 专访歌德学院主席：″文化不能被工具化″ | 文化经纬 | DW | 03.08.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

文化经纬

专访歌德学院主席："文化不能被工具化"

歌德学院主席莱曼感受到了若干政府对他所领导的这一机构增大的压力。在接受德国之声的一次采访中，他谈到了目前紧张的世界格局背景下所面临的挑战和机遇。

Deutschland Präsident des Goethe-Instituts Klaus-Dieter Lehmann (Goethe-Institut/Loredana La Rocca)

莱曼资料图片

（德国之声中文网）德国之声：莱曼（Klaus-Dieter Lehmann）先生，不久前你曾对德新社说过，尤其是在中国、俄罗斯和土耳其，歌德学院的工作相当困难。这一情况是如何具体反映在您的同事们的日常工作中的?

DW.COM

说起学德语，歌德学院可谓大名鼎鼎。那么，这所机构有怎样的历史和影响力呢？ (23.03.2018)

正在弗赖堡举行的德语奥林匹克决赛阶段比赛，共有4名华人参赛者。他们都是如何踏上了德语学习之路？作为这门语言的优秀学习者，今后他们又各自有着怎样的打算？ (26.07.2018)

谁是学习德语的金牌得主呢？来自世界各地的141位青少年于弗莱堡(Freiburg)齐聚一堂，共同角逐德语奥林匹克的冠军头衔。比的不仅是语法和词汇。 (22.07.2018)

莱曼：歌德学院一般以合作方式工作，也就是说，总是与当地的伙伴携手。它的好处在于能获得一种长期性。我们现在所经历的是，例如，在俄罗斯，通过非政府组织法（非政府组织受到俄罗斯当局的更严格监控-编者注），对我们伙伴的压力加大了。就是说，他们处于一种必需为自己辩护的境地，例如，被称为"外国特工"（例如，在俄罗斯，非政府组织曾多次面对这一指控- 编者注），因为，我们当然会坚持我们的立场，例如，艺术自由的立场。所以，从根本上说，受到冲击的不是在自家环境里的我们本身，而是与这些国家的公民社会之间的合作。

另一种发展是：孔子学院（歌德学院的中国对等机构，旨在促进中国的语言和文化的传播- 编者注）真正的扩充。过去几年里就新建了500个。这意味着：中国利用文化政策、对外文化政策，将其作为政治工具，而且完全是有意为之的。但，我们不能同意假手文化作体制竞争。文化不应被工具化，这是我的原则。不过我相信，尽管如此，德国能够捍卫自己的利益，其途径就是，积极构建出一个开放的、自由的、鼓励争论的社会，而该社会又是奠基于法治、人权和民主宪法的。如果我们坚持这些原则，最终，我们将是在远景上获得成功者。

德国之声：您从什么时候起观察到了总体局面恶化的？

莱曼：情况各有不同。土耳其慢慢朝这一方向发展；而在俄罗斯和中国，过去一年半来，这一进攻型对外文化政策明显可见。此外，它并不仅限于俄罗斯或中国，而且也适用于埃及和以色列。因安全局势使然，多国政府在与外国机构合作方面严格化了相关法律规定。

Goethe-Institut beliebt in Südeuropa (Reuters)

歌德学院在全球各地都有外设点

德国之声：在政治上更困难的国家，对语言课和文化供应的要求是增加了呢，还是减少了呢-出于对可能受到迫害的担忧？

莱曼：要是允许我刻意强调的话：我们的确是希望的载体，因为，最终，我们依然还能工作。许多基金会在这些国家遭禁。歌德学院仍能工作，因此，在某种意义上，成了以前不曾有过的那种引力点。人们不受阻挡。一个月前，我在开罗，出席歌德学院60周年庆祝活动。对一个在外机构来说，这是很长的时间了。房子内和花园里挤满了人，相关社群对歌德学院的态度非常开放："我们要歌德学院，我们相信你们。请不要抛弃我们"。

德国之声：您认为，歌德学院未来的最大挑战是什么?

莱曼：您得知道，歌德学院不实行中央管理，而是分散管理。通过这一责任分担，我们摈弃了无效的常规形式，而是真正地贴近生活。我们把世界分成14个一目了然的地区，每个地区设置12至14个歌德学院。地区是项目和动议的真正推动者。我们可以感受到期待，可以为之动用我们的可能性。由此，产生出了很大的信任感。

  • Laptop-Nutzerin am Stand (Foto: Sergey Peterman/Fotolia)

    夏天里必须掌握的德语词汇

    Urlaubsreif

    室外阳光明媚，而办公室里气氛令人窒息，此时此刻：辛勤劳作已经一年的德国人就会说自己已经Urlaubsreif（"做好休假准备"），简言之，就是我应该休假了。

  • Ein Flugzeit im Landeanflug (Foto: picture-alliance/Chromorange/C. Bodlaj

    夏天里必须掌握的德语词汇

    Fernweh / Heimweh

    思念是德国人一种相当普遍的内心活动。不过，这种内心活动既可以思念家乡("Heimweh")，当然也可以思念远方("Fernweh")。总体而言，德国人对远方的思念程度远远超过对家乡的眷恋，有鉴于此，德国人出国旅行的花费也几乎总是全球排名第一。（2012年中国人出国消费支出曾一度超过德国人）

  • Urlaubsanlage auf Kreta (Foto: picture-alliance/zb/A. Lander)

    夏天里必须掌握的德语词汇

    All-In Urlaub

    这是全包旅行 "all inclusive" 的缩写，也意味着最大限度的逃避日常琐事：购物洗衣做饭，统统可以抛在脑后。在度假村里，德国游客终于可以山吃海喝了，因为所谓“全包旅游”就是旅费里包含了吃喝住宿的全部费用。不过不要忘记，谁订了全包旅游，就很有可能会发现度假村里，放眼望去到处都是德国同胞。

  • Flugreisende mit Magenproblemen (Foto: Imago)

    夏天里必须掌握的德语词汇

    Reiserücktrittsversicherung

    德国人生性谨慎，凡事力求保险。买了旅游解约保险（Reiserücktrittsversicherung），一旦生病或者目的地政局动荡，度假计划无法兑现时，保险公司就会将旅费悉数奉还。

  • Stau auf der deutschen Autobahn zu Ferienbeginn (Foto: picture alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    夏天里必须掌握的德语词汇

    Stau (堵车）

    德国16个联邦州六周暑假的开始时间都是不同的，为什么会这样呢？因为否则全德境内的高速公路会被堵得水泄不通。不过尽管如此，暑假一到，堵车还是在所难免。因此，最好是周内出发，躲开交通高峰。或者干脆乘坐火车。

  • Wörlitzer Park bei Dessau (Foto: picture-alliance/dpa)

    夏天里必须掌握的德语词汇

    Sommerfrische

    19世纪曾盛行一时，但今天Sommerfrische这个词已经被淡忘了。格林兄弟编纂的德语词典里是这样阐释该词的：“城里人夏季去乡下休闲”。不过，直到今天，城里人夏季去乡下的热情仍不减当年。

  • Orang-Utan (Foto: picture-alliance/WILDLIFE

    夏天里必须掌握的德语词汇

    Affenhitze

    英语国家的人以“像猪一样出汗” ("sweating like a pig")来形容酷暑天气，而德国人则更喜欢用猴来形容炎热：Affenhitze（猴热）。这个词汇最早于19世纪末被柏林人所使用。

  • Strandkörbe auf der Ostsee-Insel Usedom (Foto: picture-alliance/dpa/J. Büttner)

    夏天里必须掌握的德语词汇

    Sonnenstich

    烈日炎炎当头照，这种时候应尽快找到一个遮阳庇荫的地方。否则，一旦得了Sonnenstich（中暑），就糟糕了：头痛、头晕、恶心甚至神志不清。有了上述症状，应及时就医，不可掉以轻心。

  • Ein Junge springt ins Wasser (Foto: picture-alliance/ZB/J. Woitas)

    夏天里必须掌握的德语词汇

    Freibad

    德国共有七千多家公共泳池，其中大约半数为所谓的Freibad（露天泳池）。Frei在德语里是自由或免费的意思，但Freibad即不会赋予你更多自由，也不会为您提供免费服务。倒是可以让你在夏日里自由自在地在蓝天白云下戏水畅游。

  • Saure Gurken in Sud (Foto: picture-alliance/Andreas Franke)

    夏天里必须掌握的德语词汇

    Sauregurkenzeit

    十八世纪时，Sauergurkenzeit（"酸黄瓜季节"）特指食物短缺，人们只能以酸黄瓜充饥的时节。现在则泛指无所事事的日子。德国记者一般会将夏季称为Sauergurkenzeit，因为由于联邦议院暑假休会，可供报道的时事新闻会骤然减少。不过，随着全球化和网络技术的发展，记者们“巧妇难为无米之炊”的时代也已经一去不复返了。

  • Jogger im Herbst (Foto: Matthias Rietschel/dapd)

    夏天里必须掌握的德语词汇

    Altweibersommer

    英国人把它叫做“Indian Summer”，德国人则称之为Altweibersommer(晚夏的艳阳天）。夏秋换季的时候，九月份总会有几天阳光明媚、温度宜人的日子。Altweibersommer一到，就该和夏天说明年再见了。

    作者: Kate Müser, Julia Hitz


使我们感兴趣的是非洲。我们在那里实施了项目，侧重教育领域。我想提提其中的两个："非洲音乐"和把非洲的各个电影节集中到一起的一个数字平台。"非洲音乐"项目由非洲音乐家们做，他们以前只在当地出名，经由数字平台，声名远播。由此成功实现了责任的非洲转交。我们也因此为稳定社会做出了一份贡献，因为，由此，不仅给艺术家提供了发展前景，而且，也提供了一种经济上的发展前景。我相信，只有把经济视角也考虑在内，才有助于艺术。

 

 

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

 

DW.COM

夏天里必须掌握的德语词汇

在德国，"Affenhitze"（猴热）或者"Reiserücktrittsversicherung" （旅游解约保险）这些德语词夏天的出现频率极高。学会以下11个德语词汇，盛夏时节走遍德国不用发愁。 (05.07.2018)  

相关内容

Kinderimpfungen in China

泽林视点：深入骨髓的不信任 02.08.2018

据报，有数十万中国儿童被注射了无效疫苗。德国之声专栏作者Frank Sieren认为，中国国内的药品和食品丑闻要比特朗普的贸易战更具爆炸力。

Deutschland Maschinenbauer Leifeld aus Ahlen

德语媒体：中资收购Leifeld受阻—德政府政策转向？ 01.08.2018

中国烟台台海集团有意收购德国莱菲尔德公司，德国政府示意将予以阻止。据通讯社报道，周三（8月1日）早些时候，在德国内阁相关会议举行前，烟台台海撤回了收购计划。

Australia Opera in Sydney erstrahlt in rot, der traditionellen chinesische Farbe für Glück

中澳关系缓和？ 北京接受澳洲邀请 01.08.2018

澳大利亚国防部长周三表示，中国海军将和其它26国一起，参加本月在澳大利亚北部沿海举行的联合军演。有分析人士指出，北京此举或意味着某种愿望。

Deutschland Präsident des Goethe-Instituts Klaus-Dieter Lehmann (Goethe-Institut/Loredana La Rocca)

专访歌德学院主席："文化不能被工具化"

歌德学院主席莱曼感受到了若干政府对他所领导的这一机构增大的压力。在接受德国之声的一次采访中，他谈到了目前紧张的世界格局背景下所面临的挑战和机遇。 

Symbolbild: Japanische Ärztin (Imago/O. Maksymenko)

日媒：东京医大扣分打压女考生

日本媒体报导，着名的东京医科大学在入学考试中扣女考生分数。目的是为了减招女医科生，以免她们进入家庭后离职或留职停薪，造成医疗人力短缺。 