专访歌德学院主席："文化不能被工具化"

（德国之声中文网）德国之声：莱曼（Klaus-Dieter Lehmann）先生，不久前你曾对德新社说过，尤其是在中国、俄罗斯和土耳其，歌德学院的工作相当困难。这一情况是如何具体反映在您的同事们的日常工作中的?

莱曼：歌德学院一般以合作方式工作，也就是说，总是与当地的伙伴携手。它的好处在于能获得一种长期性。我们现在所经历的是，例如，在俄罗斯，通过非政府组织法（非政府组织受到俄罗斯当局的更严格监控-编者注），对我们伙伴的压力加大了。就是说，他们处于一种必需为自己辩护的境地，例如，被称为"外国特工"（例如，在俄罗斯，非政府组织曾多次面对这一指控- 编者注），因为，我们当然会坚持我们的立场，例如，艺术自由的立场。所以，从根本上说，受到冲击的不是在自家环境里的我们本身，而是与这些国家的公民社会之间的合作。

另一种发展是：孔子学院（歌德学院的中国对等机构，旨在促进中国的语言和文化的传播- 编者注）真正的扩充。过去几年里就新建了500个。这意味着：中国利用文化政策、对外文化政策，将其作为政治工具，而且完全是有意为之的。但，我们不能同意假手文化作体制竞争。文化不应被工具化，这是我的原则。不过我相信，尽管如此，德国能够捍卫自己的利益，其途径就是，积极构建出一个开放的、自由的、鼓励争论的社会，而该社会又是奠基于法治、人权和民主宪法的。如果我们坚持这些原则，最终，我们将是在远景上获得成功者。

德国之声：您从什么时候起观察到了总体局面恶化的？

莱曼：情况各有不同。土耳其慢慢朝这一方向发展；而在俄罗斯和中国，过去一年半来，这一进攻型对外文化政策明显可见。此外，它并不仅限于俄罗斯或中国，而且也适用于埃及和以色列。因安全局势使然，多国政府在与外国机构合作方面严格化了相关法律规定。

歌德学院在全球各地都有外设点

德国之声：在政治上更困难的国家，对语言课和文化供应的要求是增加了呢，还是减少了呢-出于对可能受到迫害的担忧？

莱曼：要是允许我刻意强调的话：我们的确是希望的载体，因为，最终，我们依然还能工作。许多基金会在这些国家遭禁。歌德学院仍能工作，因此，在某种意义上，成了以前不曾有过的那种引力点。人们不受阻挡。一个月前，我在开罗，出席歌德学院60周年庆祝活动。对一个在外机构来说，这是很长的时间了。房子内和花园里挤满了人，相关社群对歌德学院的态度非常开放："我们要歌德学院，我们相信你们。请不要抛弃我们"。

德国之声：您认为，歌德学院未来的最大挑战是什么?

莱曼：您得知道，歌德学院不实行中央管理，而是分散管理。通过这一责任分担，我们摈弃了无效的常规形式，而是真正地贴近生活。我们把世界分成14个一目了然的地区，每个地区设置12至14个歌德学院。地区是项目和动议的真正推动者。我们可以感受到期待，可以为之动用我们的可能性。由此，产生出了很大的信任感。

夏天里必须掌握的德语词汇 Urlaubsreif 室外阳光明媚，而办公室里气氛令人窒息，此时此刻：辛勤劳作已经一年的德国人就会说自己已经Urlaubsreif（"做好休假准备"），简言之，就是我应该休假了。

夏天里必须掌握的德语词汇 Fernweh / Heimweh 思念是德国人一种相当普遍的内心活动。不过，这种内心活动既可以思念家乡("Heimweh")，当然也可以思念远方("Fernweh")。总体而言，德国人对远方的思念程度远远超过对家乡的眷恋，有鉴于此，德国人出国旅行的花费也几乎总是全球排名第一。（2012年中国人出国消费支出曾一度超过德国人）

夏天里必须掌握的德语词汇 All-In Urlaub 这是全包旅行 "all inclusive" 的缩写，也意味着最大限度的逃避日常琐事：购物洗衣做饭，统统可以抛在脑后。在度假村里，德国游客终于可以山吃海喝了，因为所谓“全包旅游”就是旅费里包含了吃喝住宿的全部费用。不过不要忘记，谁订了全包旅游，就很有可能会发现度假村里，放眼望去到处都是德国同胞。

夏天里必须掌握的德语词汇 Reiserücktrittsversicherung 德国人生性谨慎，凡事力求保险。买了旅游解约保险（Reiserücktrittsversicherung），一旦生病或者目的地政局动荡，度假计划无法兑现时，保险公司就会将旅费悉数奉还。

夏天里必须掌握的德语词汇 Stau (堵车） 德国16个联邦州六周暑假的开始时间都是不同的，为什么会这样呢？因为否则全德境内的高速公路会被堵得水泄不通。不过尽管如此，暑假一到，堵车还是在所难免。因此，最好是周内出发，躲开交通高峰。或者干脆乘坐火车。

夏天里必须掌握的德语词汇 Sommerfrische 19世纪曾盛行一时，但今天Sommerfrische这个词已经被淡忘了。格林兄弟编纂的德语词典里是这样阐释该词的：“城里人夏季去乡下休闲”。不过，直到今天，城里人夏季去乡下的热情仍不减当年。

夏天里必须掌握的德语词汇 Affenhitze 英语国家的人以“像猪一样出汗” ("sweating like a pig")来形容酷暑天气，而德国人则更喜欢用猴来形容炎热：Affenhitze（猴热）。这个词汇最早于19世纪末被柏林人所使用。

夏天里必须掌握的德语词汇 Sonnenstich 烈日炎炎当头照，这种时候应尽快找到一个遮阳庇荫的地方。否则，一旦得了Sonnenstich（中暑），就糟糕了：头痛、头晕、恶心甚至神志不清。有了上述症状，应及时就医，不可掉以轻心。

夏天里必须掌握的德语词汇 Freibad 德国共有七千多家公共泳池，其中大约半数为所谓的Freibad（露天泳池）。Frei在德语里是自由或免费的意思，但Freibad即不会赋予你更多自由，也不会为您提供免费服务。倒是可以让你在夏日里自由自在地在蓝天白云下戏水畅游。

夏天里必须掌握的德语词汇 Sauregurkenzeit 十八世纪时，Sauergurkenzeit（"酸黄瓜季节"）特指食物短缺，人们只能以酸黄瓜充饥的时节。现在则泛指无所事事的日子。德国记者一般会将夏季称为Sauergurkenzeit，因为由于联邦议院暑假休会，可供报道的时事新闻会骤然减少。不过，随着全球化和网络技术的发展，记者们“巧妇难为无米之炊”的时代也已经一去不复返了。

夏天里必须掌握的德语词汇 Altweibersommer 英国人把它叫做“Indian Summer”，德国人则称之为Altweibersommer(晚夏的艳阳天）。夏秋换季的时候，九月份总会有几天阳光明媚、温度宜人的日子。Altweibersommer一到，就该和夏天说明年再见了。 作者: Kate Müser, Julia Hitz



使我们感兴趣的是非洲。我们在那里实施了项目，侧重教育领域。我想提提其中的两个："非洲音乐"和把非洲的各个电影节集中到一起的一个数字平台。"非洲音乐"项目由非洲音乐家们做，他们以前只在当地出名，经由数字平台，声名远播。由此成功实现了责任的非洲转交。我们也因此为稳定社会做出了一份贡献，因为，由此，不仅给艺术家提供了发展前景，而且，也提供了一种经济上的发展前景。我相信，只有把经济视角也考虑在内，才有助于艺术。

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