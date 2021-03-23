专访：欧盟对华"能合作就合作，须对抗则对抗"

德国之声：盖勒先生，中方的这些制裁会如何影响你的工作？
盖勒：实际上，不影响。从政治上来讲，这是不幸的，因为会让对话变得更艰难。这（中方的制裁）也是不合道理的。不过，这不会影响我的工作。我之前也没有前往中国的计划，在中国也没有生意。目前为止，我没有受到任何影响。
德国之声：欧盟对中国的制裁呢？这些制裁会迫使中国修正其新疆路线吗？
盖勒：这是为了让人们理解正在发生的事情。我指的是发生在那些拘留营、那些所谓的"再教育营"的暴行和可恶事情。那些情况是令人无法忍受的，对于宗教上、民族上的少数群体进行集体拘留。这（欧盟的制裁）会帮助那些受影响的人、帮助那些正在与这些情况抗争的人，让他们得到必要的国际关注。英国、美国、加拿大也采取了制裁，现在有30个国家和地区在同一战线上。
德国之声：让我们来谈谈中方的反制。欧盟在去年12月就中欧全面投资协定达成一致，你所在的欧洲议会还将对此进行审批。你认为该协定审批会通过吗？
盖勒：此前对此已经有讨论，现在欧洲议会中的讨论当然更激烈了。我不会让自己的个人情绪而影响对这个投资协议的政治评判。原则上，这将为我们的企业提供更广阔的市场准入，减少我们企业在中国市场上的不公平待遇问题，这种不公平是相对于中企在欧洲市场待遇而言的。因此，到目前为止，这是符合我们利益的。
德国之声：包括你在内的几位欧洲议会议员遭遇中国制裁。你真的认为，欧洲议会仍然会批准欧中全面投资协议？
盖勒：我不会在目前这个阶段妄加推测。对于如何反应以及如何最终找到解决方案，我们需要进行充分的讨论。在目前这个阶段，肯定不应该在这里提出明确的建议。
德国之声：一方面是欧中全面投资协定。你不想详细讨论这个问题。另一方面是欧洲在制裁中国。那么，欧盟对华的外交政策究竟是什么呢？
盖勒：我会把我们的外交政策描述为一个三角（triad）--在有可能合作的地方合作，在需要竞争的地方竞争，在必须对抗的时候对抗，我认为这是我们行动的框架。相对应，我们需要在每个具体方面看什么是最适合我们的，什么时候是需要合作的，比如，我们在气候议程上进行全球合作。如果我们是在世贸组织（WTO）的框架下，我们就需要让WTO的原则标准也在中国适用，这时我们当然就需要与他们（中方）对话。但当我们讨论中国针对其东南亚邻国的强势政策时，我认为比较好的是支持他们（这些邻国）。我们与韩国有合作，与越南、新加坡、日本有自贸协定。目前为止，我们也在增强这些联系，让这些国家获得更有利的地位。而且我们还希望东盟国家在经济上、政治上能够进一步融合。
德国之声：和欧盟一样，美国、英国、加拿大也对中国施加了制裁，这对跨大西洋关系有什么意义？
盖勒：我认为，在目前的情况下，我们绝对应该协调我们的政策，我也希望我们有朝一日能与美国达成跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定的2.0版本（TTIP2.0），也就是与美国建立自由贸易协定。我们和加拿大以及日本都已经有自贸协定了。
我认为这将是有助于在对华问题上获得优势地位的最佳框架。
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聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人
MERICS：继续使命 不忘初心
有四家机构上了中方制裁名单，分别是欧盟理事会政治与安全委员会、欧洲议会人权分委会、丹麦民主联盟基金会和德国墨卡托中国研究中心。其中墨卡托中国研究中心（MERICS）作为一家智库，尤其受关注。中国官媒《环球时报》总编胡锡进发文称，切断该机构与中国的联系，“意味着该研究中心的调研渠道难以为继，影响力将受沉重打击”。该德国智库发声明回应称，对中方决定感到非常遗憾，同时拒绝这些指控。“作为一家独立研究机构，我们致力于增进对于中国更好、更多元的了解。我们将继续通过提供基于事实的分析来追求这一使命，即使在困难时期也以创造交流和对话的机会为目标”。
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聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人
彼蒂科菲尔：中国会搬起石头砸自己的脚
遭到中方制裁的欧方人员还包括8名政界人士和2名学者。首当其冲的是来自德国绿党的欧洲议会议员彼蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）。他也是欧洲议会对华关系小组的负责人，曾多次在新疆、香港等问题上对北京提出严厉指控。在得知自己受中方制裁后，彼蒂科菲尔称中方的制裁“荒谬”，指中国如今试图在海外压制言论自由、恐吓批评者，“但这只会适得其反，用中国的谚语说就是搬起石头砸自己的脚”。
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盖勒：不会放弃倡导民主和人权
盖勒（Michael Gahler）是另一名受到中方制裁的德国籍欧洲议会议员，这位基民盟人士也是欧洲人民党议会党团安全政策发言人。在得知自己受到中方制裁后，盖勒发声明称，表示这会让欧盟与中国的对话变得更艰难，这令人非常遗憾。“无论如何，我不会放弃倡导人权与民主。此外，我也怀疑，我作为欧洲议会友台小组主席的身份，在北京的（制裁）决定中也起了一定作用“。
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格鲁克斯曼：制裁是荣誉勋章
受到中方制裁的还有来自法国的社民党籍欧洲议会议员格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann），他也是欧洲议会外交事务委员会以及欧洲议会人权分委会的成员，而后者作为机构同样出现在这次的中方制裁名单上。在中方宣布制裁后，格鲁克斯曼在推特上说，这些制裁是他的“荣誉勋章”，他还会继续抗争！
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欧洲议会：中方制裁“不可接受”
除了上述三人外，受到制裁的欧洲议会议员还包括来自匈牙利的库楚克（Ilhan Kyuchyuk）、斯洛伐克议员莱克斯曼（Miriam Lexmann）。另外，荷兰议会议员舍尔茨玛（Sjoerd Wiemer Sjoerdsma）、比利时议会议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）以及立陶宛议会议员萨卡利埃内（Dovile Sakaliene）也在制裁名单上。欧盟外交政策负责人博雷尔（图）和欧洲议会主席萨索利 (David Sassoli)已经表态支持这些议员，称中方此举“令人不可接受”。
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聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人
危及欧中投资协议？
比利时绿党籍议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）在得知自己受制裁后，发推特表示会继续捍卫民主和人权。他还转发了比利时外交部长强烈谴责中方制裁的声明，以及另外一位来自比利时的欧洲议会议员维霍夫斯塔（Guy Verhofstadt）的推特，其中称中方的制裁“终结了欧中投资协议”。欧洲议会原定于3月23日审议欧中投资协议，该计划因最新发展而被临时取消。
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郑国恩：望德国也像法国一样强硬表态
中方制裁名单上除了五位欧洲议会议员、三位欧盟国家议员外，还包含两名学者，分别是德国研究新疆问题的学者郑国恩（Adrian Zenz）和瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）。对于中方制裁，郑国恩（图）在推特上表示，希望柏林也能够为受到制裁的德国政治家、学者和智库发声，强调法国政府发出了措辞严厉的声明，谴责中方所作所为。目前，法国和荷兰已经召见了驻该国的中国大使。
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聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人
被制裁的人员及其家属被禁止入境中国
瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）是瑞典国际问题研究所中国中心的负责人。他曾在台湾多所高校以及美国哈佛大学担任访问学者，近期发表过中欧关系等内容的报告。据网络媒体报道，瑞典国际问题研究所表示暂时不会对此事作评。叶必扬本人目前也没有在推特上表态。所有被中方制裁的个人及其家属被禁止入境中国内地以及香港、澳门，他们及其关联企业、机构也已被限制同中国进行往来。