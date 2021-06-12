专访：欧美在贸易政策上无法一致对中

德国之声：G7峰会上各国领导人谈论的一个重点话题是如何应对中国。美国总统拜登看来希望与西方盟国结成对抗中国的联盟。您认为他能够达到这一目的吗？

普拉格曼：在这里使用“联盟”这个概念可能不太恰当。或许美国人有这样的希望，但这里不是要建立一个不同国家间的有约束力的联盟，而是释放一个信号，表明各国对中国能够拿出共同的立场。我想，所涉及的国家也不会接受“联盟”这一说法。

德国之声：与会国家的目的不仅是释放信号，也会拿出具体的措施，不是吗？

普拉格曼：这些国家没有签署互助条约这样的文件。当然某些国家，比如一些欧洲国家计划进行海军行动，向印太海域派出舰队，宣示对自由航行的捍卫。在这种情况下，有更多国家加盟，当然是一种团结支持的姿态。但国家间真正共同的举措并不多见，而且是在其它不那么具有对抗性的领域，比如灾害应对、共同海上救援演习，在四国集团（美、日、印、澳）峰会上，新冠也是一个话题。而现在涉及的仍更多是政治问题，从某种角度来说并不是首先针对中国，而是寻求在与会国家当中找到共同的立场。

德国之声：那么涉及到未来对中国的政策，G7内部的分歧有多大？

普拉格曼：有着相当大的分歧。特别是德国在前期被视为犹豫不决，不愿站出来对中国表态。但在德国情况也不同了，过去几年公众对中国的观感也发生了变化。德国工业界已不再一味为了维持与中国的友好关系而游说政界。尽管如此，在（G7）圈子里，德国或许更是扮演一个拖后腿的角色，尤其是在涉及在言辞表述上对中国发出争强好斗的信号的时候。

另外或许英国的角色也很值得关注。英国在立场有了很大的转变——在卡梅伦任期对中国要友好得多，而现在一下子出现了很多批评性的声音。另外不能忽视的一点是，维系现实存在的联盟对各国来说有多重要——英美联盟对于英国，跨大西洋联盟对于欧洲。为此（欧洲国家）是否会愿意以更具批判性的立场面对中国？

德国之声：在世界贸易上，美国至少是要阻止中国在全球贸易规则制定方面成为主导者，这一目标是否可以实现？

普拉格曼：我相信这是可能的。我们处在一个多极世界，标准和规则并非都是由美国人或中国人制定的，不少也是由欧洲人定的。能够继续制定标准和规则，是欧洲一大利益所在，这当然会带来竞争，甚至矛盾。

但我们也不能忘记，世界上不止有大的国家和力量，不止有美国、欧盟、中国、日本。亚洲地区还有很多国家，都不希望中国同七国或四国集团之间的对抗继续激化，他们一方面可以从大国竞争中获益，但另一方面不愿重回冷战，甚至面临真正的战争。这些国家，比如东南亚、南亚国家在国际贸易及一些其它领域中的角色过去数年间变得更重要了。它们也会致力主张这样的对抗不应过于激化。

德国之声：贸易争端不仅存在于美中之间，美国和欧盟之间也有关税纠纷。在力图面对中国维护其共同利益的时候，美国和欧洲能在博弈中真正联手一致吗？

普拉格曼：尤其是在贸易领域，必须看到，美国和欧盟当然有共同的利益，但说到底它们还是竞争对手。在贸易政策领域结成针对中国的统一战线，在我看来可能性不大。在贸易政策上，总会存在多极，即便发生改变也不会那么快。

过去一些年我们看到，世贸组织的重要性在减弱，在这样一个国际性、多边的论坛里实现利益平衡变得更加困难。我们所处的世界面临的任务是，必须在大国、多极之间创造平衡，不管是在世界政治还是在贸易方面。或许这正在G20或其他的平台上发生。

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