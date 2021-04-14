专访：“欧盟必须向黑山伸出救助之手”

（德国之声中文网）黑山共和国是第一个因向中国借贷而陷入严重经济困境的欧洲国家：2014年，黑山向中国借贷数十亿美元，用来修筑连接贝尔格莱德和黑山港口巴尔高速路的部分路段。这一修筑项目是世界上造价最高的工程项目之一，而其实际用途有多大却引起了人们的质疑。从财务角度来看，人口只有63万的小国借贷九亿四千四百万美元，显然是种寅吃卯粮的行为。该国外债总额已接近国民生产总值的100%，而这笔中国贷款又占了外债总额的近四分之一。

按协定，今年七月黑山将开始分期偿还这笔中国贷款，但新上任的改革派政府却不知道钱从何来。于是，以克里沃卡皮奇(Zdravko Krivokapić)为首的黑山政府只好向欧盟求助，但遭到欧盟的回绝。欧盟委员会发言人表示，对于一个国家单独向第三方的借贷，欧盟不会提供还贷帮助。

德国之声：您怎么看欧盟不帮助黑山的决定？

雷利吉奇：欧盟委员会发言人的讲话非常简单粗暴，但这显然还不是最终决定。就借贷问题，无论是欧盟，还是中国方面肯定还会有一些动作。中国绝不愿意接受西方将它打造成无所顾忌的大国霸权形象。我估计，中国最终会向黑山提出债务转型的建议。欧盟也会采取类似的步骤。当然谁都不会接管黑山的债务，但至少会让还债负担变得可以承受。但有一点是必须要说的，欧盟发言人这种简单粗暴的措辞方式，对实现地缘政治目标毫无帮助。

德国之声：欧盟发言人的措辞在黑山政界和民间引起了怎样的反应？

雷利吉奇：欧盟的表态不仅在黑山，而是在整个地区都引起了强烈的反响。人们开始意识到，布鲁塞尔只会开空头支票，一遇到复杂情况，就粗暴回绝。我想再强调一次，现在布鲁塞尔还没做最后决定。但是损失已经造成了。布鲁塞尔的表态恰恰给那些说欧盟靠不住的人提供了口实。

德国之声：假若欧盟最终决定还是会给黑山一些帮助，那这会是什么样的帮助呢？

雷利吉奇：我想，欧盟参股的欧洲重建和发展银行、欧洲投资银行，欧盟银行，这些机构都有为黑山提供帮助的可行办法。

德国之声：对欧盟来说，在政治层面上发挥主动性，公开宣布向黑山提供帮助，难道不是一个很好的事情吗？

雷利吉奇：对，有一点是不应忘记的：黑山刚刚有了一个权力更迭。该国现任总统久卡诺维奇已经掌管政权三十多年了，正是在他的保护伞之下，这个高速公路项目才得以上马，其间有很多黑幕。还有一点不应忘记的是，久卡诺维奇还打造了欧洲最大的烟草走私网络。现在的新政府不得不为其前任收拾烂摊子。有鉴于此，欧盟要想展示促成巴尔干民主转型的意愿，就应当向黑山新政府提供支持，尽管这个新政府还有很多缺点和不足。

德国之声：多年以来大家都清楚，久卡诺维奇身边的一些腐败公司从高速路项目里获取了不少利益。如果欧盟介入这个借贷项目，岂不是等于向这些腐败公司输送金钱利益吗？

雷利吉奇：在西巴尔干地区，所有的基建项目，特别是高速路项目中，都存在腐败问题。如果要制定债务转型计划，就必须考虑让欧盟反欺诈机构（OLAF）或国际刑警参与其中的可能性。遗憾的是，以往的经验并不理想，从普里施蒂纳通往地拉那的所谓“爱国者高速路”项目就是一个明显的例证。没有足够的政治意愿，腐败问题就没有办法得到彻底清查。

德国之声：欧盟发言人在表态时也强调，欧盟是黑山和巴尔干地区最大的资金援助方。您如何评价欧盟对黑山的财务支持呢？

雷利吉奇：欧盟确实计划在今后七年当中，向西巴尔干提供大约90亿欧元的资金。但是也不应忘记，该地区对欧盟每年的贸易逆差就是九十多亿欧元。而受疫情影响，贸易逆差还会进一步扩大。我前不久和一位同事计算了一下，今后七年，西巴尔干地区人均将只能获得大约700欧元的欧盟发展援助款项。而在欧盟成员国，这个数额往往要高出十倍。有鉴于此，地区差异今后还将继续扩大。

德国之声：多年以来，您一直在呼吁让西巴尔干国家进入欧盟基金。

雷利吉奇：事实上，无论是经济、社会，还是政治层面上，西巴尔干各国早已同欧盟融为一体。布鲁塞尔的视角必须改变，他们必须意识到，如果不给予巴尔干各国同欧盟成员国一样的待遇，那么，这些国家将会被远远地抛在后面。罗马尼亚和保加利亚加入欧盟之前，欧盟就专为这两个国家设立了基建基金。而对西巴尔干国家来说，建立这类基金就更有必要了。

德国之声：黑山新政府希望，该国能成为巴尔干西部第一个加入欧盟的国家。您认为这种期望现实吗？

雷利吉奇：经历了三十多年名副其实的独裁统治之后，要想建立起西方国家那样的行政体制，确实是一件非常困难的事情。久卡诺维奇的人脉无所不在，遍布安全和情报机构，形成了所谓的“深层国家”。除此之外，黑山还是一个分裂和落后的国家。我相信，新任政府首脑克里沃卡皮奇每天早上起床时都不知道晚上自己还是不是总理。欧盟应当对这个国家提供支持，以便向世人展示，在巴尔干地区也会出现积极的发展势头。如果欧盟不对黑山提供支持，那么当地人就会产生怎样的印象，欧盟愿意和久卡诺维奇以及塞尔维亚总统武契奇这样的独裁者做生意。越来越多的年轻人会离开巴尔干，因为他们看不到任何经济和政治方面的前景。

杜山·雷利吉奇（Dušan Reljić）是柏林科学和政治基金会的东南欧问题专家。雷利吉奇曾担任南斯拉夫通讯社外交事务及驻波恩记者。后来曾在慕尼黑自由欧洲电台供职。他的研究领域主要集中在巴尔干西部国家以及欧盟东扩政策。

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