专访歌德学院主席："文化不能被工具化"

歌德学院主席莱曼感受到了若干政府对他所领导的这一机构增大的压力。在接受德国之声的一次采访中，他谈到了目前紧张的世界格局背景下所面临的挑战和机遇。
（德国之声中文网）德国之声：莱曼（Klaus-Dieter Lehmann）先生，不久前你曾对德新社说过，尤其是在中国、俄罗斯和土耳其，歌德学院的工作相当困难。这一情况是如何具体反映在您的同事们的日常工作中的?
莱曼：歌德学院一般以合作方式工作，也就是说，总是与当地的伙伴携手。它的好处在于能获得一种长期性。我们现在所经历的是，例如，在俄罗斯，通过非政府组织法（非政府组织受到俄罗斯当局的更严格监控-编者注），对我们伙伴的压力加大了。就是说，他们处于一种必需为自己辩护的境地，例如，被称为"外国特工"（例如，在俄罗斯，非政府组织曾多次面对这一指控- 编者注），因为，我们当然会坚持我们的立场，例如，艺术自由的立场。所以，从根本上说，受到冲击的不是在自家环境里的我们本身，而是与这些国家的公民社会之间的合作。
另一种发展是：孔子学院（歌德学院的中国对等机构，旨在促进中国的语言和文化的传播- 编者注）真正的扩充。过去几年里就新建了500个。这意味着：中国利用文化政策、对外文化政策，将其作为政治工具，而且完全是有意为之的。但，我们不能同意假手文化作体制竞争。文化不应被工具化，这是我的原则。不过我相信，尽管如此，德国能够捍卫自己的利益，其途径就是，积极构建出一个开放的、自由的、鼓励争论的社会，而该社会又是奠基于法治、人权和民主宪法的。如果我们坚持这些原则，最终，我们将是在远景上获得成功者。
德国之声：您从什么时候起观察到了总体局面恶化的？
莱曼：情况各有不同。土耳其慢慢朝这一方向发展；而在俄罗斯和中国，过去一年半来，这一进攻型对外文化政策明显可见。此外，它并不仅限于俄罗斯或中国，而且也适用于埃及和以色列。因安全局势使然，多国政府在与外国机构合作方面严格化了相关法律规定。
德国之声：在政治上更困难的国家，对语言课和文化供应的要求是增加了呢，还是减少了呢-出于对可能受到迫害的担忧？
莱曼：要是允许我刻意强调的话：我们的确是希望的载体，因为，最终，我们依然还能工作。许多基金会在这些国家遭禁。歌德学院仍能工作，因此，在某种意义上，成了以前不曾有过的那种引力点。人们不受阻挡。一个月前，我在开罗，出席歌德学院60周年庆祝活动。对一个在外机构来说，这是很长的时间了。房子内和花园里挤满了人，相关社群对歌德学院的态度非常开放："我们要歌德学院，我们相信你们。请不要抛弃我们"。
德国之声：您认为，歌德学院未来的最大挑战是什么?
莱曼：您得知道，歌德学院不实行中央管理，而是分散管理。通过这一责任分担，我们摈弃了无效的常规形式，而是真正地贴近生活。我们把世界分成14个一目了然的地区，每个地区设置12至14个歌德学院。地区是项目和动议的真正推动者。我们可以感受到期待，可以为之动用我们的可能性。由此，产生出了很大的信任感。
使我们感兴趣的是非洲。我们在那里实施了项目，侧重教育领域。我想提提其中的两个："非洲音乐"和把非洲的各个电影节集中到一起的一个数字平台。"非洲音乐"项目由非洲音乐家们做，他们以前只在当地出名，经由数字平台，声名远播。由此成功实现了责任的非洲转交。我们也因此为稳定社会做出了一份贡献，因为，由此，不仅给艺术家提供了发展前景，而且，也提供了一种经济上的发展前景。我相信，只有把经济视角也考虑在内，才有助于艺术。
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