了不少事情，而且很多都挺重要的，而且我们觉得排自己的展板也没什么意义，我们把做过的事情作为起点，然后从这个起点往哪儿走、往前走，还必须做什么，要回答哪些问题，于是三十年我们找来三十个问题，与我们的工作有很直接的关系，比如说未来需不需要学外语，如何教外语，也可能是更大的问题，人何以为人；在人工智能时代什么是人；机器的管理会有一些变化，一个一个地寻找问题。
德国之声：你们提出的问题，是不是从活动去寻找答案？
柯理：对，可能我们这几年的活动，确实已经围绕这些问题，包括是人工智能的，都已经有一些活动，我们把这三十个问题定下，从九月份开始策划一系列的活动，都是来回答这三十个问题。
德国之声：你们有一个持续30小时的庆典马拉松，为何有这个构思？背后意义是什么？
柯理：我们歌德学院在北京798艺术区有一个空间，已经有三年，我们把它理解为一个公共空间，但有一个目的，人家过来体验文化、了解德国的一个非商业性的空间。我们这几年做的活动，希望把它浓缩在三十个小时内，三十年、三十个小时，可以在我们的空间，创做一个三十个小时的文化空间。
德国之声：歌德学院在中国教授德语，三十年过去了，在这里学习德语的人有没有什么变化？
柯理：三十年前歌德学院到中国，那时候是中国改革开放十周年，那时候对学外语的专业已经慢慢开始建立，歌德学院的重要贡献是给老师提供培训、邀请他们去德国，认识德国和多学语言，与母语是德语的人一起来学，在这个之后中国德语学习的人越来越多。现在歌德学院已经支持八十多所高中、小学和职业学校，跟他们合作。从今年秋天，中国教育部提出了高中课程的教育大纲，说明以后有更多高中会有德语专业，有很多老师的需求，变化肯定是很大，一下子需要培训很多老师。
德国之声：除了学生学习德语，你们有没有研究过在中国学习德语的人，是不是为了到德国升学，或是从事一些德中贸易或商业活动？
柯理：在我们这边或其他学校学习德语的人，大部分是年轻一代的人，都是为了去德国游学，有这样的一个目标。但是我们发现最近几年，越来越多是已经上班的白领一群也多学一门外语，可能有些先学点德语，后来学点法语，再学一点西班牙语，多学一门语言，认识一个文化，感兴趣的人也越来越多。
德国之声：歌德学院未来有没有计划在中国其他地方设立分部？
柯理：歌德学院在中国只有一个北京德国文化中心．歌德学院（中国），在上海有一个德国领馆的文化教育处，它其实也是带来歌德学院的功能。我们目前的情况是中德文化协议裡，没有写还有更多的歌德学院，因为它是对等的，在柏林有一个中国的文化中心，北京有一个文化中心。当然我们同时会在全国有活动，包括我们也会同中国合作伙伴设立歌德语言中心，比如说我们在天津、西安、武汉、重庆、沉阳、上海和广州有歌德语言中心，这些是中国的合作伙伴提供空间，基本上一个法律框架，我们提供质量管理方面有老师培训，虽然不是歌德学院，但带有歌德学院的功能。
德国之声：你们说会积极广泛地从事德中两国在文化领域内的交流与合作，未来会有什么特别的合作？
柯理：我们这几年的一个重点是科技对社会和文化的影响，我们已经做了一系列的活动，我们也找了从事这方面的艺术家，或是多媒体艺术的学院跟他们合作，这个是一个重要的领域，它无论是艺术创作，可能从社会和文化对我们生活影响的讨论和活动。此外，设计方面也是很重要的一个领域，在全国有很多美术馆或艺术学院，在设计领域有很多合作。另外一个我们工作重点是表演艺术，我们觉得通过表演，在舞台上探索一个事情，有点像玩一个游戏，可以考察社会发展、人类基本的问题，我们也考虑新科技发展，例如带上VR眼镜体验一种演出，我们也在探索这种可能性。
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