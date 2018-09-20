专访：欧盟感到“并不坐在驾驶座上”

德国之声：我们应如何理解欧盟的"欧亚互联"提议？是否像中国的"一带一路"一样，包括一些基础设施建设项目？

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杜懋之（Mathieu Duchâtel）：对我来说，这主要是欧盟对"一带一路"的回应。--当然，你也可以争论说，这是对俄罗斯在欧亚地区增加互联（connectivity）提议的回应。

欧盟的该提议已经酝酿多时。我认为，该文件主要的目的是，清楚地表明欧盟在参与互联项目中的标准、原则、价值观。

一言以概之，这可视为欧盟尝试改变在欧亚互联项目中的被动局面，采取主动。也清楚地向中国以及对欧亚互联有兴趣的国家表明，欧盟是一个行动主体，而这些是欧盟将遵从的原则与指导方针。如果你想与欧盟成为项目伙伴，就要遵守这些指导原则。

我认为，这是欧盟在有关欧亚互联的讨论中感到 "并不坐在驾驶座上"的结果。

与此同时，我认为这也应看作是一个向中国发出的重要信号，即：互联是件好事，我们想要加强比如交通运输的联系、各种层级上的互联，--这也包括基础设施，因为没有基础设施，就没有互联。但我们想要按照我们的主张来加强互联。

德国之声：互联（connectivity）这个词不断出现在政府政策、媒体报道中，但这个词究竟包含哪些内容？

杜懋之（Mathieu Duchâtel）：对我来说，互联是关于增加基础设施，--欧盟喜欢用建立"网络"这个词，但没有基础设施，就没有互联。所以，会有基础设施项目，欧盟也会给予支持。欧盟在盟内有不少基建项目。但该提案也将为欧盟企业与中国企业结为合作伙伴提供指导方针。

德国之声：欧盟此次的战略提案是否意味着，接下来会有后续的具体措施？

杜懋之（Mathieu Duchâtel）：这是指导方针，就是一套规则、标准、原则和政策出发点。或许会有具体的项目，但与这个提案是两码事。

德国之声：莫盖里尼也提到资金问题，即：如何在资金上为互联项目提供支持……

杜懋之（Mathieu Duchâtel）：这当然也是一个问题：如果欧盟想在海外基建项目上更活跃，那么资金将从何处来。欧盟有一些政策工具，比如对战略投资的基金，比如外部行动预算（external action budget）。所以，即便新的计划不包括新的预算在内，用以落实该指导方针，欧盟也已经有一些预算可用于支持互联项目。在欧盟的经济运作中，核心的角色由私营经济扮演。举例说，假设在越南有一个港口基建项目，欧盟企业决定参与，那么，可能有一些欧盟提供的资金，但核心的行动者将是欧盟的私有企业。

（以上采访内容有删节）

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