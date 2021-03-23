专访：欧盟对华"能合作就合作，须对抗则对抗"

德国之声：盖勒先生，中方的这些制裁会如何影响你的工作？

盖勒：实际上，不影响。从政治上来讲，这是不幸的，因为会让对话变得更艰难。这（中方的制裁）也是不合道理的。不过，这不会影响我的工作。我之前也没有前往中国的计划，在中国也没有生意。目前为止，我没有受到任何影响。

德国之声：欧盟对中国的制裁呢？这些制裁会迫使中国修正其新疆路线吗？

盖勒：这是为了让人们理解正在发生的事情。我指的是发生在那些拘留营、那些所谓的"再教育营"的暴行和可恶事情。那些情况是令人无法忍受的，对于宗教上、民族上的少数群体进行集体拘留。这（欧盟的制裁）会帮助那些受影响的人、帮助那些正在与这些情况抗争的人，让他们得到必要的国际关注。英国、美国、加拿大也采取了制裁，现在有30个国家和地区在同一战线上。

德国之声：让我们来谈谈中方的反制。欧盟在去年12月就中欧全面投资协定达成一致，你所在的欧洲议会还将对此进行审批。你认为该协定审批会通过吗？

盖勒：此前对此已经有讨论，现在欧洲议会中的讨论当然更激烈了。我不会让自己的个人情绪而影响对这个投资协议的政治评判。原则上，这将为我们的企业提供更广阔的市场准入，减少我们企业在中国市场上的不公平待遇问题，这种不公平是相对于中企在欧洲市场待遇而言的。因此，到目前为止，这是符合我们利益的。

德国之声：包括你在内的几位欧洲议会议员遭遇中国制裁。你真的认为，欧洲议会仍然会批准欧中全面投资协议？

盖勒：我不会在目前这个阶段妄加推测。对于如何反应以及如何最终找到解决方案，我们需要进行充分的讨论。在目前这个阶段，肯定不应该在这里提出明确的建议。

德国之声：一方面是欧中全面投资协定。你不想详细讨论这个问题。另一方面是欧洲在制裁中国。那么，欧盟对华的外交政策究竟是什么呢？

盖勒：我会把我们的外交政策描述为一个三角（triad）--在有可能合作的地方合作，在需要竞争的地方竞争，在必须对抗的时候对抗，我认为这是我们行动的框架。相对应，我们需要在每个具体方面看什么是最适合我们的，什么时候是需要合作的，比如，我们在气候议程上进行全球合作。如果我们是在世贸组织（WTO）的框架下，我们就需要让WTO的原则标准也在中国适用，这时我们当然就需要与他们（中方）对话。但当我们讨论中国针对其东南亚邻国的强势政策时，我认为比较好的是支持他们（这些邻国）。我们与韩国有合作，与越南、新加坡、日本有自贸协定。目前为止，我们也在增强这些联系，让这些国家获得更有利的地位。而且我们还希望东盟国家在经济上、政治上能够进一步融合。

德国之声：和欧盟一样，美国、英国、加拿大也对中国施加了制裁，这对跨大西洋关系有什么意义？

盖勒：我认为，在目前的情况下，我们绝对应该协调我们的政策，我也希望我们有朝一日能与美国达成跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定的2.0版本（TTIP2.0），也就是与美国建立自由贸易协定。我们和加拿大以及日本都已经有自贸协定了。

我认为这将是有助于在对华问题上获得优势地位的最佳框架。

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